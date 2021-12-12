مرسيدس تتقدّم بنيّة استئناف قرارات المراقبين في أبوظبي

تقدّمت السهام الفضيّة باحتجاجَين رسميين منفصلين حيال تجاوز ماكس فيرشتابن للويس هاميلتون خلف سيارة الأمان من جهة وطريقة استئناف السباق مع بقاء لفّة على النهاية إثر فترة سيارة الأمان من جهة أخرى.

وكان فيرشتابن قد تمكّن من استغلال إطارات "سوفت" التي حصل عليها خلال فترة سيارة الأمان ليتجاوز غريمه هاميلتون في اللفّة الأخيرة من السباق بعد أن بقي الأخير على إطاراته المهترئة.

وجادلت مرسيدس بأنّ ما حدث يُمثّل خرقًا للمادة 48.12 من القوانين التي تنصّ على أنّ "أيّ سيارات متأخّرة بلفّة يجب عليها تجاوز سيارات الصدارة وسيارة الأمان"، وأنّه "حالما تعبر آخر سيارة متأخّرة بلفّة المتصدّر فإنّ سيارة الأمان تعود إلى خطّ الحظائر في نهاية اللفّة التالية".

لكنّ مطلبيها قوبلا برفض المراقبين بعد جلسات استماع مطوّلة مساءً في أبوظبي، ليتمّ تأكيد نتيجة السباق والإبقاء عليها قائمة وبالتالي تحقيق فيرشتابن للفوز بالسباق ومعه لقب البطولة.

لكن بعد وقتٍ قصيرٍ من تأكيد رفض الاحتجاج الثاني، تقدّمت مرسيدس بمطلبٍ رسمي لنيّتها استئناف قرارات المراقبين.

ذلك يعني تمتّعها بفترة 96 ساعة لتأكيد المضيّ قدمًا في الاستئناف ونقل المسألة إلى محكمة الاستئناف الدوليّة التابعة لـ "فيا"، أو التراجع عن ذلك وحسم نتيجة البطولة بشكلٍ رسمي.