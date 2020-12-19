فيراري تكشف عن اسم سيارتها لموسم 2021 وخطة كشف النقاب عنها قبل التجارب الشتوية

بالرغم من تجميد تطوير هياكل السيارات للعام المقبل، يُسمح للفرق بتطوير الجوانب الانسيابيّة ويُمكن للفرق استخدام مفتاحَي تطوير لإجراء تعديلات أخرى.

وتهدف فيراري لإقامة حدث إطلاق الفريق في مرحلة مبكّرة من العام، وذلك من أجل تقديم طاقمها الإداري وتشكيلة سائقَيها المكوّنة من كارلوس ساينز الإبن وشارل لوكلير، لكنّها لن تكشف عن سيارتها لموسم 2021 إلّا قبل تواجدها على المسار للمرّة الأولى.

وبحديثه إلى مجموعة مختارة من وسائل الإعلام في مارانيللو، شرح ماتيا بينوتو مدير الفريق خطط فيراري لفترة التحضير للموسم الجديد.

"اتّخذنا القرار بالفعل بشأن اسم سيارة العام المقبل، ستحمل اسم اس.اف21" قال بينوتو، وأضاف: "إنّه اسمٌ بسيطٌ جدًا، كوننا نعتقد بأنّ العام المقبل سيكون عامًا انتقاليًا لـ 2022. لذا سيكون اسم السيارة اس.اف21. ستحمل السيارة ذات هيكل سيارة 2020 بالتأكيد".

وأكمل: "سننظّم الكشف عن السيارة بشكلٍ مختلف العام المقبل. سننظّم حدثًا أوّلًا سنُقدّم فيه الفريق وسائقينا إلى المشجّعين، وإلى شركائنا وإلى الصحفيين".

وأردف: "لكنّنا قد ننظّم حدثًا ثانيًا قد يكون مباشرة في برشلونة في التجارب الشتويّة حيث سنقوم بالكشف عن السيارة. وسيحدث ذلك بطريقة مختلفة".

وتأمل فيراري تحقيق تقدّم كبير في 2021 من خلال محرّكٍ جديدٍ بالكامل سيُعالج ضعف الطاقة الذي عانت منه هذا الموسم.

وقال بينوتو أنّ الأرقام الصادرة عن أجهزة الداينو في مارانيللو كانت مشجّعة، حيث يؤمن بأنّ فيراري لن تكون متأخّرة كأسوأ المحرّكات في البطولة العام المقبل.

وقال الإيطالي: "يُمكنني أن أؤكّد أنّ المحرّك يعمل بشكلٍ جيّد في جهاز القياس. أعتقد بأنّه تحسّن جيّدًا على صعيد الأداء. بشكلٍ كبيرٍ بالمقارنة مع ما كان عليه الحال في 2020".

وأضاف: "أعتقد بأنّنا سنعود للتمتّع بوحدة طاقة تنافسيّة. أعتقد بأنّنا لن نكون الأسوأ وذلك الشعور بناءً على الأرقام التي شاهدتها في الداينو. لكن لا يُمكنني معرفة ما يفعله الآخرون، أو قدر تقدّمهم".

وقال بينوتو أنّ سيارة "اس.اف21" ستُعالج نقاط ضعف سيارة "اس.اف1000" الحاليّة عالية الجرّ، وذلك من خلال اعتبار تحسين الكفاءة الانسيابيّة مركز التغييرات.

وقال: "نُحاول بذل أفضل ما في وسعنا لمعالجة نقاط ضعف سيارة 2020 على الأقلّ".

وأضاف: "من خلال معالجة نقاط الضعف فإنّني أذكر وحدة الطاقة مجدّدًا. لكنّ مستوى جرّ السيارة كان عاليًا جدًا جدًا في 2020. وأعتقد بأنّه بالنظر إلى سيارة 2021 فإنّ الجرّ قد تمّت معالجته".