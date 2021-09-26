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نوريس "مُدمّرٌ" لخسارته الفوز في سوتشي بعد تحديه قرار فريقه

قال البريطاني الشاب لاندو نوريس أنّه "مُدمّرٌ" بعد خسارته الفوز بسباق جائزة روسيا الكبرى إثر تحمّله مسؤوليّة خيار عدم التوقّف لتغيير إطاراته بإطارات الأمطار.

نوريس "مُدمّرٌ" لخسارته الفوز في سوتشي بعد تحديه قرار فريقه

بدا سائق مكلارين مُسيطرًا على سباق سوتش في المراحل الأخيرة بعد أن تشبّث أمام القادم من الخلف لويس هاميلتون مع اقتراب السباق من نهايته.

لكنّ بعض الأمطار بدأت بالتهاطل مع بقاء لفّات قليلة على النهاية، وهو ما قلب السباق رأسًا على عقب وفتح الباب أمام تبخّر آمال نوريس بتحقيق الفوز.

وفي حين أنّ مرسيدس استدعت هاميلتون ونقلته إلى إطارات "انترميديت"، فقد اختار نوريس البقاء على الحلبة لمحاولة التشبّث في الأمام.

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لكنّ حدّة الأمطار ازدادت لذا كان البقاء على إطارات الطقس الجاف الخيار الخاطئ وانزلق نوريس خارج المسار عدّة مرّات قبل أن يُجري توقّفًا متأخّرًا في النهاية وينتهي به المطاف سابعًا.

وبحديثه عن خسارة انتصاره الأوّل، قال نوريس لقناة "سكاي سبورتس اف1": "أنا حزين. بل مدمرٌ بشكلٍ ما".

وأضاف: "أعتقد بأنّنا اتّخذنا القرار بالبقاء على الحلبة. أعتقد بأنّنا نتمسّك بذلك القرار. كان قرارًا خاطئًا في النهاية، لكنّني اتّخذت القرار أكثر من الفريق".

وأردف: "في الحقيقة اعتقدوا بأنّ عليّ الدخول لتغيير إطاراتي وقرّرت أنا البقاء على الحلبة. لذا كان ذلك قراري. اعتقدت بأنّ ذلك هو الخيار الصواب".

وقال نوريس أنّ الوضع في نهاية السباق ازداد صعوبة عمّا بدا عليه للوهلة الأولى، كونه في لحظة توقّف هاميلتون فإنّ الإطارات الملساء كانت أسرع في الحقيقة.

لكنّ الأمطار الغزيرة المفاجئة التي وصلت إثر ذلك قلبت الوضع سريعًا ودمّرت سباق نوريس.

وقال حيال ذلك: "شعرت بأنّني فعلت كلّ ما بوسعي فعله، حتّى عندما كان الوضع صعبًا في النهاية. ارتكبت بعض الأخطاء لكنّني أبقيت على لويس خلفي وبدأت بالابتعاد عنه قليلًا".

وأضاف: "كان ذلك بعض الحظّ العاثر، أعتقد بأنّني كنت على ما يرام مع إطاراتي في اللفّات التي بقيت فيها على الحلبة قبل توقّف لويس، أخبروني بأنّ الأمطار ستبقى بذات الحدّة".

وأكمل: "لو بقيت بذات الحدّة لكان قرار البقاء هو الصواب. لكن من الواضح أنّ الأمطار كانت أكثر بكثير ممّا توقّعه الفريق وباغتنا ذلك في النهاية".

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