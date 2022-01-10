دبليو آر سي: هيونداي أول فريق يكشف سيارة رالي1 2022

كشف المصنع الكوري عن مقاتلته الجديدة التي سيخوض بها غمار الحقبة الهجينة الجديدة، بألوانٍ معدلة من كسوتها اللونية الزرقاء والبرتقالية.

وسيقود آي20 أن رالي1 تييري نوفيل وأوت تاناك بطل موسم 2019 طوال الموسم المؤلف من 13 جولة، بينما سيتشارك الوافد الجديد أوليفر سولبيرغ السيارة الثالثة مع داني سوردو.

ومن المتوقع أن يشارك سولبيرغ في أغلب الجولات بدءاً من الثلاث الأولى في مونتي كارلو، السويد وكرواتيا.

هيونداي آي20 أن رالي1 تصوير: هيونداي

وقامت كل من هيونداي، تويوتا وأم-سبورت، بتصميم وبناء سيارات جديدة كلياً للتلاؤم مع القوانين الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في 2022.

والتغيير الأكبر في السيارات هو اعتماد وحدة هجينة تولد طاقة قدرها 100 كيلوواط بالتوازي مع محرك احتراق داخلي بسعة 1.6 ليتر، مزود بشاحن توربيني.

وسيكون من الإلزامي على السائقين استعمال الطاقة الهجينة خلال كل مرحلة.

وتم بناء سيارات رالي1 مع هياكل أكثر أماناً، وبالمقارنة مع سابقاتها فإنها أثقل بمقدار 70 كيلوغراماً، مع خفضٍ في الأداء الانسيابي بنسبة 15 بالمئة، ومسافة حركة أقل لأنظمة التعليق.

هيونداي آي20 أن رالي1 تصوير: هيونداي

حيث قال سكوت نو رئيس هيونداي الذي يشغل منصب المدير الداخلي للفريق بعد رحيل أندريا أدامو الشهر الماضي لأسباب شخصية: "نحن واثقون من امتلاكنا الحزمة المناسبة للمنافسة على لقب ثالث للمصنعين، ودعم طاقمنا في السعي وراء لقبي السائقين والملاحين".

يشار إلى أن هيونداي ستجري آخر تجاربها لما قبل الموسم في فرنسا، وذلك قبل انطلاق رالي مونتي كارلو، الجولة الافتتاحية للموسم.

ومن المتوقع أن تكشف تويوتا وأم-سبورت فورد عن سيارتَيهما خلال الإطلاق الرسمي للموسم يوم السبت 15 يناير/كانون الثاني الجاري.

هيونداي آي20 أن رالي1 تصوير: هيونداي