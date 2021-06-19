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فورمولا 1 / جائزة فرنسا الكبرى تقرير التجارب التأهيليّة

فيرشتابن يبسط سيطرته وينطلق أوّلًا في بول ريكار

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بسط الهولندي ماكس فيرشتابن سيطرته على مدريات التجارب التأهيليّة ضمن جائزة فرنسا الكبرى ليتفوّق على ثنائيّ مرسيدس لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس وينطلق أوّلًا على حلبة بول ريكار.

فيرشتابن يبسط سيطرته وينطلق أوّلًا في بول ريكار

حلّق سائقو المقدّمة على إطارات "سوفت"، وفي حين أنّ أداء فيرشتابن وهاميلتون كان متطابقًا في أوّل مقطعين تقريبًا فإنّ سائق ريد بُل كان يُغرّد وحيدًا في المقطع الثالث، وهو ما ساعده على تسجيل الزمن الأسرع حينها والبالغ 1:30.325 دقيقة بفارق 0.386 ثانية عن هاميلتون في تلك المرحلة.

وتبيّن أنّ حالة المسار تحسّنت بشكلٍ لافت مع اقتراب التصفيات من نهايتها، لكنّ الكلمة الأخيرة عادت لفيرشتابن في النهاية بـ 1:29.990 دقيقة وكان الوحيد القادر على كسر حاجز الـ 90 ثانية.

وأحرز بذلك فيرشتابن قطب الانطلاق الأوّل الخامس في مسيرته والثاني له هذا الموسم متفوّقًا على هاميلتون بـ 0.258 دقيقة.

ونجح بوتاس في تعويض تأخّره الكبير في الطلعة الأولى ليحلّ ثالثًا مباشرة أمام سيرجيو بيريز الذي حقّق أفضل نتيجة تأهيليّة له منذ سباق إيمولا.

ونجح كارلوس ساينز الإبن في التواجد في مركز أفضل البقيّة بحلوله خامسًا لصالح فيراري متفوّقًا على زميله شارل لوكلير نهاية هذا الأسبوع بعد معاناة أصيل موناكو مع إطاراته الأماميّة ليحلّ سابعًا بينما وضع بيير غاسلي سيارة ألفا تاوري بينهما.

وذهب المركز الثامن إلى لاندو نوريس سائق مكلارين، في حين اقتصر فرناندو ألونسو ودانيال ريكاردو على لفّة وحيدة على إطارات "سوفت" بعد دخولهما الحلبة في المرّة الأولى على تركيبة "ميديوم"، وسينطلقان في المركزين التاسع والعاشر على التوالي.

وسينطلق الجميع على إطارات "ميديوم" ما عدا بيريز وريكاردو بعد تأهّلهما على إطارات "سوفت" في القسم الثاني.

القسم الثاني

بشكلٍ لافتٍ فإنّ جميع السائقين ما عدا جورج راسل دخلوا الحلبة على إطارات "ميديوم" لتسجيل أوّل أزمنتهم عليها ومحاولة التأهّل بها لبدء السباق على متنها.

وخلط ذلك الأوراق بشكلٍ مدهش في ظلّ تقارب الأداء من خلال تغطية سبعة أعشارٍ من الثانية للعشرة الأوائل، وهو ما وضع الجميع أمام خيارٍ صعب على صعيد إطارات الطلعة الثانية، وسألت مكلارين سائقها ريكاردو: "هل تعتقد بأنّ هذه التركيبة تُقدّم لفّة أولى قويّة؟" فأجاب الإيجاب.

وعاد الجميع – ما عدا بيريز، وريكاردو وجيوفينازي – على الإطارات المتوسّطة، بينما اختار أولئك الثلاثة المجازفة بالتأهّل على التركيبة الحمراء.

وانتهى القسم بخروج إستيبان أوكون الذي تفوّق على سيباستيان فيتيل بفارق 0.031 ثانية و0.077 ثانية عن جيوفينازي، في حين اكتفى راسل بالمركز الـ 14 أمام شوماخر.

القسم الأوّل

عرفت بداية التجارب التأهيليّة بداية متعثّرة، إذ قبل أن يتمكّن أيّ سائقٍ من تسجيل أيّ زمن، انزلق يوكي تسونودا عند المنعطف الأوّل من لفّته السريعة واتّجهت سيارته بشكلٍ عكسي واصطدمت بالحاجز الجانبيّ المقابل.

ودفع ذلك إدارة السباق لرفع العلم الأحمر، وبالرغم من محاولات الياباني الشاب لمواصلة القيادة إلّا أنّ غياره علق وربّما تعرّضت علبة تروسه لضرر.

واستؤنفت الحصّة  بعد توقّفٍ دام 7 دقائق، حيث سارع الجميع لدخول الحلبة من أجل تسجيل زمنٍ.

وفي الوقت الذي كان فيه الجميع يتحضّر لإكمال آخر المحاولات في الدقيقة الأخيرة، تعرّض ميك شوماخر – الذي كان في المركز الـ 14 – لحادث سائق هاس لحادث عند المنعطف السادس وكسر نظام التعليق الأماميّ الأيسر وكذلك القسم الخلفي من سيارته وهو ما دفع إدارة السباق لرفع العلم الأحمر مع بقاء 22 ثانية على نهاية القسم وهو ما حال دون استئنافه.

وانتهى القسم الأوّل بخروج نيكولاس لاتيفي، وكيمي رايكونن، ونيكيتا مازيبين، ولانس سترول – الذي لم يُسجّل أيّ زمنٍ أصلًا وحُرم من لفّته الأخيرة الحاسمة – إلى جانب تسونودا بالطبع.

وضمن بذلك شوماخر عبوره الأوّل في مسيرته إلى القسم الثاني من التصفيات، بالرغم من أنّه لم يتمكّن من المشاركة فيه.

ترتيب شبكة الانطلاق:

المركز # السائق الهيكل المحرّك التوقيت الفارق معدّل السرعة كم/س
1 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 1:29.990   233.705
2 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 1:30.248 0.258 233.037
3 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 1:30.376 0.386 232.707
4 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل هوندا 1:30.445 0.455 232.530
5 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 1:30.840 0.850 231.519
6 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 1:30.868 0.878 231.447
7 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 1:30.987 0.997 231.145
8 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 1:31.252 1.262 230.473
9 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 1:31.340 1.350 230.251
10 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 1:31.382 1.392 230.145
11 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 1:31.736 1.746 229.257
12 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 1:31.767 1.777 229.180
13 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 1:31.813 1.823 229.065
14 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 1:32.065 2.075 228.438
15 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري      
16 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 1:33.062 3.072 225.991
17 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 1:33.354 3.364 225.284
18 9 Russian Federation نيكيتا مازيبين هاس فيراري 1:33.554 3.564 224.802
19 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 2:12.584 42.594 158.625
20 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري هوندا      
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