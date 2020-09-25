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رسميًا: تعيين دومينيكالي رئيسًا تنفيذيًا للفورمولا واحد خلفًا لكاري

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رسميًا: تعيين دومينيكالي رئيسًا تنفيذيًا للفورمولا واحد خلفًا لكاري

أعلنت ليبرتي ميديا المالكة لبطولة العالم للفورمولا واحد عن تعيين ستيفانو دومينيكالي رئيسًا تنفيذيًا لها خلفًا لتشايس كاري الرئيس الحالي الذي سينتقل إلى دور رئيسٍ غير تنفيذي.

بعد أيّام قليلة من كشف مصادرنا عن اتّجاه دومينيكالي لتعويض كاري، تمّ تأكيد الخطوة الآن بالفعل، حيث سيستلم الإيطالي دفّة قيادة البطولة مطلع العام المقبل.

وضمن سلسلة من البيانات الصادرة بعد ظهر اليوم، أعلنت لامبورغيني بالفعل عن أنّ دومينيكالي سيُغادر منصبه كمديرٍ تنفيذيّ للشركة على أن يستلم دورًا "مهنيًا جديدًا مرموقًا" بدءًا من يناير 2021.

وبعد ذلك بوقتٍ قصير، أعلنت ليبرتي ميديا عن موقع دومينيكالي الجديد.

وقال الإيطالي: "أنا سعيدٌ بالانضمام إلى منظّمة الفورمولا واحد، وهي رياضة دائمًا ما مثّلت جزءًا كبيرًا من حياتي. وُلدت في إيمولا وأعيش في مونزا. بقيت متّصلًا بالرياضة طوال عملي مع لجنة سيارات المقعد الأحادي مع فيا وأتطلّع قدمًا للتواصل مع الفرق، والمروّجين، والرعاة والكثير من الشركاء في الفورمولا واحد أثناء مواصلتنا دفع هذا العمل إلى الأمام".

من جانبه قال كاري أنّه شعر بأنّ عمله للمساعدة على تشكيل القوانين الجديدة إلى جانب اتّفاقيّة الكونكورد قد مهّد الطريق أمام مستقبلٍ متينٍ.

وقال الأمريكيّ: "لقد كان من الفخر أن أقود الفورمولا واحد، إنّها رياضة دوليّة حقيقيّة وتملك تاريخًا مظفّرًا يمتدّ لسبعين عامًا".

وأضاف: "أنا فخورٌ بالفريق الذي لم يتجاوز تحديات 2020 الضخمة فحسب، بل عاد بعزيمة وإصرار في جوانب الاستدامة والتنوّع".

وأكمل: "أنا واثقٌ من أنّنا بنينا أسسًا قويّة لهذا العمل لمواصلة النموّ على المدى البعيد".

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