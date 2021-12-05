هاميلتون يخرج منتصرًا بعد سباقٍ درامي مع فيرشتابن في جدّة

بعد سباقٍ دام أكثر من ساعتين وشهد العديد من الأعلام الحمراء وسيارات الأمان الفعليّة والأخرى الافتراضيّة والعديد من الوقائع المثيرة للجدل بين هاميلتون وفيرشتابن، ذهب الفوز إلى هاميلتون ليُعادل رصيد فيرشتابن بالتوجّه إلى الجولة الأخيرة.

وأحرز هاميلتون انتصاره الـ 103 في مسيرته والثامن هذا الموسم، مُرفقًا ذلك بنقطة أسرع لفّة. لكنّهما لا يزالان تحت التحقيق حول واقعة اصطدامهما ببعضهما قبل المنعطف الأخير.

وتواصلت المعركة الحامية على آخر مراكز منصّة التتويج حتّى اللحظات الأخيرة، لكنّ بوتاس تمكّن من تجاوز إستيبان أوكون بالخروج من المنعطف الأخير من عمر السباق.

وساعدت هذه النتيجة مرسيدس على توسيع أفضليّتها أكثر في صدارة بطولة الصانعين واقترابها من حسم لقبها القياسي التاسع على التوالي خلال الجولة الختاميّة في أبوظبي.

وحلّ دانيال ريكاردو خامسًا لصالح مكلارين أمام بيير غاسلي الذين تقدّما على ثنائيّ فيراري شارل لوكلير وكارلوس ساينز الإبن.

وقدّم أنطونيو جيوفينازي سباقًا قويًا لصالح ألفا روميو ليتفوّق على لاندو نوريس سائق مكلارين الذي أكمل ترتيب العشرة الأوائل.

مجريات السباق

بقي ترتيب الخمسة الأوائل على حاله عند الانطلاقة، بالرغم من أنّ بيريز كاد أن يحتكّ بزميله فيرشتابن أثناء محاولته تجاوز لوكلير نحو المركز الرابع في المنعطف الأوّل.

وسرعان ما بدأ ثلاثيّ الصدارة بالابتعاد في الأمام في ظلّ عدم قدرة لوكلير على مجاراته، في الوقت الذي حاول فيه بيريز الضغط على الأخير من أجل الانضمام إلى ركب الصدارة.

وسألت مرسيدس بوتاس إن كان يريد أن يبتعد هاميلتون أكثر أمامه كي يقلّ الهواء المتّسخ، فأجاب الفنلندي: "سيكون الوضع أفضل بفجوة أكبر".

وبقي الوضع هادئًا في المجمل إلى حين الوصول إلى اللفّة العاشرة عندما دخلت سيارة سيارة الأمان على إثر تعرّض ميك شوماخر لحادث عند المنعطف الـ 22.

وأبطأ بوتاس سرعته بشكلٍ كبير في تلك اللحظات من أجل فتح المساحة أكثر بينه وبين هاميلتون كي تتمكّن مرسيدس من إجراء وقفتيهما معًا، حيث تذمّر فيرشتابن حيال ذلك عبر اللاسلكي قائلًا بأنّه لا يُسمح له فعل ذلك.

واستجابت مرسيدس بالفعل عبر استدعاء هاميلتون ونقله إلى إطارات "هارد"و أتبعته ببوتاس في ذات اللفّة، في حين اختارت ريد بُل فصل استراتيجيّتي سائقَيها عبر الإبقاء على فيرشتابن على الحلبة وإجراء وقفة لبيريز.

ودفع ذلك فيرشتابن نحو الصدارة من دون توقّف أمام هاميلتون وبوتاس المتوقّفين، في حين تواجد أوكون وريكاردو في المركزين الرابع والخامس أمام لوكلير الذي توقّف بدوره، بينما تراجع بيريز إلى المركز الثامن.

وبعد عدّة لفّات خلف سيارة الأمان وإبعاد السيارة المتضرّرة، تبيّن أنّ الحاجز الجانبيّ تضرّر وبحاجة للتصليح، وهو ما أدّى إلى رفع العلم الأحمر وقلب السباق رأسًا على عقب.

إذ أنّ العلم الأحمر يسمح للسائقين بتغيير إطاراتهم، ما يعني حصول فيرشتابن على فرصة تغيير إطاراته وبالتالي إجراء وقفة مجانيّة والبقاء في الصدارة.

وقال هاميلتون عند عودة السيارات إلى خطّ الحظائر: "هل يعني ذلك أنّ بوسعه تغيير إطاراته؟" فأجابه مهندسه: "للأسف أجل".

وواصل هاميلتون غضبه إثر ذلك متسائلًا عن سبب رفع العلم الأحمر أصلًا كون الحاجز الجانبي "يبدو على ما يرام" بالنسبة إليه، وطلب من فريقه قائلًا: "اعرفوا سبب رفع العلم الأحمر"، قبل أن يُضيف لاحقًا: "هل عرفتم السبب؟ الجدار المطاطي على ما يرام يا رجل".

واستؤنف السباق بعد توقّف دام قرابة النصف ساعة عبر انطلاقة ثابتة، وتذمّر كلٌ من فيرشتابن وهاميلتون حول بعضهما حيال العديد من الأمور.

ولدى الانطلاقة فقد قدّم هاميلتون انطلاقة أفضل ودخل المنعطف الأوّل جنبًا إلى جنبًا لكنّ فيرشتابن واصل الضغط وعبر فوق الحفف بشكلٍ عنيف وعاد أمام هاميلتون مُعيقًا إيّاه، وهو ما سمح لأوكون بالتقدّم على هاميلتون نحو المركز الثاني.

لكن سرعان ما توقّف السباق مجدّدًا من خلال العلم الأحمر بعد أن لمس لوكلير سيارة بيريز في المنعطف الثالث وتسبّب في اصطدامه بالجدار وانسحابه على الفور.

وأثناء محاولة جورج راسل تفادي ذلك الحادث وتخفيف سرعته، كان نيكيتا مازيبين قادمًا خلفه ولم يكن الروسي قادرًا على فعل أي شيء ليصطدم مباشرة وبعنفٍ بسيارة راسل وهو ما تسبّب في انسحابهما هما أيضاً.

وبعد توقّفٍ مطوّلٍ آخر، تمّ خلاله الطلب من فيرشتابن التراجع خلف هاميلتون، وهو ما دفع أوكون إلى الصدارة، استؤنف السباق مجدّدًا، وانتقل فيرشتابن هذه المرّة إلى إطارات "ميديوم" جديدة، بينما بقي أوكون وهاميلتون على إطارات "هارد" مع بقاء 35 لفّة من عمر السباق.

لكنّ فيرشتابن استغلّ إطارات "ميديوم" أحسن استغلال لينغمس على الخطّ الداخلي للمنعطف الأوّل متجاوزًا هاميلتون في مرحلة أولى، قبل أن يتجاوز أوكون الذي اختصر المنعطف الأوّل بعد احتكاكه بالجناح الأماميّ لهاميلتون، وهو ما سمح لفيرشتابن بانتزاع الصدارة.

وتمكّن هاميلتون من تجاوز أوكون نحو المركز الثاني في نهاية اللفّة الأولى من التسابق وبدأ بمحاولة الضغط على غريمه فيرشتابن وكان الترتيب حينها خلفهما كالتالي: أوكون، ريكاردو، وبوتاس، غاسلي، جيوفينازي، فيتيل، تسونودا ولوكلير.

لكنّ فيرشتابن تذمّر بعد ذلك بوقتٍ قصيرٍ قائلًا: "هناك ضعفٌ في الطاقة يا شباب!".

وجمعت حادثة بين فيتيل وتسونودا في المنعطف الأوّل في اللفّة الـ 23 وانكسر خلالها الجناح الأمامي لسيارة ألفا تاوري وتطلّب وقتًا طويلًا حتّى يتحرّك من مكانه، وهو ما تطلّب اعتماد نظام سيارة الأمان الافتراضيّة.

واستؤنف التسابق الطبيعي بعد ذلك بلفّة، حيث بدأ هاميلتون بالضغط بقوّة على فيرشتابن، لكنّ التسابق انقطع مجدّدًا من خلال نظام سيارة الأمان الافتراضيّة بسبب الأشلاء المتناثرة على المسار بسبب احتكاكٍ بين فيتيل وكيمي رايكونن.

وبعد التسابق للفّتين إضافيّتين، عاد نظام سيارة الأمان الافتراضيّة مجدّدًا كون الأشلاء كانت كثيرة على المسار، لكنّ ألونسو تدخّل حينها قائلًا: "نحتاج لسيارة أمان فعليّة، آمل أن يكون مايكل يسمعني، المسار في أسوأ حالاته في عطلة نهاية هذا الأسبوع، وهذا يضعنا في خطر، نحن نتسابق على سرعات عالية".

واستؤنف السباق مع بقاء 17 لفّة على النهاية، حيث كان ثنائيّ الصدارة يُحلّق بوتيرة خياليّة أسرع بأكثر من ثانيتين في اللفّة من البقيّة.

لكن مجدّدًا امتدّ التسابق للفّتين قبل أن يُعتمد نظام سيارة الأمان الافتراضيّة مجدّدًا بعد انفصال جزء من سيارة أستون مارتن، لكن سرعان ما تمّ إبعاد تلك الأشلاء واستؤنف السباق مجدّدًا.

وحينها حصل هاميلتون على أفضل فرصه، ومجدّدًا بنسخة شبه مطابقة لما حدث في البرازيل فقد خرجا معًا عن المسار وبقي فيرشتابن في الصدارة.

لكنّ هاميلتون كان غاضبًا، وقال عبر اللاسلكي: "هذا الرجل مجنون يا رجل".

لكنّ ريد بُل طلبت من فيرشتابن منحه المركز، حيث خفّف فيرشتابن سرعته، لكنّ هاميلتون اصطدم به وكسر جناحه الأمامي.

وقال هاميلتون غاضبًا: "لقد حاول اختباري عند الكبح".

وأعلنت إدارة السباق تحقيقها في الواقعة حينها، وواصل هاميلتون تذمّره قائلًا: "لقد كانت هذه قيادة خطرة".

وقال مهندس هاميلتون مع بقاء 10 لفّات على النهاية: "لقد أُعلمته إدارة السباق بأنّ عليه منحك المركز".

وبالفعل سمح فيرشتابن لهاميلتون بتجاوزه مباشرة قبل نقطة تدقيق نظام "دي آر اس" وسرعان ما عاد لتجاوزه عند المنعطف الأخير ليستعيد الصدارة ويحصل معها على نظام "دي آر اس".

لكن بالتزامن مع ذلك بالضبط فقد أعلن المراقبون عو توجيه عقوبة 5 ثوانٍ لفيرشتابن لخروجه عن المسار وكسبه لأفضليّة.

لكن في اللفّة التالية فقد بدا أنّ ريد بُل طلبت منه السماح له بتجاوزه مجدّدًا عند المنعطف الأخير، ودفعه هاميلتون قليلًا خارج المسار.

وابتعد هاميلتون حينها في الأمام في ظلّ تمتّعه بحالة إطارات أفضل، بينما لم يكن فيرشتابن قادرًا على إجراء وقفة إضافيّة للسعي وراء نقطة أسرع لفّة بسبب ضرورة تطبيقه لعقوبته حينها في خطّ الحظائر وبالتالي عودته خلف أوكون.

نتيجة السباق: