رالي نيوزيلندا يضمن مكانه في روزنامة 2022 من بطولة العالم للراليات

تمّت المصادقة على الروزنامة الكاملة التي ستشهد انطلاق حقبة "رالي1" الهجينة من قبل المجلس العالمي لرياضة السيارات اليوم الجمعة.

وكان من المنتظر أن ينطلق رالي نيوزيلندا الحصويّ الشهير في 2020 بعد إقامته آخر مرّة في 2012، لكنّ تأثيرات وباء كورونا تسبّبت في تأخيره في العامين الماضي والجاري.

وفي محاولة لضمان أفضل الفرص لإقامته من دون أيّة عقبات واضطرابات، سيُقام الحدث في آخر العام المقبل وسيُمثّل الجولة الـ 11 بين 29 سبتمبر و2 أكتوبر.

وحافظ رالي كرواتيا الأسفلتيّ على موقعه في الروزنامة ليكون الرالي الوحيد في أبريل.

وشهدت الروزنامة الأحدث ترك مكان شاغرٍ في الجولة التاسعة بين 19 و21 أغسطس المقبل، على أن يتمّ تأكيده في وقتٍ لاحق.

ويتفهّم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّه من المنتظر أن يكون رالي جديد في إيرلندا الشماليّة من بين المتنافسيه عليه.

وكما هو الحال دائمًا فإنّ الموسم سيبدأ من بوابة رالي مونتي كارلو بين 20 و23 يناير المقبل قبل التوجّه إلى السويد ومن ثمّ كرواتيا.

وستُطلق البرتغال سلسلة من خمسة أحداث حصويّة متتالية (إيطاليا، وكينيا، وإستونيا وفنلندا)، على أن يبدأ رالي اليونان القسم الأخير من الموسم في سبتمبر.

روزنامة 2022:

الجولة الرالي الموعد 1 مونتي كارلو 20 - 23 يناير 2 السويد 24 - 27 فبراير 3 كرواتيا* 21 - 24 أبريل 4 البرتغال 19 - 22 مايو 5 إيطاليا 2 - 5 يونيو 6 كينيا 23 - 26 يونيو 7 إستونيا 14 - 17 يوليو 8 فنلندا 4 - 7 أغسطس 9 سيُعلن لاحقًا 18 - 21 أغسطس 10 اليونان 8 - 11 سبتمبر 11 نيوزيلندا* 29 سبتمبر - 2 أكتوبر 12 إسبانيا 20 - 23 أكتوبر 13 اليابان 10 - 13 نوفمبر

*بانتظار الاتّفقات التعاقديّة