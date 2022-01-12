تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV تذاكر MC Shop Watch Shop Jobs
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر MC Shop Watch Shop Jobs
السابق / داكار 2022: المتصدر العطية يتلقى عقوبة بسبب حزام الأمان التالي / داكار 2022: برايس يفوز وفان بيفرن يستعيد صدارة الترتيب العام بعد المرحلة العاشرة
رالي داكار / داكار أخبار

داكار 2022: بينافيديس حامل لقب فئة الدراجات ينسحب من المنافسة

انسحب كيفن بينافيديس حامل لقب فئة الدراجات لرالي داكار، بسبب مشكلة ميكانيكية في دراجته "كاي تي ام" خلال المرحلة العاشرة.

داكار 2022: بينافيديس حامل لقب فئة الدراجات ينسحب من المنافسة

كان بينافيديس يسعى لتحقيق لقب آخر، وهو يحتل المركز الخامس ضمن الترتيب العام بعد المرحلة التاسعة، وبفارق عشر دقائق خلف المتصدر زميله ماتياس والكنر.

لكن، تعرض الأرجنتيني لمشكلة ميكانيكية في المرحلة العاشرة بطول 375 كيلومتراً، بين وادي الدواسر وبيشة، ليتوقف عند علامة الكيلومتر 133.

ولم يتمكن من إصلاح المشكلة، ليضطر للانسحاب من الرالي، ما أنهى آماله بالدفاع عن لقبه الذي حققه في 2021 مع هوندا.

لكن وضمن قوانين داكار الجديدة، سيتمكن من المواصلة لكن بعقوبة كبيرة، وهذا ما حصل مع دانيلو بيتروشي، وذلك بعد تعرض دراج "موتو جي بي" السابق إلى مشكلة في المرحلة الثانية.

اقرأ أيضاً:

ويأتي انسحاب بينافيديس ليشكل ضربة لآمال "كاي تي ام" في سعيها لاستعادة لقب فئة الدراجات بعد خسارته لعامين لصالح هوندا.

وبقي والكنر وتوبي برايس من تشكيلة العلامة النمساوية ضمن المنافسة، بالرغم من أن الأخير بدأ المرحلة تاسعاً بفارق 35 نقطة خلف والكنر.

وبقي لدى العلامة الشقيقة "غاس غاس" مشاركٌ وحيدٌ هو سام ساندرلاند بالمركز الثاني بفارق دقيقتين و12 ثانية عن الصدارة، بينما يحتل لوتشيانو بينافيديس شقيق كيفن، المركز 14 لصالح هوسكفارنا، العلامة الأخرى التي تمتلكها "كاي تي ام".

المشاركات
التعليقات
داكار 2022: المتصدر العطية يتلقى عقوبة بسبب حزام الأمان
المقال السابق

داكار 2022: المتصدر العطية يتلقى عقوبة بسبب حزام الأمان
المقال التالي

داكار 2022: برايس يفوز وفان بيفرن يستعيد صدارة الترتيب العام بعد المرحلة العاشرة

داكار 2022: برايس يفوز وفان بيفرن يستعيد صدارة الترتيب العام بعد المرحلة العاشرة
تحميل التعليقات
ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ More from
ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
موتو جي بي: أوليفيرا يتصدر التجارب الحرة الثانية في ألمانيا جائزة ألمانيا الكبرى
موتو جي بي

موتو جي بي: أوليفيرا يتصدر التجارب الحرة الثانية في ألمانيا

برايس الفائز مرتين برالي داكار يوقع عقداً جديداً مع "كاي تي ام"
رالي داكار

برايس الفائز مرتين برالي داكار يوقع عقداً جديداً مع "كاي تي ام"

موتو جي بي: الناشئ بيندر يحرز أول فوز لفريق "كاي تي ام" في برنو جائزة التشيك الكبرى
موتو جي بي

موتو جي بي: الناشئ بيندر يحرز أول فوز لفريق "كاي تي ام" في برنو

أحدث الأخبار

تحليل: التبعات المستقبلية الإيجابية لظهور آودي القوي ضمن أولى مشاركاتها في داكار 2022
رالي داكار رالي داكار

تحليل: التبعات المستقبلية الإيجابية لظهور آودي القوي ضمن أولى مشاركاتها في داكار 2022

داكار 2022: بيترانسيل يحقق أولى انتصاراته مع آودي بعد ثنائية أمام ساينز في المرحلة العاشرة
رالي داكار رالي داكار

داكار 2022: بيترانسيل يحقق أولى انتصاراته مع آودي بعد ثنائية أمام ساينز في المرحلة العاشرة

داكار 2022: برايس يفوز وفان بيفرن يستعيد صدارة الترتيب العام بعد المرحلة العاشرة
رالي داكار رالي داكار

داكار 2022: برايس يفوز وفان بيفرن يستعيد صدارة الترتيب العام بعد المرحلة العاشرة

داكار 2022: بينافيديس حامل لقب فئة الدراجات ينسحب من المنافسة
رالي داكار رالي داكار

داكار 2022: بينافيديس حامل لقب فئة الدراجات ينسحب من المنافسة

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.