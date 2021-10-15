تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

part of
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / رالي إسبانيا: نوفيل يتقدّم إلى الصدارة وإيفانز يُفلت من لحظة مرعبة
دبليو آر سي أخبار عاجلة

رالي نيوزيلندا يضمن مكانه في روزنامة 2022 من بطولة العالم للراليات

ستستضيف نيوزيلندا جولة من بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" خلال العام المقبل على إثر الكشف عن روزنامة 2022 المتكوّنة من 13 جولة تضمّنت حدثًا لم يتمّ تأكيده بعد.

رالي نيوزيلندا يضمن مكانه في روزنامة 2022 من بطولة العالم للراليات

تمّت المصادقة على الروزنامة الكاملة التي ستشهد انطلاق حقبة "رالي1" الهجينة من قبل المجلس العالمي لرياضة السيارات اليوم الجمعة.

وكان من المنتظر أن ينطلق رالي نيوزيلندا الحصويّ الشهير في 2020 بعد إقامته آخر مرّة في 2012، لكنّ تأثيرات وباء كورونا تسبّبت في تأخيره في العامين الماضي والجاري.

وفي محاولة لضمان أفضل الفرص لإقامته من دون أيّة عقبات واضطرابات، سيُقام الحدث في آخر العام المقبل وسيُمثّل الجولة الـ 11 بين 29 سبتمبر و2 أكتوبر.

وحافظ رالي كرواتيا الأسفلتيّ على موقعه في الروزنامة ليكون الرالي الوحيد في أبريل.

وشهدت الروزنامة الأحدث ترك مكان شاغرٍ في الجولة التاسعة بين 19 و21 أغسطس المقبل، على أن يتمّ تأكيده في وقتٍ لاحق.

ويتفهّم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّه من المنتظر أن يكون رالي جديد في إيرلندا الشماليّة من بين المتنافسيه عليه.

وكما هو الحال دائمًا فإنّ الموسم سيبدأ من بوابة رالي مونتي كارلو بين 20 و23 يناير المقبل قبل التوجّه إلى السويد ومن ثمّ كرواتيا.

وستُطلق البرتغال سلسلة من خمسة أحداث حصويّة متتالية (إيطاليا، وكينيا، وإستونيا وفنلندا)، على أن يبدأ رالي اليونان القسم الأخير من الموسم في سبتمبر.

روزنامة 2022:

الجولة
الرالي
الموعد
1
مونتي كارلو
20 - 23 يناير
2
السويد
24 - 27 فبراير
3
كرواتيا*
21 - 24 أبريل
4
البرتغال
19 - 22 مايو
5
إيطاليا
2 - 5 يونيو
6
كينيا
23 - 26 يونيو
7
إستونيا
14 - 17 يوليو
8
فنلندا
4 - 7 أغسطس
9
سيُعلن لاحقًا
18 - 21 أغسطس
10
اليونان
8 - 11 سبتمبر
11
نيوزيلندا*
29 سبتمبر - 2 أكتوبر
12
إسبانيا
20 - 23 أكتوبر
13
 اليابان
10 - 13 نوفمبر

*بانتظار الاتّفقات التعاقديّة

المشاركات
التعليقات
رالي إسبانيا: نوفيل يتقدّم إلى الصدارة وإيفانز يُفلت من لحظة مرعبة

المقال السابق

رالي إسبانيا: نوفيل يتقدّم إلى الصدارة وإيفانز يُفلت من لحظة مرعبة
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية اليوم

بينوتو: وحدة طاقة 2022 ستُعيدنا إلى المستوى التنافسيّ
فورمولا 1 فورمولا 1

بينوتو: وحدة طاقة 2022 ستُعيدنا إلى المستوى التنافسيّ

فيرشتابن: على ريد بُل أن "ترفع مستواها" لتظل ضمن معركة اللقب حتى نهاية الموسم
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن: على ريد بُل أن "ترفع مستواها" لتظل ضمن معركة اللقب حتى نهاية الموسم

تحليل: مخاطر قراءة الكثير من عناوين المحادثات اللاسلكيّة المخادعة
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: مخاطر قراءة الكثير من عناوين المحادثات اللاسلكيّة المخادعة

رالي إسبانيا: نوفيل يتقدّم إلى الصدارة وإيفانز يُفلت من لحظة مرعبة
دبليو آر سي دبليو آر سي

رالي إسبانيا: نوفيل يتقدّم إلى الصدارة وإيفانز يُفلت من لحظة مرعبة

رالي إسبانيا: انسحاب تاناك جرّاء حادثته في المرحلة الرابعة من اليوم الأول
دبليو آر سي دبليو آر سي

رالي إسبانيا: انسحاب تاناك جرّاء حادثته في المرحلة الرابعة من اليوم الأول

وولف: الفوز في تركيا يُثبت دور بوتاس "المحوري" في المعركة على لقبَي البطولة
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف: الفوز في تركيا يُثبت دور بوتاس "المحوري" في المعركة على لقبَي البطولة

مواعيد عرض جائزة إيطاليا الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة إيطاليا الكبرى 2021

مرسيدس: إبقاء هاميلتون من دون وقفة صيانة كان "ليُخرجه من مراكز النقاط" في تركيا
فورمولا 1 فورمولا 1

مرسيدس: إبقاء هاميلتون من دون وقفة صيانة كان "ليُخرجه من مراكز النقاط" في تركيا

أحدث الأخبار

رالي نيوزيلندا يضمن مكانه في روزنامة 2022 من بطولة العالم للراليات
دبليو آر سي دبليو آر سي

رالي نيوزيلندا يضمن مكانه في روزنامة 2022 من بطولة العالم للراليات

رالي إسبانيا: نوفيل يتقدّم إلى الصدارة وإيفانز يُفلت من لحظة مرعبة
دبليو آر سي دبليو آر سي

رالي إسبانيا: نوفيل يتقدّم إلى الصدارة وإيفانز يُفلت من لحظة مرعبة

رالي إسبانيا: انسحاب تاناك جرّاء حادثته في المرحلة الرابعة من اليوم الأول
دبليو آر سي دبليو آر سي

رالي إسبانيا: انسحاب تاناك جرّاء حادثته في المرحلة الرابعة من اليوم الأول

رالي إسبانيا: إيفانز يُباغت أوجييه ويحتل الصدارة مع نهاية الفترة الصباحية لليوم الأول
دبليو آر سي دبليو آر سي

رالي إسبانيا: إيفانز يُباغت أوجييه ويحتل الصدارة مع نهاية الفترة الصباحية لليوم الأول

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.