ألبين تُجبر على إنهاء تجارب برشلونة مبكّرًا بعد احتراق سيارتها

اختبرت ألبين سيارتها للمرّة الأولى عبر يوم تصوير ترويجي يوم الثلاثاء على حلبة برشلونة قبل انطلاق التجارب الرسميّة على ذات الحلبة في اليوم التالي.

لكنّ تجارب الفريق عرفت نهاية مبكّرة صباح اليوم الجمعة بعد أن أُجبر فرناندو ألونسو على إيقاف السيارة على المسار، وتصاعدت منها الكثير من الأدخنة.

وكشفت ألبين أنّ الحريق على السيارة جاء بسبب مشكلة هيدروليكيّة، وأنّ التصليحات الضروريّة ستتطلّب الكثير من الوقت، لذا لن تُشارك في ما تبقى من اليوم.

وجاء في بيانٍ من الفريق: "بعد المزيد من التحقيقات في المرآب على إثر توقّف ألونسو على الحلبة في وقتٍ سابقٍ من هذا الصباح، يُمكن للفريق أن يُؤكّد أنّ المشكلة كانت هيدروليكيّة".

وأضاف: "كانت مشكلة عزل بسيطة أدّت إلى حريقٍ في القسم الخلفي من السيارة. أكمل الفريق 266 لفّة بنجاح خلال الأيّام الثلاثة في برشلونة".

وأردف: "ستتواصل أعمال تصليح السيارة، ونتيجة لذلك لن نتمكّن من المشاركة في بقيّة اليوم. نتطلّع قدمًا للعودة ضمن التجارب المقبلة في البحرين".

وجاءت المشكلة لتُمثّل كبوة لألبين خلال فترة مهمّة لقطع المسافات على إثر تغييرات القوانين لموسم 2022 والتصميم الانسيابيّ الجديد.

ومع اقتصار ألونسو على 12 لفّة هذا الصباح، جاءت المشكلة لتحرم كذلك زميله إستيبان أوكون لقطع المزيد من اللفّات في فترة ما بعد الظهر، والتي ستشهد كذلك تبليل المسار من أجل اختبار إطارات الأمطار.