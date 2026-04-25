تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

الدراجات الناريّة News and Analysis

البطولة
البطولة
السائق
الفريق
الحدث
الموقع
نوع المقالة

ماركيز: "الفوز بلقب آخر لن يغيّر حياتي.. لكنّه كذلك للآخرين"

موتو جي بي
MGP موتو جي بي
ماركيز: "الفوز بلقب آخر لن يغيّر حياتي.. لكنّه كذلك للآخرين"

موتو جي بي: تجديد عقد جائزة بريطانيا الكبرى لموسمين إضافيين

موتو جي بي
MGP موتو جي بي
موتو جي بي: تجديد عقد جائزة بريطانيا الكبرى لموسمين إضافيين

كاي تي إم تدرس استبعاد مافريك فينياليس من الدراجة بشكل فوري

موتو جي بي
MGP موتو جي بي
كاي تي إم تدرس استبعاد مافريك فينياليس من الدراجة بشكل فوري

شتاينر: مارك ماركيز يذكرني بلويس هاميلتون

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
شتاينر: مارك ماركيز يذكرني بلويس هاميلتون

أوغورا: "أصبحت منافسًا حقيقيًا على اللقب"

موتو جي بي
MGP موتو جي بي
جائزة ألمانيا الكبرى
أوغورا: "أصبحت منافسًا حقيقيًا على اللقب"

موتو جي بي: مارك ماركيز يهيمن على جائزة ألمانيا الكبرى ويتقدم إلى المركز الثالث في الترتيب العام

موتو جي بي
MGP موتو جي بي
جائزة ألمانيا الكبرى
موتو جي بي: مارك ماركيز يهيمن على جائزة ألمانيا الكبرى ويتقدم إلى المركز الثالث في الترتيب العام

درّاجو الموتو جي بي: "شبكة الانطلاق الجديدة تجعل الانطلاقات أكثر أماناً"

موتو جي بي
MGP موتو جي بي
جائزة ألمانيا الكبرى
درّاجو الموتو جي بي: "شبكة الانطلاق الجديدة تجعل الانطلاقات أكثر أماناً"

موتو جي بي: ماركيز يقود ثلاثية دوكاتي في السباق القصير لجائزة ألمانيا الكبرى

موتو جي بي
MGP موتو جي بي
جائزة ألمانيا الكبرى
موتو جي بي: ماركيز يقود ثلاثية دوكاتي في السباق القصير لجائزة ألمانيا الكبرى

عاجل: بيزيكي يتعرض لكسر في الترقوة اليسرى وسيخضع لعملية جراحية

موتو جي بي
MGP موتو جي بي
جائزة ألمانيا الكبرى
عاجل: بيزيكي يتعرض لكسر في الترقوة اليسرى وسيخضع لعملية جراحية

موتو جي بي: مارك ماركيز يحقق البول بوزيشن متقدمًا ثلاثية دوكاتي في تصفيات ألمانيا وسقوط لبيزيكي

موتو جي بي
MGP موتو جي بي
جائزة ألمانيا الكبرى
موتو جي بي: مارك ماركيز يحقق البول بوزيشن متقدمًا ثلاثية دوكاتي في تصفيات ألمانيا وسقوط لبيزيكي

تصويت: "الأفضل من موتورسبورت" لشهر يونيو 2026

سلاسل متعددة
Misc سلاسل متعددة
تصويت: "الأفضل من موتورسبورت" لشهر يونيو 2026

موتو جي بي: ياماها تُؤكّد تعاقدها مع مارتين وأوغورا

موتو جي بي
MGP موتو جي بي
جائزة هولندا الكبرى
موتو جي بي: ياماها تُؤكّد تعاقدها مع مارتين وأوغورا

موتو جي بي: أكوستا يخضع لعمليّة جراحيّة بعد انسحابه في هولندا

موتو جي بي
MGP موتو جي بي
جائزة هولندا الكبرى
موتو جي بي: أكوستا يخضع لعمليّة جراحيّة بعد انسحابه في هولندا

موتو جي بي: أوغورا يُحقّق فوزه الأوّل وحادث مروّع لبيزيكي في أسين

موتو جي بي
MGP موتو جي بي
جائزة هولندا الكبرى
موتو جي بي: أوغورا يُحقّق فوزه الأوّل وحادث مروّع لبيزيكي في أسين

موتو جي بي: فرنانديز يقود تراكهاوس أبريليا إلى ثنائية في السباق القصير في هولندا

موتو جي بي
MGP موتو جي بي
جائزة هولندا الكبرى
موتو جي بي: فرنانديز يقود تراكهاوس أبريليا إلى ثنائية في السباق القصير في هولندا

موتو جي بي مارتين يقود اكتساح أبريليا للمراكز الأربعة الأولى في تصفيات هولندا

موتو جي بي
MGP موتو جي بي
جائزة هولندا الكبرى
موتو جي بي مارتين يقود اكتساح أبريليا للمراكز الأربعة الأولى في تصفيات هولندا

ماركيز: سأحاول "النجاة" في جائزة هولندا الكبرى بعد انتصارين متتاليين

موتو جي بي
MGP موتو جي بي
جائزة هولندا الكبرى
ماركيز: سأحاول "النجاة" في جائزة هولندا الكبرى بعد انتصارين متتاليين

بيزيكي يؤكد عدالة عقوبة الحرمان من السباق ويكشف تفاصيل واقعة صفعه أحد المارشلز في برنو

موتو جي بي
MGP موتو جي بي
جائزة التشيك
بيزيكي يؤكد عدالة عقوبة الحرمان من السباق ويكشف تفاصيل واقعة صفعه أحد المارشلز في برنو

موتو جي بي: دوكاتي توقع مع بيدرو أكوستا حتى موسم 2028

موتو جي بي
MGP موتو جي بي
جائزة التشيك
موتو جي بي: دوكاتي توقع مع بيدرو أكوستا حتى موسم 2028

موتو جي بي: دوكاتي تؤكد رحيل فرانشيسكو بانيايا لموسم 2027

موتو جي بي
MGP موتو جي بي
جائزة التشيك
موتو جي بي: دوكاتي تؤكد رحيل فرانشيسكو بانيايا لموسم 2027

موتو جي بي: دوكاتي تؤكد تمديد عقد مارك ماركيز حتى عام 2028

موتو جي بي
MGP موتو جي بي
موتو جي بي: دوكاتي تؤكد تمديد عقد مارك ماركيز حتى عام 2028

موتو جي بي: ماركيز يُحقّق الفوز بصعوبة أمام أوغورا ويحقّق قفزة في ترتيب البطولة

موتو جي بي
MGP موتو جي بي
جائزة التشيك
موتو جي بي: ماركيز يُحقّق الفوز بصعوبة أمام أوغورا ويحقّق قفزة في ترتيب البطولة

حرمان بيزيكي من المشاركة في جائزة التشيك الكبرى بعد اعتدائه على أحد المارشالز في السباق القصير

موتو جي بي
MGP موتو جي بي
جائزة التشيك
حرمان بيزيكي من المشاركة في جائزة التشيك الكبرى بعد اعتدائه على أحد المارشالز في السباق القصير

موتو جي بي: بانيايا يحقق فوزه الأول في 2026 من بوابة سباق برنو القصير وبيزيكي يسقط

موتو جي بي
MGP موتو جي بي
جائزة التشيك
موتو جي بي: بانيايا يحقق فوزه الأول في 2026 من بوابة سباق برنو القصير وبيزيكي يسقط

موتو جي بي: أوغورا ينتزع أول قطب انطلاق أول في مسيرته في التشيك

موتو جي بي
MGP موتو جي بي
جائزة التشيك
موتو جي بي: أوغورا ينتزع أول قطب انطلاق أول في مسيرته في التشيك

موتو جي بي: اتفاق كونكورد الجديد يحصل على الضوء الأخضر

موتو جي بي
MGP موتو جي بي
جائزة المجر
موتو جي بي: اتفاق كونكورد الجديد يحصل على الضوء الأخضر

خورخي مارتين ينجو من الإصابة لكنه يتلقى عقوبة بسبب حادثة جائزة المجر الكبرى

موتو جي بي
MGP موتو جي بي
جائزة المجر
خورخي مارتين ينجو من الإصابة لكنه يتلقى عقوبة بسبب حادثة جائزة المجر الكبرى

لماذا لا يحتفل مارك ماركيز بالعودة الكاملة بعد: "ما زلت بعيدًا عن أفضل مستوى لي"

موتو جي بي
MGP موتو جي بي
جائزة المجر
لماذا لا يحتفل مارك ماركيز بالعودة الكاملة بعد: "ما زلت بعيدًا عن أفضل مستوى لي"

موتو جي بي: ماركيز يتفوّق على أكوستا وكارثة لأبريليا في سباق المجر

موتو جي بي
MGP موتو جي بي
جائزة المجر
موتو جي بي: ماركيز يتفوّق على أكوستا وكارثة لأبريليا في سباق المجر

مارك ماركيز يشعر بأنه "أقوى مما توقع" ويشرح فوزه في سباق المجر القصير للموتو جي بي

موتو جي بي
MGP موتو جي بي
جائزة المجر
مارك ماركيز يشعر بأنه "أقوى مما توقع" ويشرح فوزه في سباق المجر القصير للموتو جي بي

موتو جي بي: ماركيز يسحق الجميع ويُهيمن على السباق القصير في المجر

موتو جي بي
MGP موتو جي بي
جائزة المجر
موتو جي بي: ماركيز يسحق الجميع ويُهيمن على السباق القصير في المجر

موتو جي بي: مارك ماركيز ينتزع البول بوزيشن بعد تفوقه على أكوستا في المجر

موتو جي بي
MGP موتو جي بي
جائزة المجر
موتو جي بي: مارك ماركيز ينتزع البول بوزيشن بعد تفوقه على أكوستا في المجر

أليكس رينز: "لا تزال هناك بعض المقاعد المتاحة في الموتو جي بي.. وأنا أنتظر الرد"

موتو جي بي
MGP موتو جي بي
جائزة إيطاليا
أليكس رينز: "لا تزال هناك بعض المقاعد المتاحة في الموتو جي بي.. وأنا أنتظر الرد"

موتو جي بي: بيزيكي يرفع العلم الإيطالي عاليًا بفوزه الكاسح أمام جماهيره في موجيللو

موتو جي بي
MGP موتو جي بي
جائزة إيطاليا
موتو جي بي: بيزيكي يرفع العلم الإيطالي عاليًا بفوزه الكاسح أمام جماهيره في موجيللو

موتو جي بي: فرنانديز يتألّق ويتقدّم ثنائيّ أبريليا في السباق القصير في إيطاليا

موتو جي بي
MGP موتو جي بي
جائزة إيطاليا
موتو جي بي: فرنانديز يتألّق ويتقدّم ثنائيّ أبريليا في السباق القصير في إيطاليا

موتو جي بي: بيزيكي يقود حجز أبريليا للصفّ الأوّل في موجيللو

موتو جي بي
MGP موتو جي بي
جائزة إيطاليا
موتو جي بي: بيزيكي يقود حجز أبريليا للصفّ الأوّل في موجيللو

ماركيز: عليّ التحلي بالصبر في رحلة التعافي

موتو جي بي
MGP موتو جي بي
جائزة إيطاليا
ماركيز: عليّ التحلي بالصبر في رحلة التعافي

أليكس ماركيز سيغيب عن السباقين المقبلين في الموتو جي بي بعد حادث برشلونة

موتو جي بي
MGP موتو جي بي
جائزة كتالونيا الكبرى
أليكس ماركيز سيغيب عن السباقين المقبلين في الموتو جي بي بعد حادث برشلونة

موتو جي بي: إزبيليتا يدافع عن قرار إعادة انطلاق جائزة كاتالونيا الكبرى مرتين

موتو جي بي
MGP موتو جي بي
جائزة كتالونيا الكبرى
موتو جي بي: إزبيليتا يدافع عن قرار إعادة انطلاق جائزة كاتالونيا الكبرى مرتين

لماذا لا تساور دوكاتي أي شكوك حيال مستقبل مارك ماركيز

موتو جي بي
MGP موتو جي بي
جائزة كتالونيا الكبرى
لماذا لا تساور دوكاتي أي شكوك حيال مستقبل مارك ماركيز

بانيايا يخشى مشكلة في المعصم بعد حادث زاركو: "هناك أمرٌ ليس على ما يرام"

موتو جي بي
MGP موتو جي بي
جائزة كتالونيا الكبرى
بانيايا يخشى مشكلة في المعصم بعد حادث زاركو: "هناك أمرٌ ليس على ما يرام"

"ثلاثة انطلاقات أمر خطير للغاية": درّاجو الموتو جي بي يعلّقون بعد "يوم رهيب" في برشلونة

موتو جي بي
MGP موتو جي بي
جائزة كتالونيا الكبرى
"ثلاثة انطلاقات أمر خطير للغاية": درّاجو الموتو جي بي يعلّقون بعد "يوم رهيب" في برشلونة

موتو جي بي: دي جيانانتونيو يفوز بسباق برشلونة بعد حادثين مروّعين

موتو جي بي
MGP موتو جي بي
جائزة كتالونيا الكبرى
موتو جي بي: دي جيانانتونيو يفوز بسباق برشلونة بعد حادثين مروّعين

مير يُعلن رحيله عن هوندا مؤكدًا أنّه "لا يستحق" الصمت حيال مستقبله في الموتو جي بي

موتو جي بي
MGP موتو جي بي
جائزة كتالونيا الكبرى
مير يُعلن رحيله عن هوندا مؤكدًا أنّه "لا يستحق" الصمت حيال مستقبله في الموتو جي بي

موتو جي بي: ماركيز يهزم أكوستا ويفوز بالسباق القصير في كتالونيا ومارتين يتعرض لحادث جديد

موتو جي بي
MGP موتو جي بي
جائزة كتالونيا الكبرى
موتو جي بي: ماركيز يهزم أكوستا ويفوز بالسباق القصير في كتالونيا ومارتين يتعرض لحادث جديد

موتو جي بي: أكوستا ينتزع البول بوزيشن في كتالونيا وكارثة تضرب أبريليا

موتو جي بي
MGP موتو جي بي
جائزة كتالونيا الكبرى
موتو جي بي: أكوستا ينتزع البول بوزيشن في كتالونيا وكارثة تضرب أبريليا

موتو جي بي: مارتين يُطالب بتحسين مستويات السلامة في برشلونة بعد حادثه

موتو جي بي
MGP موتو جي بي
جائزة فرنسا الكبرى
موتو جي بي: مارتين يُطالب بتحسين مستويات السلامة في برشلونة بعد حادثه

درّاجا أبريليا لا يستبعدان ماركيز من المنافسة على اللقب

موتو جي بي
MGP موتو جي بي
جائزة فرنسا الكبرى
درّاجا أبريليا لا يستبعدان ماركيز من المنافسة على اللقب

مارتن يؤكد عودته بعد كابوس 2025: "أنا فخور كما كنت عند الفوز بلقب العالم"

موتو جي بي
MGP موتو جي بي
جائزة فرنسا الكبرى
مارتن يؤكد عودته بعد كابوس 2025: "أنا فخور كما كنت عند الفوز بلقب العالم"

ماركيز يخضع لعمليتين جراحيتين بعد حادث جائزة فرنسا الكبرى

موتو جي بي
MGP موتو جي بي
جائزة فرنسا الكبرى
ماركيز يخضع لعمليتين جراحيتين بعد حادث جائزة فرنسا الكبرى

موتو جي بي: مارتين يُقدّم أداءً صاروخيًا ويُحقّق فوزه الأوّل منذ 2024

موتو جي بي
MGP موتو جي بي
جائزة فرنسا الكبرى
موتو جي بي: مارتين يُقدّم أداءً صاروخيًا ويُحقّق فوزه الأوّل منذ 2024

مارك ماركيز سيغيب عن سباقين على الأقل بعد حادثه العنيف في جائزة فرنسا الكبرى

موتو جي بي
MGP موتو جي بي
جائزة فرنسا الكبرى
مارك ماركيز سيغيب عن سباقين على الأقل بعد حادثه العنيف في جائزة فرنسا الكبرى

موتو جي بي: مارتن يفوز بالسباق القصير بعد انطلاقة صاروخية في فرنسا وحادث لماركيز

موتو جي بي
MGP موتو جي بي
جائزة فرنسا الكبرى
موتو جي بي: مارتن يفوز بالسباق القصير بعد انطلاقة صاروخية في فرنسا وحادث لماركيز

موتو جي بي: بانيايا ينتزع قطب الانطلاق الأول بشكل مفاجئ ضمن ثنائية لدوكاتي في فرنسا

موتو جي بي
MGP موتو جي بي
جائزة فرنسا الكبرى
موتو جي بي: بانيايا ينتزع قطب الانطلاق الأول بشكل مفاجئ ضمن ثنائية لدوكاتي في فرنسا

موتو جي بي: ليبرتي ميديا تُسجّل خسائر في الربع الأوّل من عام 2026

موتو جي بي
MGP موتو جي بي
جائزة فرنسا الكبرى
موتو جي بي: ليبرتي ميديا تُسجّل خسائر في الربع الأوّل من عام 2026

مارك ماركيز: واجهت مواقف أصعب في مسيرتي في الموتو جي بي

موتو جي بي
MGP موتو جي بي
جائزة فرنسا الكبرى
مارك ماركيز: واجهت مواقف أصعب في مسيرتي في الموتو جي بي

الرابحون والخاسرون من جائزة إسبانيا الكبرى في الموتو جي بي

موتو جي بي
MGP موتو جي بي
جائزة إسبانيا الكبرى
الرابحون والخاسرون من جائزة إسبانيا الكبرى في الموتو جي بي

مارك ماركيز: "لا أملك الوتيرة اللازمة للمنافسة على لقب الموتو جي بي"

موتو جي بي
MGP موتو جي بي
جائزة إسبانيا الكبرى
مارك ماركيز: "لا أملك الوتيرة اللازمة للمنافسة على لقب الموتو جي بي"

موتو جي بي: أليكس ماركيز يضع حداً لانتصارات أبريليا ومارك ماركيز يتعرض لحادث

موتو جي بي
MGP موتو جي بي
جائزة إسبانيا الكبرى
موتو جي بي: أليكس ماركيز يضع حداً لانتصارات أبريليا ومارك ماركيز يتعرض لحادث

هورنر يُشعل التكهّنات بعد ظهوره في الموتو جي بي

موتو جي بي
MGP موتو جي بي
جائزة إسبانيا الكبرى
هورنر يُشعل التكهّنات بعد ظهوره في الموتو جي بي
المزيد أرشيف الأخبار