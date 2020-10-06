ستيوارت: هاميلتون ليس ندًا لفانجيو، وكلارك

يتّجه هاميلتون لكسر أو معادلة الرقمين القياسيين للانتصارات والألقاب هذا العام، حيث يملك سائق مرسيدس 90 انتصارًا في جعبته، أي أقلّ بانتصارٍ واحدٍ من رقم مايكل شوماخر القايسيّ.

كما أنّه يتّجه لمعادلة عدد ألقاب الألماني بسبعة إذا ما فاز بلقب هذا العام، وهو ما يترك الباب مفتوحًا أمامه للظفر بالرقمين القياسيين مع نهاية حقبة القوانين الحاليّة.

لكن بالرغم من كلّ تلك الانتصارات والألقاب، التي يعود أغلبها إلى السيطرة خلال حقبة المحرّكات الهجينة، لا يرى ستيوارت أنّ هاميلتون من بين عظماء الرياضة.

إذ قال بطل العالم ثلاث مرّات أنّ فانجيو وكلارك لا يزالان الأفضل على مرّ التاريخ، بينما تعزّزت أرقام هاميلتون أكثر نتيجة المواسم الأطول والالتزام المعاصر الحاليّ بالتسابق في فئة واحدة.

وقال ستيوارت ضمن برنامج "فاست لاين" الإذاعي: "لا أعتقد بأنّ بوسعكم احتساب هذا المستوى من النجاح، فقط لأنّنا نخوض هذه الأيّام 20 أو 22 سباقًا في الموسم".

وأضاف: "برأيي يبقى خوان مانويل فانجيو السائق الأعظم على الإطلاق، وجيم كلارك في المرتبة الثانية، أفضل حتّى من آيرتون سينا. لكنّ أولئك شاركوا في ستّة إلى ثمانية سباقات في العام في الفورمولا واحد. كانوا يتسابقون في فئات السيارات الرياضيّة، والجي تي وكلّ الفئات الأخرى".

وأكمل: "لكن بالنظر إلى بطولة العالم الآن، فإنّ لويس هاميلتون أو أيّ متنافسٍ آخر يخوض 22 سباقًا، لكن في الفورمولا واحد فقط. لا سيارات سياحيّة، ولا سيارات جي تي، ولا إندي كار...".

وأردف: "الضغط أقلّ بكثير هذه الأيّام. بالطبع يذهبون إلى المصنع ويعملون على جهاز المحاكاة، لكن ليس الأمر هو ذاته في الحقيقة. إنّه عالمٌ مختلف".

كما أشار ستيوارت إلى أنّ الأفضليّة "غير العادلة تقريبًا" التي تمتّع بها في المواسم الأخيرة لا تُعزّز موقع هاميلتون بين "الأعظم في تاريخ البطولة".

وقال حيال ذلك: "يقود لويس بشكلٍ جيّدٍ جدًا، ولا يرتكب أخطاء. لست بصدد التقليل من مهاراته على الإطلاق. لكنّ المستوى يختلف".

وأضاف: "قاد فانجيو بطريقة خارقة للمعتاد، كان يختار فيراري، ومن ثمّ يفكّر في أنّ مازيراتي قد تكون جيّدة في العام المقبل، لذا لم يُوقّع مطلقًا على عقدٍ بأكثر من عامٍ واحد".

وأكمل: "ومن ثمّ قاد لصالح مرسيدس وفاز ببطولتين معها، كونها كانت تملك السيارات الأفضل في العالم حينها. في المقابل اتّخذ لويس قرارًا جيّدًا جدًا عندما غادر مكلارين حينها وانتقل إلى مرسيدس. أرفع له القبعة حيال ذلك القرار. لكن بكلّ صدق فإنّ السيارة والمحرّك مُسيطران جدًا لدرجة غير عادلة تقريبًا تجاه بقيّة المتنافسين".

وواصل شرحه بالقول: "لا يُمكنك قول ذلك الآن، عليك رفع قبعتك لمرسيدس، وتوتو وولف ونيكي لاودا لتشكيلهم لفريق مدهش هكذا واختيارهم لأفضل المهندسين وتوفيرهم للأموال التي لا تقدر أغلب الفرق الأخرى على توفيرها، ما عدا ريد بُل".

وأردف: "المستوى أقلّ من القدرة على إحراز الانتصارات والألقاب على متن سيارة أضعف قليلًا من الأفضل. وذلك أحيانًا الفارق بين أفضل عظماء البطولة والآخرين الناجحين للغاية".

ثمّ تابع: "من الصعب قول ذلك بشأن لويس، أنّه ليس بذات مستوى فانجيو. وقد يعتبر الكثيرون ذلك خاطئًا. لكنّني أشاهد سباقات المحرّكات منذ أن كنت طفلًا. كان شقيقي سائق سباقات، وكنت أذهب إلى السباقات وأشاهد أسكاري ونوفولاري، وكاراتشيولا والكثيرين أمثالهم. بعض أفضل السائقين الذين شاهدتهم".

وأضاف: "من الصعب بالنسبة لي تبرير القول بأنّ لويس هو الأعظم في التاريخ، وذلك بالمقارنة مع ما كان يفعله الآخرون".

ويرى ستيوارت بأنّ طبيعة الفورمولا واحد القويّة الحاليّة، وتحديدًا من ناحية المحرّكات، تصعّب مهمّة تحديد السائقين العظماء حقًا.

وقال حيال ذلك: "أعتقد بأنّني كنت محظوظًا بالتسابق في الفترة التي تسابقت فيها. كان هناك جيم كلارك، وغراهام هيل، وجوشن ريندت، وزميلي فرانسوا سيفير وبعض السائقين العمالقة الآخرين مثل كريس آمون، وجاك برابهام".

وأردف: "ليس لدينا ذلك هذه الأيّام، أعني القدرة على تحديد ومعرفة الأفضل على الإطلاق في مجالاتهم. أفضل شيء في فترة مشاركتي كان فورد كوزوورث. كان الجميع يستخدم تلك المحرّكات ما عدا فيراري. كان هناك مستوى منافسة لا يتوافر اليوم ببساطة".