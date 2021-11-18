فيرشتابن يُدافع عن قيادته في معركته مع هاميلتون في البرازيل

لا يزال سلوك سائق ريد بُل تحت دائرة الضوء في قطر نهاية هذا الأسبوع بعد تقدّم مرسيدس بطلب مراجعة قرار عدم التحقيق في حادثته مع هاميلتون في اللفّة الـ 48 في إنترلاغوس.

وجاء ضغط مرسيدس نتيجة ظهور مقطع الفيديو من الكاميرا الموجّهة إلى الأمام على سيارة فيرشتابن مطلع الأسبوع الجاري، والذي لم يكن متاحًا لـ "فيا" خلال السباق.

ويُظهر الفيديو جميع مراحل عبور السائقَين للمنعطف الرابع، ويُشير إلى عدم إدارة فيرشتابن لمقوده بشكلٍ كافٍ في محاولة للإبقاء على هاميلتون خلفه ومنعه من تجاوزه من الجهة الخارجيّة قبل أن يخرجا معًا عن المسار.

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وعندما سُئل إن كان ليفعل الأمر ذاته، قال فيرشتابن: "أجل، أعتقد بأنّنا نعلم جميعًا ما يُمكننا وما لا يُمكننا فعله في السيارة كسائقين".

وأضاف: "لهذا السبب نحن السائقون. نحن من نتحكّم بالسيارة".

وقال فيرشتابن أنّه لم يعد لمشاهدة مقطع الفيديو، وأنّ رأيه حيال ما حدث كان مجرّد تسابق محتدمٍ ولم يتغيّر.

وقال في هذا الصدد: "لم أحتج لإعادة مشاهدة الفيديو لأنّني كنت أقود السيارة. أعلم بالضبط ما حدث".

وأضاف: "ومثلما قلت في المرّة الماضية فقد اعتقدت بأنّها كانت معركة رائعة واستمتعت بها كثيرًا".

وأردف: "فازوا بالسباق في النهاية. ذلك عادل. كانوا أسرع منّا. لكن أجل، كانت تلك معركة جيّدة".

وقال فيرشتابن أنّه "لم يكن متفاجئًا" من اختيار مرسيدس دفع المسألة أكثر، وذلك في ظلّ الاحتدام المتزايد للمعركة على لقب الفورمولا واحد.

وقال الهولندي: "أعتقد بأنّ ذلك طبيعي عندما يتمحور الأمر حول فريقَين عوضًا عن فريقٍ واحد وسائقَين. لذا أجل، عليّك التركيز على ما يحدث على الحلبة بالطبع. سيتمّ التعامل مع البقيّة".

وفي حين أنّ هناك إمكانيّة لمواجهته لعقوبة زمنيّة في حال ارتأت "فيا" أنّ فيرشتابن خرق القوانين، لم يكن الهولندي قلقًا حيال تلك المسألة.

وقال في هذا الصدد: "لا أفكّر في ذلك أصلًا. ولو افترضنا حدوث ذلك، فليست هذه نهاية العالم".

وأكمل: "لكن أجل، لا أتوقّع أن يحدث ذلك لأنّني أعتقد بأنّ ما حدث كان تسابقًا محتدمًا وعادلًا، وبين سائقَين يتقاتلان على لقب البطولة. لم يكن ليكون تجاوزًا سهلًا بأيّ شكلٍ من الأشكال".