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ريد بُل تضمّ بيريز رسميًا لموسم 2021

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ريد بُل تضمّ بيريز رسميًا لموسم 2021

أعلن فريق ريد بُل عن تعاقده مع المكسيكي سيرجيو بيريز لموسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد.

بعد أسابيع من التكهّن وانتظار الحظيرة النمساويّة حتّى آخر الموسم من أجل اتّخاذ قرارها بشأن الحفاظ على خدمات أليكسندر ألبون أو التعاقد مع بيريز، آثرت ريد بُل أخيرًا استخدام المكسيكي ليُجاور ماكس فيرشتابن في العام المقبل.

ويُعدّ هذا التعاقد الأوّل منذ سنوات طويلة لريد بُل مع سائقٍ خارج مجموعة سائقيها الصاعدين من أكاديميّتها.

وكان ألبون قد عانى هذا الموسم لمجاراة زميله فيرشتابن، بالرغم من أنّه بدا أنّه حقّق تقدّمًا في الجولة الأخيرة من الموسم في أبوظبي.

وبالنظر إلى تعويل الفريق على الموسم المقبل لمحاولة المنافسة على البطولة، فقد اختارت ريد بُل التعويل على بيريز الأكثر خبرة في البطولة، خاصة بعد تقديمه لأفضل مواسمه في الفورمولا واحد وتحقيقه انتصاره الأوّل ضمن جائزة الصخير الكبرى.

"أليكس عضوٌ قيّمٌ في الفريق وفكّرنا مطوّلًا في هذا القرار" قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل.

وأضاف: "بعد أن أخذنا وقتنا في تقييم جميع البيانات المعنيّة حول الأداء وقرّرنا أنّ سيرجيو هو السائق الأنسب لمجاورة ماكس في 2021 ونتطلّع قدمًا للترحيب به في ريد بُل ريسينغ في العام المقبل".

وتابع: "سيبقى أليكس جزءًا مهمًا من فريقنا كسائق احتياطي وسائق تجارب مع التركيز على التطوير لموسم 2022 ونودّ شكره على عمله الجاد ومساهماته".

وعلى إثر هذا الإعلان تبقى تشكيلة مرسيدس الوحيدة غير المكتملة بشكلٍ رسمي لموسم 2021، بالرغم من أنّ السهام الفضيّة تتجه لتأكيد تجديد عقد لويس هاميلتون في القريب العاجل.

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