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بن سُليّم رئيس "فيا" يعدُ بتكريس الوقت الكافي للفورمولا واحد

وعد محمد بن سُليّم الرئيس الجديد للاتحاد الدولي لرياضة السيارات "فيا"، بتخصيص أكبر قدر لازمٍ من الوقت للفورمولا واحد، ضمن سعيه لتحسين الرياضة.

بن سُليّم رئيس "فيا" يعدُ بتكريس الوقت الكافي للفورمولا واحد

بالرغم من أن بن سُليّم ما زال يدرس أحدث مستجدات وتطورات الساحة لناحية الفورمولا واحد، من بينها القوانين الجديدة وما يمكن عمله لتدارك تكرار جدل سباق أبوظبي الختامي، لكنه يدرك ضرورة تكريس وقتٍ لتحسين البطولة.

حيث قال: "سأقوم بتخصيص القدر الكافي من الوقت للفورمولا واحد. لقد أنهيتُ التزاماتي السابقة وكل شيء قد يتسبب بتشتيتي عن مهامي في ’فيا’".

وأكمل: "هذه مهمتنا. وليس عملاً جزئياً، لا يمكنني البقاء في الإمارات العربية المتحدة، أو أي مكان آخر".

وتابع: "سأكون هنا في فرنسا. سألتزم بما خططتُ له وما قلته: سيستغرق الأمر الكثير من الوقت، كم من الوقت؟ لا أعلم، لكني سأكرسُ الوقت اللازم لذلك".

ويأتي فوز بن سُليّم بالانتخابات في وقت تشهد فيه الفورمولا واحد تغييراً كبيراً في القوانين التقنية، مع انتقال عدد من الأشخاص من ليبرتي ميديا إلى "فيا".

ويرى الإماراتيُ أن هذه التغييرات هامة، وتقوّي من قدرة "فيا" على إدارة الرياضة.

فقال: "لا بد من تواجد فريق قوي في ’فيا’. وهذا ما تريده الفورمولا واحد. القسم التقنيُ الآن عاد إلى ’فيا’ ولدينا قيادة رائعة للفورمولا واحد مع ستيفانو دومينيكالي وفريقه".

وتابع: "الفورمولا واحد تزداد شعبية. لذا علينا العمل معاً ومع المروجين والفرق والسائقين كذلك".

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وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان مسروراً من الاتجاه الذي تسير به البطولة، أجاب بن سُليّم: "بالرغم من تواجدي في المجلس العالمي لرياضة السيارات، لم يكن هناك وضوح كافٍ فيما يتعلق بالمعلومات التي تُقدم لنا".

وأكمل: "عليّ النظر في المسألة برمتها، وسأضمن ألا تكون عطلتي طويلة! سأعمل على القراءة والتحضير، لأننا نتكلم عن مستقبل قمة رياضة السيارات".

وأردف: "عليّ الاستماع، والقراءة أولاً، ومن ثم الاستماع إلى وجهات نظر المصنّعين. ولا يمكنني إعطاؤكم أيّة معلومات حيال أي اتجاه، قبل أن أقرأ، وأدركَ ما يجري بكل صراحة".

واختتم: "في الحقيقة، لستُ مطلعاً تماماً بما يكفي كي أدلي بأي تصريح، لذا عليّ تجهيز نفسي ومن ثم أعودُ إليكم للتصريح. أعطوني بضعة أشهر ومن ثم سأجيبُ على جميع أسئلتكم بكل صراحة".

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