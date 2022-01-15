مباشر: إطلاق موسم 2022 في بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" والكشف عن السيارات الجديدة

قُبيل انطلاق موسم 2022 من بوابة رالي مونتي كارلو نهاية الأسبوع المُقبل، ستكشف تويوتا، هيونداي وام-سبورت فورد اليوم عن سياراتها الهجينة الجديدة بالكامل ضمن حفل الإطلاق الرسمي للبطولة في سالزبرغ، النمسا والذي سيحضره محمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات "فيا".

وقد كشفت هيونداي بالفعل عن سيارتها "آي20 ان" الجديدة في وقت سابق من هذا الأسبوع، لكنّ لم يتم بعد رفع النقاب عن سيارتي تويوتا وام-سبورت، "جي آر ياريس" و"بوما".

وكانت فرق "دبليو آر سي" في سباق مع الوقت من أجل تصميم وبناء سيارات جديدة بالكامل لتشارك في موسم 2022 المتألف من 13 جولة، والمتوقّع أن يشهد المعركة الأقل توقّعًا على اللقب خلال العقود الأخيرة، حيث سيواجه السائقون مجموعة جديدة تمامًا من القوانين.

في المقابل، ستتضمّن سيارات رالي1 الجديدة أنظمة هجينة بقدرة 100 كيلوواط مع محرك الاحتراق الداخلي الحالي بقدرة 380 حصانًا بسعة 1.6 لتر، والذي يُدار بوقود مستدام 100 بالمئة، والقادر على توليد 500 حصان على فترات قصيرة تصل إلى 10 ثوانٍ من خلال الاستعانة بدفعات الطاقة الهجينة.

وتعقيبًا على ذلك صرّح جونا سايبل المدير العام للشركة المروّجة للبطولة قائلًا: "من الملائم أن تأتي تلك التغييرات الكبيرة بالتزامن مع الموسم الـ 50 لدبليو آر سي".

وأضاف: "سيارات رالي1 الجديدة تبدو رائعة. إذ وبعد الكثير من التحضيرات والعمل الجاد، نتواجد على بُعد أيام فقط من انطلاق تلك الحقبة الجديدة، من الصعب احتواء كم الإثارة الذي أشعر به، حيث لا أطيق الانتظار لرؤية السيارات سويًا في سالزبرغ مُعنلة انطلاق موسم مثير للغاية".

يمكنكم مشاهدة حفل الإطلاق هنا. حيث سيدأ البث المباشر الذي سيستمر لساعة من الزمن في 5:00 مساء بتوقيت غرينيتش.