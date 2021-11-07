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هاميلتون: لم يكن بوسع مرسيدس فعل أيّ شيء في مواجهة ريد بُل

يشعر لويس هاميلتون أنّه لم يكن أمام مرسيدس أيّ شيء لفعله للتغلّب على ريد بُل صاحبة "السيارة الأفضل بمراحل" في المكسيك، وذلك بعد خسارته للمزيد من النقاط في سباق لقب الفورمولا واحد.

هاميلتون: لم يكن بوسع مرسيدس فعل أيّ شيء في مواجهة ريد بُل

حجزت مرسيدس الصفّ الأوّل على شبكة انطلاق سباق هيرمانوس رودريغيز، لكنّها خسرت أفضليّتها عند المنعطف الأوّل عندما تجاوز ماكس فيرشتابن ثنائيّ السهام الفضيّة من الجهة الخارجيّة لينتزع الصدارة.

في المقابل تراجع فالتيري بوتاس صاحب قطب الانطلاق الأوّل إلى آخر الترتيب بعد أن احتكّ به دانيال ريكاردو في المنعطف الافتتاحيّ، ما تركه من دون نقاط وعبر خطّ النهاية في المركز الـ 15 في النهاية.

وفشل هاميلتون في مجارة فيرشتابن في الأمام، لكنّه تمكّن من صدّ هجمات سيرجيو بيريز سائق ريد بُل الآخر في المراحل الأخيرة من عمر السباق ليتشبّث بالمركز الثاني.

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وحقّق بوتاس أسرع لفّة في اللفّة الختاميّة ليحرم فيرشتابن من النقطة الإضافيّة، لكنّ أفضليّة الهولندي اتّسعت لتُصبح 19 نقطة مع بقاء أربعة سباقات على النهاية.

وبدا هاميلتون محبطًا ضمن محادثاته اللاسلكيّة مع فريقه عند إيقافه لسيارته بعد السباق، قائلًا: "لقد بذلت كلّ ما في وسعي، لم أتمتّع بالوتيرة الكافية فحسب".

وبعد تهنئته للفائز فيرشتابن، قال هاميلتون أنّ مرسيدس لم تتمتّع بوتيرة كافية لمنافسة ريد بُل في المكسيك.

وقال في هذا الصدد: "سيارتهم كانت أفضل بمراحل نهاية هذا الأسبوع، ولم يكن بوسعنا فعل أيّ شيء حيال ذلك".

وأضاف: "قدّمت كلّ ما في وسعي، وحتّى خلال المعركة الرائعة مع سيرجيو في النهاية. لكنّني ممتنٌ لحلولي ثانيًا".

وتمكّن بيريز من تمديد فترته الأولى ليكسب أفضليّة 11 لفّة على صعيد عمر الإطارات في الفترة الثانية على حساب هاميلتون عند الانتقال إلى تركيبة "هارد"، وقلّص فارق 9 ثوانٍ بينهما ليتواجد ضمن مجال "دي آر اس" في المراحل الأخيرة.

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ولو تمكّن بيريز من تجاوز هاميلتون لاتّسعت أفضليّة فيرشتابن في الصدارة إلى 22 نقطة.

وبحديثه عن الضغط الذي واجهه من قبل بيريز في النهاية، قال هاميلتون: "واجهت ذلك الضغط في الكثير من المرّات سابقًا، لذا كان من السهل تحمّله".

وأضاف: "لكنّ ذلك يُظهر مدى سرعة سيارتهم، عندما يقترب منّي بيريز بذلك القدرة..".

وأردف: "قام بعملٍ رائع. كان يضغط وأبقى على ذلك بشكلٍ متواصل. لكنّني استمتعت بالسباق بالرغم من ذلك".

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