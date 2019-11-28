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فينياليس يُكمل تجارب فالنسيا في الصدارة
تصدّر مافيريك فينياليس مجريات اليوم الختاميّة من تجارب الموتو جي بي في فالنسيا بعد تقدّمه بفارق 0.164 ثانية عن درّاج ياماها الآخر فابيو كوارتارارو.
رسميًا: أليكس ماركيز ينضمّ إلى شقيقه مارك في صفوف هوندا
سيُسجّل أليكس ماركيز شقيق مارك مشاركته الأولى في الموتو جي بي كزميلٍ لشقيقه في صفوف هوندا خلال موسم 2020 بديلًا عن المعتزل خورخي لورينزو.
ماركيز يكمل موسم 2019 بانتصاره الـ 12 في فالنسيا
أكمل مارك ماركيز موسم 2019 من بطولة الموتو جي بي بأفضل طريقة ممكنة من خلال تحقيقه الفوز في الجولة الختاميّة في فالنسيا، في الوقت الذي تعرّض فيه يوهان زاركو لحادث خطير غير متوقّع.
كوارتارارو يتفوّق بـ 0.032 ثانية على ماركيز وينطلق أوّلًا في فالنسيا
حقّق فابيو كوارتارارو قطب الانطلاق الأوّل للمرّة السادسة هذا الموسم بعد معركة حامية بينه وبين مارك ماركيز على المركز الأوّل في تصفيات جائزة فالنسيا الكبرى الختاميّة لموسم 2019 من بطولة الموتو جي بي.
هوندا قريبة من التعاقد مع أليكس ماركيز لمجاورة شقيقه في الموتو جي بي
علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ الصانع الياباني هوندا بات قريبًا من التعاقد مع أليكس ماركيز لمجاورة شقيقه مارك في صفوف الفريق المصنعيّ لموسم 2020 من بطولة الموتو جي بي ليحلّ مكان خورخي لورينزو المعتزل.
موتو جي بي: كوارتارارو يواصل فرض سيطرته في فالنسيا ويتصدّر التجارب الحرّة الثالثة
أبى فابيو كوارتارارو التخلّي عن صدارة جدول الأزمنة في التجارب الحرّة لجائزة فالنسيا الكبرى، إذ سجّل الزمن الأسرع كذلك في الحصّة الثالثة بفارق 0.224 ثانية عن مارك ماركيز.
موتو جي بي: كوارتارارو يحافظ على صدارته في التجارب الحرّة الثانية في فالنسيا
سجّل فابيو كوارتارارو الزمن الأسرع في التجارب الحرّة الثانية لجائزة فالنسيا الكبرى ليُنهي مجريات الجمعة في الصدارة، في حين سقط فالنتينو روسي على الحلبة من جديد.
موتو جي بي: كوارتارارو يتصدر التجارب الحرة الأولى في فالنسيا بفارق 0.057 ثانية
تصدر فابيو كوارتارارو دراج بيتروناس ياماها التجارب الحرة الأولى لجولة فالنسيا في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" وبفارق 0.057 ثانية أمام أقرب ملاحقيه جاك ميلر.
موتو جي بي: لورينزو يعلن اعتزاله رسمياً
أعلن خورخي لورينزو بطل العالم ثلاث مرات في "موتو جي بي" إنهاء مسيرته مع نهاية أسوأ موسم له في بطولة العالم للدراجات النارية.
لورينزو بصدد إعلان اعتزاله "موتو جي بي" في الساعات المقبلة
يبدو أن خورخي لورينزو بطل العالم ثلاث مرات في "موتو جي بي" بصدد إعلان اعتزاله المشاركة في منافسات بطولة العالم للدراجات النارية لاحقاً اليوم الخميس.
إمكانية عودة "الموتو جي بي" إلى المجر في 2022
أعلنت "دورنا سبورتس" المروّجة لبطولة العالم للدرّاجات النارية "موتو جي بي" إبرامها لاتّفاق مبدئي من أجل إعادة المجر إلى روزنامة البطولة بدءًا من موسم 2022، وذلك بعد تسعة أعوام من انهيار آخر المحاولات لعودتها إلى البطولة.
روسي: الآخرون تأقلموا بشكلٍ أفضل مع متطلّبات درّاجة 2019
يعتقد فالنتينو روسي أنّ مجموعة القمّة الحاليّة من درّاجي الموتو جي بي قاموا بعملٍ أفضل على صعيد ملاءمة أسلوب قيادتهم مع متطلّبات سباقات الجائزة الكبرى الحديثة.
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ماركيز يُحدّد مطالبه لهوندا لموسم 2020
حدّد مارك ماركيز حامل لقب هذا الموسم من بطولة الموتو جي بي التغييرات التي يرغب بإقدام هوندا عليها لموسم 2020 في محاولة للحصول على المزيد من الأداء.
ماركيز استلهم من انطلاقته في سباق إيطاليا 2015 ضمن سباق سيبانغ
قال مارك ماركيز أنّه شاهد انطلاقته من سباق موجيللو من موسم 2015 ليستلهم منها ضمن انطلاقه من المركز الـ 11 في سباق جائزة ماليزيا الكبرى.
فينياليس يكسر هيمنة ماركيز ويفوز في ماليزيا
حقّق مافيريك فينياليس الفوز بجائزة ماليزيا الكبرى للموتو جي بي بعد أن أحكم قبضته على مجريات السباق منذ انتزاعه الصدارة في اللفّة الثانية.
ماركيز يعترف بأنّ حادثه جاء نتيجة "نسخه" لقيادة كوارتارارو
قال مارك ماركيز أنّ الحادث القويّ الذي تعرّض له خلال تصفيات جائزة ماليزيا الكبرى للموتو جي بي كان نتيجة محاولته "نسخ" مقاربة فابيو كوارتارارو للمنعطف الثاني.
موتو جي بي: كوارتارارو ينطلق أولاً في سيبانغ وماركيز يتعرض لحادثة
سينطلق فابيو كوارتارارو من قطب الانطلاق الأول لسباق جائزة ماليزيا الكبرى في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" بعد أن تفوق على جميع منافسيه في التجارب التأهيلية التي شهدت تعرض مارك ماركيز لحادثة عنيفة.
موتو جي بي: موربيديلي يتقدّم على كوارتارارو في التجارب الثالثة في سيبانغ
تفوّق فرانكو موربيديلي على زميله في صفوف فريق بيتروناس ياماها فابيو كوارتارارو بفارق عُشرين من الثانية في التجارب الحرّة الثالثة من جائزة ماليزيا الكبرى للموتو جي بي.
هاميلتون وروسي يتبادلان الأدوار في فالنسيا الشهر المُقبل
علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ خطوة مبادلة درّاجة الموتو جي بي وسيارة الفورمولا واحد المتوقّعة منذ فترة طويلة بين لويس هاميلتون وفالنتينو روسي قد تمّ الاتّفاق عليها لتكون في 9 ديسمبر/كانون الأوّل المُقبل في فالنسيا.
موتو جي بي: كوارتارارو يسجل زمناً قياسياً جديداً خلال التجارب الحرة الثانية في سيبانغ
حطم فابيو كوارتارارو توقيته الشخصي القياسي الأسرع على حلبة سيبانغ، وذلك خلال التجارب الحرة الثانية لجولة ماليزيا في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي".
موتو جي بي: كوارتارارو الأسرع في التجارب الأولى بزمن قياسي في سيبانغ
حقّق فابيو كوارتارارو الزمن الأسرع على الإطلاق لدرّاجة موتو جي بي ضمن عطلة نهاية أسبوع سباقٍ في سيبانغ بزمن وقدره 1:59.027 دقيقة ضمن التجارب الحرّة الأولى من جولة ماليزيا.
روسي: 2019 "أفضل بقدر طفيف فقط" من أسوأ مواسمي مع دوكاتي
اعترف فالنتينو روسي بأنّ الموسم الحالي الأسوأ في مسيرته مع ياماها يُعدّ "أفضل بقدر طفيف فقط" من موسمَيه الأصعب مع دوكاتي.
موتو جي بي: زاركو بحاجة للمركز السابع على الأقل في سيبانغ لإثبات جدارته
اعترف يوهان زاركو دراج "أل سي آر" أن هدفه يتمحور حول الإنهاء ضمن المراكز السبعة الأولى لجولة هذا الأسبوع من بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" في ماليزيا، وذلك كي يظهر قدرته على مجاراة دراجي الصدارة.
فينياليس يفضّل السقوط على الاكتفاء بالمركز الثاني
قال مافيريك فينياليس أنّه لم يكن ليكتفي بالمركز الثاني في سباق جائزة أستراليا الكبرى وأنّه كان ليُفضّل السقوط عوضًا عن ذلك، وهو ما ناله في نهاية المطاف.