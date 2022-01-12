داكار 2022: بينافيديس حامل لقب فئة الدراجات ينسحب من المنافسة

كان بينافيديس يسعى لتحقيق لقب آخر، وهو يحتل المركز الخامس ضمن الترتيب العام بعد المرحلة التاسعة، وبفارق عشر دقائق خلف المتصدر زميله ماتياس والكنر.

لكن، تعرض الأرجنتيني لمشكلة ميكانيكية في المرحلة العاشرة بطول 375 كيلومتراً، بين وادي الدواسر وبيشة، ليتوقف عند علامة الكيلومتر 133.

ولم يتمكن من إصلاح المشكلة، ليضطر للانسحاب من الرالي، ما أنهى آماله بالدفاع عن لقبه الذي حققه في 2021 مع هوندا.

لكن وضمن قوانين داكار الجديدة، سيتمكن من المواصلة لكن بعقوبة كبيرة، وهذا ما حصل مع دانيلو بيتروشي، وذلك بعد تعرض دراج "موتو جي بي" السابق إلى مشكلة في المرحلة الثانية.

ويأتي انسحاب بينافيديس ليشكل ضربة لآمال "كاي تي ام" في سعيها لاستعادة لقب فئة الدراجات بعد خسارته لعامين لصالح هوندا.

وبقي والكنر وتوبي برايس من تشكيلة العلامة النمساوية ضمن المنافسة، بالرغم من أن الأخير بدأ المرحلة تاسعاً بفارق 35 نقطة خلف والكنر.

وبقي لدى العلامة الشقيقة "غاس غاس" مشاركٌ وحيدٌ هو سام ساندرلاند بالمركز الثاني بفارق دقيقتين و12 ثانية عن الصدارة، بينما يحتل لوتشيانو بينافيديس شقيق كيفن، المركز 14 لصالح هوسكفارنا، العلامة الأخرى التي تمتلكها "كاي تي ام".