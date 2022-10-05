"فيا" تؤجّل إصدار شهادات الالتزام بسقف النفقات حتّى الإثنين المقبل

على إثر أيّام من التكهّنات على مدار عطلة نهاية أسبوع جائزة سنغافورة الكبرى بوجود فريقين – ريد بُل وأستون مارتن – تجاوزا سقف النفقات البالغ 145 مليون دولار للموسم الماضي، انتظر الجميع في الفورمولا واحد بترقّب إعلان الهيئة الحاكمة.

وكان من المفترض أن تُصدر "فيا" اليوم شهادات الالتزام بسقف النفقات للفرق التي بقيت تحت ذلك الحاجز اليوم الأربعاء.

لكنّها أصدرت بيانًا مساء اليوم أعلنت فيه عن إصدار الشهادات يوم الإثنين المقبل.

وجاء في البيان: "تُعلم فيا أنّ اختتام تحليل التقارير الماليّة لفرق الفورمولا واحد لموسم 2021 وإصدار الشهادات إثره لن يتمّ اليوم الأربعاء 5 أكتوبر".

وأضاف: "تحليل التقارير الماليّة عمليّة طويلة ومعقّدة جارية منذ فترة وسيتمّ الانتهاء منها وإصدار الشهادات يوم الإثنين 10 أكتوبر".

وأكمل: "تُشير فيا مجدّدًا إلى أنّه إلى حين انتهاء التحقيق، فلن يتمّ تقديم أيّة معلومات. كما تُشير فيا مجدّدًا إلى أنّ أيّ تلميح إلى كشف أحد موظّفيها عن معلومات حسّاسة عارٍ تمامٍ عن الصحّة".

ذلك يعني أنّ الحديث حول سقف الميزانيّات سيتواصل خلال جائزة اليابان الكبرى نهاية هذا الأسبوع، وذلك في ظلّ نفي ريد بُل وأستون مارتن تجاوزهما لسقف النفقات العام الماضي.