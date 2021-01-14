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فريق ألبين يكشف عن اسم سيارة موسم 2021 وكسوتها المؤقّتة

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فريق ألبين يكشف عن اسم سيارة موسم 2021 وكسوتها المؤقّتة
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كشف فريق ألبين عن اسم مقاتلته التي سيخوض بها غمار موسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد إلى جانب كسوة "شتويّة مؤقّتة" قبل الكشف عنها بشكلٍ رسمي في الشهر المقبل.

ضمن مؤتمرٍ صحفي صباح اليوم الخميس، كشف الصانع الفرنسي عن أنّ سيارته الأولى ستحمل اسم "آي512" وأنّه سيكشف عنها بشكلٍ رسمي الشهر المقبل.

وكانت رينو قد أعلنت الخريف الماضي عن تغييرها لعلامة فريقها في الفورمولا واحد لتُصبح تحت مسمّى ألبين بدءًا من 2021 كجزء من سياسة المدير التنفيذي الجديد للمجموعة لوكا دي ميو.

وتعمد الخطط الحاليّة لنقل مختلف أنشطة رينو سبورت إلى علامة ألبين.

وتضمّنت الكسوة المؤقّتة "الشتويّة" كما وصفها الفريق الألوان الثلاثيّة للعلم الفرنسي وهي الأحمر، والأبيض والأزرق في القسم الخلفيّ من السيارة وجزء من الجناحَين الأماميّ والخلفيّ.

وقال أنطوني فيلان مدير التصميم في ألبين: "الكسوة المُقدّمة اليوم هي الطرح الأوّل لهويّة فريق ألبين الجديدة. ستبقى بعض المكوّنات التصميميّة حاضرة على كسوة التسابق الرسميّة، بينما ستتغيّر أخرى".

ويُعدّ اسم "آي512" مزجًا لكلٍّ من حرف "آي" لاسم ألبين، بينما ترمز "آي500" لاسم مشروع الفورمولا واحد، أمّا 21 فهي لهذا العام.

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الكاتب مروان الوافي

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