برون: البحرين قد تجري السباق الثاني على حلبة "شبه بيضويّة"

تدرس الفورمولا واحد فكرة إقامة سباقَين في المملكة البحرينيّة في 29 نوفمبر و6 ديسمبر على أن تليهما جائزة أبوظبي الكبرى الختاميّة في 13 ديسمبر. وتملك حلبة البحرين رخصة لاستضافة سيارات الفورمولا واحد على عددٍ من مساراتها المختلفة، وقد تمّ بالفعل استخدام مسار أطول قليلًا من التصميم الاعتيادي لنسخة 2010.

وألمح برون إلى إمكانيّة استخدام "المسار الخارجيّ" الذي يتألّف من منعطفات سريعة في المجمل، حيث يُغادر المسار التقليديّ إثر المنعطف الرابع قبل أن يعود إليه في المنعطف الـ 13.

وقال برون للموقع الرسميّ للبطولة: "أحد الجوانب الجذّابة في البحرين هو توافرها على الكثير من التصاميم. لذا بوسعنا التوجّه إلى البحرين والتسابق على مسارَين مختلفين هناك".

وأردف: "هناك شبه مسارٍ بيضويّ سيكون حماسيًا، وكلّ التصاميم تملك رخصة من الدرجة الأولى من قبل فيا، لذا فإنّ ذلك الخيار مضمون. يتطلّب استخدام تصميمين مختلفين الكثير من العمل، إذ يجب على سبيل المثال نقل معدّات التوقيت وتجهيزها للمسارين لذا تحتاج للكثير من التحضير. ذلك أمرٌ يجب أن نأخذه بالحسبان".

وتُعاني الفورمولا واحد لإتمام جدول السباقات التي ستُقام خارج القارة الأوروبيّة إثر سباق إيطاليا في 6 سبتمبر، حيث من المتوقّع أن يتمّ الإعلان رسميًا عن إلغاء سباقات أذربيجان، وسنغافورة، واليابان قريبًا. وتبقى إقامة المزيد من السباقات في القارة الأوروبيّة الخيار الأرجح لملء تلك الفجوة.

وقال برون حيال ذلك: "هناك عددٌ من الحلبات الأوروبيّة الجيّدة التي يُمكننا أن نضيف عليها سباقَا أو اثنين من أجل التأكّد من حصولنا على موسمٍ جيّد. لن نعلن على ذلك بعد، كون العمل لا يزال متواصلًا".

وأردف: "ما نريد تفاديه هو الإعلان عن شيء ثمّ تغييره لاحقًا. كما أنّنا نحتاج للإعلان عن ذلك قبل وقتٍ كافٍ من أجل السماح للمعنيين بوضع خططهم. نأمل إقامة بعض السباقات بحضور الجمهور في النصف الثاني، لذا نحتاج لبعض الوقت من أجل مبيعات التذاكر والترويج".

وبعد تأجيل موعدها، لم تنضمّ كندا بعد إلى قائمة السباقات الملغاة، وأشار البعض إلى إمكانيّة تعويضها لجولة سنغافورة في سبتمبر.