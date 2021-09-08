الفورمولا واحد بالتعاون مع شبكة موتورسبورت تُطلق أكبر استبيان عالمي لمتابعي الفورمولا واحد

أطلقت الفورمولا واحد بالتعاون مع شبكة موتورسبورت، اليوم، الاستبيان العالمي لمتابعي الفورمولا واحد 2021، بالشراكة مع شركة نيلسون، وذلك بهدف جمع وجهات نظر وآراء المتابعين حول العالم فيما يخص هذه الرياضة.

من المتوقع أن يكون هذا الاستبيان الأكبر من نوعه في العالم للفورمولا واحد، وذلك عبر موقع "موتورسبورت.كوم" العالميّ التابع لشبكة موتورسبورت، والمتوفر بـ 15 لغة مختلفة حول العالم.

حيث قال إيلي نورمان، مدير قسم التسويق والاتصالات لدى الفورمولا واحد: "فهم ما يريده متابعونا، وما يهتمون به في الفورمولا واحد، هو الطريقة الأفضل لنا فيما يتعلق باتخاذ القرارات الاستراتيجية التي تحسّن الرياضة على صعيد التفاعل والترفيه مع الجمهور. عبر استعمال قوة شبكة موتورسبورت، سنتمكن من الوصول إلى المتابعين حول العالم، ما سيقدم لنا وجهات نظر لا تقدر بثمن حيال ما يرغب به الجمهور على صعيد النواحي العديدة لهذه الرياضة التي يمكننا تحسينها مستقبلاً".

وبالإضافة إلى الحصول على نظرة حيال أكثر السائقين والحلبات شعبية، فإن الاستبيان سيمنح المتابعين فرصة التعبير عن آرائهم فيما يتعلق بالعديد من المجالات أو كيفية مشاهدتهم لفعاليات البطولة وخططها فيما يتعلق بالوقود المستدام بنسبة مئة بالمئة وغير ذلك من الأمور. كما ستمنح البطولة فكرة عما يثير اهتمام الجمهور ورأي الجمهور الشاب بالرياضة.

ويعتبر هذا ثالث استبيان عالميّ تجريه شبكة موتورسبورت، حيث أقيم أول نسختين عامي 2015 و2017، وشارك في كل منهما أكثر من 200 ألف متابع.

ستتم مقارنة بيانات هذا الاستبيان مع الاستبيانين السابقين، حيث يعتبر استبيان 2017 الأكبر على الإطلاق في تاريخ رياضة المحركات.

من جهته، قال جايمس آلين رئيس شبكة موتورسبورت: "بعد القيام باستبيان 2015 مع الاتحاد الدولي للسيارات حول الفورمولا واحد واستبيان 2017 مع بطولة العالم لسباقات التحمل ’دبليو إي سي’، فهمنا أهمية الاستماع لآراء المتابعين وإيصالها إلى مالكي الأسهم التجارية والمنظمين لجميع البطولات الكبرى. ستسمح لنا المعلومات التي سيتم جمعها بتعلم المزيد عما يرغبه المتابعون وما يرونه مناسباً، وكذلك يمكننا متابعة وجهات نظرهم حيال التغييرات التي أدخلتها ليبرتي ميديا على البطولة، ما يقدم رؤية أفضل لتقييم نجاح تلك الخطوات".

يشار إلى أن الاستبيان العالمي لمتابعي الفورمولا واحد، والذي سيكون متاحاً لأي شخص أكبر من عمر 16 عاماً، سيبقى متاحاً لمدة أسبوعين، بدءاً من 8 سبتمبر/أيلول الجاري حتى 22 منه، وسيتم نشر النتائج على هامش جائزة الولايات المتحدة الكبرى للفورمولا واحد في وقت لاحق من شهر أكتوبر/تشرين الأول 2021.

شبكة الانطلاق 1 / 3 الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات أحداث الانطلاقة 2 / 3 الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات ميك شوماخر، هاس 3 / 3 الصورة من قبل: دوم رومني / صور لات