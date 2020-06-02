الفورمولا واحد تؤكد رسمياً السباقات الثمانية الأولى ضمن روزنامة 2020 المعدلة

كما كان متوقعاً الأسبوع الماضي، ستضم الروزنامة جولات مزدوجة على حلبة ريد بُل رينغ وسيلفرستون إضافة إلى سباق وحيد ضمن أربع حلبات.

وسيكون سباق النمسا الثاني جائزة شتايرمارك الكبرى، أما سباق سيلفرستون الثاني سيكون في موعد الذكرى السبعين للفورمولا واحد.

وجاء في بيان أصدرته البطولة: "نظراً لوضع جائحة ’كوفيد-19’ الحالي في العالم، سنقوم بوضع التفاصيل النهائية على روزنامة أوسع على أمل نشرها في الأسابيع المقبلة مع توقعٍ بـ 15 - 18 سباقاً لينتهي الموسم شهر ديسمبر".

وأكمل البيان: "كما أشير سابقاً، نتوقع حالياً سباقات افتتاحية من دون جمهور على أمل أن يتمكن الجمهور من الحضور لاحقاً حالما يصبح الوضع أكثر أماناً".

وكما كان متوقعاً، فإن جائزة إسبانيا الكبرى المؤجلة حصلت على موعد منتصف شهر أغسطس، بينما تم تقديم موعد المجر أسبوعين عن التاريخ الأصلي. بينما حافظت بلجيكا وإيطاليا على موقعيهما المعتادين.

ويشار إلى أن موقع سباقي سيلفرستون ما زال غير ثابت مئة بالمئة نظراً لمتطلبات قوانين الحكومة البريطانية الحالية.

من جهته قال تشايس كاري المدير التنفيذي للفورمولا واحد: "خلال الأسابيع الماضية كنا نعمل بشكل متواصل مع جميع شركائنا، الاتحاد الدولي للسيارات ’فيا’ والفرق من أجل تقديم روزنامة معدلة للموسم تسمح لنا بإطلاق السباقات بأكثر طريقة آمنة".

وأكمل: "نحن مسرورون بقدرتنا على تأكيد السباقات الثمانية الأولى للروزنامة ونتطلع قدماً لنشر الروزنامة الكاملة خلال الأسابيع المقبلة. أود شكر جميع المروجين والشركاء على دعهم والتزامهم المتواصل بالفورمولا واحد".

الروزنامة الأوروبيّة من موسم 2020:

5 يوليو: جائزة أستراليا الكبرى

12 يوليو: جائزة شتايرمارك الكبرى

19 يوليو: جائزة المجر الكبرى

2 أغسطس: جائزة بريطانيا الكبرى

9 أغسطس: جائزة الذكرى الـ 70 للفورمولا واحد (سيلفرستون)

16 أغسطس: جائزة إسبانيا الكبرى

30 أغسطس: جائزة بلجيكا الكبرى

6 سبتمبر: جائزة إيطاليا الكبرى