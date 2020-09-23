دومينيكالي في طريقه ليُصبح الرئيس التنفيذي الجديد للفورمولا واحد

أكّدت مصادر مطلعة لموقعنا "موتورسبورت.كون" بأنّ دومينيكالي صاحب الـ 55 ربيعًا سيستلم زمام الأمور من كاري بحلول نهاية العام.

وفيما لم يتمّ التوقيع على الاتفاق بشكلٍ رسميّ ونهائيّ بعد، من المتوقّع أن تكتمل جميع هذه الخطوات في المستقبل القريب، حيث تمّ إبلاغ فرق الفورمولا واحد بالتطورات الجديدة على الساحة في وقتٍ متأخر من يوم أمس الثلاثاء.

تجدر الإشارة إلى أنّ دومينيكالي شغل منصب مدير فريق فيراري بين عامي 2008 و2014، بينما كان يشغل سابقًا دور المدير الرياضي منذ العام 1998. وبعد استقالته من منصبه في 2014، انضمّ الإيطالي إلى شركة أودي قبل أن ينتقل إلى شركة لامبورغيني في منصب الرئيس التنفيذي عام 2016.

وخلال مسيرته مع لامبورغيني، حافظ دومينيكالي على دورٍ داخل الاتّحاد الدولي للسيارات "فيا" كرئيس للجنة بطولات المقعد الأحادي، والذي شغله في وقت لاحق من العام 2014.

وتمثّلت مهمّة دومينيكالي الأساسية خلال هذه الفترة في الدفع إلى الأمام نحو إعادة بناء سُلّم بطولات الناشئين في المقعد الأحادي، وذلك عبر المساعدة في إعادة إحياء الفورمولا 2 كفئة وتشكيل منصّة دولية جديدة للفورمولا 3.

بيد أنّ دومينيكالي سيسجّل الآن عودة كاملة إلى الفورمولا واحد كرئيس جديد للبطولة مكان كاري، الذي سينتهي دوره كرئيس تنفيذي بعد أكثر من ثلاث سنوات ونصف أمضاها في هذا المنصب.

جديرٌ بالذكر أيضاً أنّ تعيين دومينيكالي في هذا المنصب سيجمعه من جديد بزميليه القديمين في فيراري جان تود وروس براون على رأس إدارة الفورمولا واحد، إذ يشغل تود دور رئيس "فيا" منذ 2010، بينما انضم براون إلى الفورمولا واحد في دور المدير الرياضي في 2017 عقب استحواذ ليبرتي ميديا على مقاليد الأمور في الفئة الملكة.

كما سبق وشدّد دومينيكالي في حوار حصري مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" في وقت سابق من العام الجاري من خلال سلسلة #thinkingforward على حاجة الفورمولا واحد للتركيز على مراقبة التكاليف والاستدامة بالمُضي قُدمًا في ظل أزمة تفشّي جائحة كورونا "كوفيد-19".