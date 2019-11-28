أعلنت "دورنا سبورتس" المروّجة لبطولة العالم للدرّاجات النارية "موتو جي بي" إبرامها لاتّفاق مبدئي من أجل إعادة المجر إلى روزنامة البطولة بدءًا من موسم 2022، وذلك بعد تسعة أعوام من انهيار آخر المحاولات لعودتها إلى البطولة.