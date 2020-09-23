ماركيز "توقّع أداءً أفضل بكثير" من كوارتارارو

ابتعد ماركيز عن المنافسة منذ محاولته الفاشلة للعودة إلى التسابق بيدٍ يُمنى مكسورة إثر حادثه في جائزة إسبانيا الكبرى، ويبدو متّجهًا للبقاء بعيدًا حتّى نهاية أكتوبر على أقلّ تقدير.

في الأثناء فاز كوارتارارو بسباقَي خيريز وانتزع صدارة الترتيب العام، لكنّه سجّل 20 نقطة فقط بين سباقات التشيك وسان مارينو.

وأدّى ذلك إلى خسارته الصدارة لصالح أندريا دوفيزيوزو درّاج دوكاتي، وبات يتأخّر عنه الآن بفارق نقطة.

وبعد اعتبار دوفيزيوزو وكوارتارارو أبرز منافسيه على لقب 2020، قال ماركيز ضمن حوارٍ نشرته هوندا أنّه توقّع نتائج أفضل من كليهما.

وقال الإسباني: "صحيحٌ أنّني قلت في النمسا أنّ كوارتارارو ودوفيزيوزو هما المرشّحان للمنافسة على اللقب".

وأضاف: "لكن بصدق فقد توقّعت المزيد منهما. خاصة من كوارتارارو، كونه فاز بأوّل سباقَين وقدّم قيادة رائعة، أمّا الآن فلا أعلم ما يحدث له".

وأكمل: "كلّفه ذلك الكثير، حتى على صعيد إحدى نقاط قوّته وهي التصفيات".

وأردف: "أداء دوفيزيوزو ثابتٌ، لكنّه يحتاج للمزيد من السرعة إن أراد الفوز باللقب كوننا نرى مافيريك فينياليس في المعادلة، تمامًا مثل جوان مير".

ثمّ تابع: "لدينا ثمانية أو تسعة سائقين ضمن مجال 25 نقطة، لذا سيكون من المثير للاهتمام رؤية ما سيحدث حتّى نهاية الموسم".

وتُغطّي بالفعل 4 نقاطٍ كُلًا من دوفيزيوزو، وكوارتارارو وفينياليس ومير بعد سباق جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى.

لكنّ ثبات الأداء كان غائبًا في المجمل في ظلّ عدم وجود مرشّحٍ بارزٍ للفوز باللقب، حيث اعترف ماركيز بصعوبة فهم الوضع الحالي.

وقال الإسباني: "يبدو أن لا أحد يريد الفوز بهذه البطولة، لا يريد أيّ أحد تصدّرها. من الصعب فهم الوضع، لكن عندما تكون درّاجًا فإنّك تفهم الوضع أفضل قليلًا".

وبدأ ماركيز بالتدرّب على إثر عمليّة جراحيّة ثانية على يده لتغيير صفيحة التيتانيوم المتضرّرة وقال بأنّه بدأ بتحقيق "خطوات كبيرة"، لكنّه لا يعلم موعد عودته.

وقال: "عندما يسمع درّاجٌ الأطبّاء يقولون بأنّه سيغيب لثلاثة أشهر، فإنّ تلك صدمة. أمّا الآن وبعد الفترة الأولى البطيئة جدًا، والتي لم ألاحظ فيها أيّ تحسن، بدأت أشعر بأنّني أحقق خطوات كبيرة إلى الأمام".

وأردف: "في أيّ مرحلة أنا؟ أعلم أنّني أقرب للعودة إلى القيادة، لكنّني لا أعلم إن كان ذلك بعد شهر أم أسابيع. سيُخبرنا جسدي بذلك".