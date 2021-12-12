فيرشتابن يرغب في البقاء مع ريد بُل إلى الأبد بعد فوزه المذهل باللقب

استغلّ فيرشتابن فرصة إجراء وقفة صيانة خلال فترة سيارة الأمان، التي تسبّب حادث نيكولاس لاتيفي بدخولها مع بقاء خمس لفّات على النهاية ليحصل على إطارات "سوفت".

لكن بالرغم من أنّه كان يتّجه لتجاوز السيارات المتأخّرة وفق القرار الأوليّ من إدارة السباق بعدم السماح للسيارات المتأخّرة بلفّة بتجاوز سيارة الأمان، جاء القرار لاحقًا بالسماح لكلٍ من لاندو نوريس، وفرناندو ألونسو، وإستيبان أوكون، وشارل لوكلير وسيباستيان فيتيل بتجاوز سيارة الأمان.

وكان فيرشتابن مباشرة خلف هاميلتون نتيجة لذلك، وتمكّن من تجاوزه عند المنعطف الخامس لينتزع الصدارة ومعها لقب بطولة العالم.

وقال فيرشتابن لاحقًا: "أعتقد بأنّهم يعلمون كم أحبّهم. آمل أن نكرّر هذا لـ 10 أو 15 عامًا آخر معًا. لا يُوجد سببٌ للتغيير مطلقًا. أريد البقاء معهم لبقيّة حياتي. آمل أن يسمحوا لي بالبقاء، لكن أجل، هذا جنوني".

وأكمل: "أنا سعيدٌ جدًا، وكذلك كريستيان وهيلموت ماركو، وثقوا بي ووضعوني في الفريق في 2016. كان هدفنا الفوز بهذه البطولة بالطبع، وقد فعلنا ذلك الآن".

وقال فيرشتابن أنّ طريقة فوزه بلقبه الأوّل "لا تُصدّق"، وشعر بأنّه لم يستسلم طوال الوقت بالرغم ممّا بدا عليه السباق قبل حادث لاتيفي.

وقال في هذا الصدد: "هذا لا يُصدّق. واصلت القتال طوال السباق، ومن ثمّ جاءت الفرصة في اللفّة الأخيرة. ذلك مدهش. لا أزال أعاني من شدّ عضلي في قدمي".

وأضاف: "لكنّ ذلك جنوني. لا أعلم ما عليّ قوله، هؤلاء الشباب يستحقّون ذلك، وكذلك هوندا".

وكان هورنر قد قال في حديثه إلى قناة "سكاي" مع بقاء 10 لفّات على النهاية أنّ فريقه "يحتاج لمعجزة"، حيث قبل فيرشتابن أنّها كانت "بعض الحظّ".

وأصبح بذلك فيرشتابن أوّل بطل عالم هولندي في الفورمولا واحد، كما أشاد بزميله سيرجيو بيريز الذي ساعد دفاعه الشرس في مواجهة هاميلتون على إثر وقفة هاميلتون الأولى في تقليص الفارق بين البريطاني وفيرشتابن من 9 ثوانٍ إلى ثانيتين.

وقال الهولندي: "أخيرًا حالفني بعض الحظّ. هذا جنوني".

واختتم بالقول: "كما أودّ شكر تشيكو. قاد بكلّ ما في قلبه كذلك اليوم. كان عملًا جماعيًا رائعًا. إنّه زميلٌ مدهش".