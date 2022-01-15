تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV تذاكر MC Shop Watch Shop Jobs
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر MC Shop Watch Shop Jobs
السابق / دبليو آر سي: هيونداي أول فريق يكشف سيارة رالي1 2022 التالي / دبليو آر سي: تويوتا تكشف النقاب عن سيارتها لحقبة "رالي1" لموسم 2022
دبليو آر سي أخبار

مباشر: إطلاق موسم 2022 في بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" والكشف عن السيارات الجديدة

تتوجّه بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" نحو حقبة جديدة من القوانين الهجينة "رالي1" بينما تتحضّر لدخول موسمها الـ 50 في 2022.

مباشر: إطلاق موسم 2022 في بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" والكشف عن السيارات الجديدة

قُبيل انطلاق موسم 2022 من بوابة رالي مونتي كارلو نهاية الأسبوع المُقبل، ستكشف تويوتا، هيونداي وام-سبورت فورد اليوم عن سياراتها الهجينة الجديدة بالكامل ضمن حفل الإطلاق الرسمي للبطولة في سالزبرغ، النمسا والذي سيحضره محمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات "فيا".

وقد كشفت هيونداي بالفعل عن سيارتها "آي20 ان" الجديدة في وقت سابق من هذا الأسبوع، لكنّ لم يتم بعد رفع النقاب عن سيارتي تويوتا وام-سبورت، "جي آر ياريس" و"بوما".

وكانت فرق "دبليو آر سي" في سباق مع الوقت من أجل تصميم وبناء سيارات جديدة بالكامل لتشارك في موسم 2022  المتألف من 13 جولة، والمتوقّع أن يشهد المعركة الأقل توقّعًا على اللقب خلال العقود الأخيرة، حيث سيواجه السائقون مجموعة جديدة تمامًا من القوانين.

في المقابل، ستتضمّن سيارات رالي1 الجديدة أنظمة هجينة بقدرة 100 كيلوواط مع محرك الاحتراق الداخلي الحالي بقدرة 380 حصانًا بسعة 1.6 لتر، والذي يُدار بوقود مستدام 100 بالمئة، والقادر على توليد 500 حصان على فترات قصيرة تصل إلى 10 ثوانٍ من خلال الاستعانة بدفعات الطاقة الهجينة.

وتعقيبًا على ذلك صرّح جونا سايبل المدير العام للشركة المروّجة للبطولة قائلًا: "من الملائم أن تأتي تلك التغييرات الكبيرة بالتزامن مع الموسم الـ 50 لدبليو آر سي".

وأضاف: "سيارات رالي1 الجديدة تبدو رائعة. إذ وبعد الكثير من التحضيرات والعمل الجاد، نتواجد على بُعد أيام فقط من انطلاق تلك الحقبة الجديدة، من الصعب احتواء كم الإثارة الذي أشعر به، حيث لا أطيق الانتظار لرؤية السيارات سويًا في سالزبرغ مُعنلة انطلاق موسم مثير للغاية".

يمكنكم مشاهدة حفل الإطلاق هنا. حيث سيدأ البث المباشر الذي سيستمر لساعة من الزمن في 5:00 مساء بتوقيت غرينيتش.

 

 

المشاركات
التعليقات
دبليو آر سي: هيونداي أول فريق يكشف سيارة رالي1 2022
المقال السابق

دبليو آر سي: هيونداي أول فريق يكشف سيارة رالي1 2022
المقال التالي

دبليو آر سي: تويوتا تكشف النقاب عن سيارتها لحقبة "رالي1" لموسم 2022

دبليو آر سي: تويوتا تكشف النقاب عن سيارتها لحقبة "رالي1" لموسم 2022
تحميل التعليقات

أحدث الأخبار

دبليو آر سي: فريق "ام-سبورت" يكشف عن سيارته لموسم 2022 بحلّتها الجديدة
دبليو آر سي دبليو آر سي

دبليو آر سي: فريق "ام-سبورت" يكشف عن سيارته لموسم 2022 بحلّتها الجديدة

دبليو آر سي: تويوتا تكشف النقاب عن سيارتها لحقبة "رالي1" لموسم 2022
دبليو آر سي دبليو آر سي

دبليو آر سي: تويوتا تكشف النقاب عن سيارتها لحقبة "رالي1" لموسم 2022

مباشر: إطلاق موسم 2022 في بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" والكشف عن السيارات الجديدة
دبليو آر سي دبليو آر سي

مباشر: إطلاق موسم 2022 في بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" والكشف عن السيارات الجديدة

دبليو آر سي: هيونداي أول فريق يكشف سيارة رالي1 2022
دبليو آر سي دبليو آر سي

دبليو آر سي: هيونداي أول فريق يكشف سيارة رالي1 2022

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.