داكار 2022: ساندرز خارج المنافسة بعد تعرضه لحادثة

أحرز الأسترالي الفوز بمرحلتين من المراحل الستّ الماضية في الرالي المقام على أراضي المملكة العربية السعودية حيث وصل إلى يوم الراحة ثالثاً ضمن الترتيب العام، خلف زميله سام ساندرلاند بفارق خمس دقائق و35 ثانية.

لكن وعلى الطريق لبداية مرحلة الأحد بطول 402 كيلومتر ما بين الرياض والدوادمي، تعرض ساندرز لإصابة في ساعده الأيسر بعد أن سقط، حيث نُقل إلى المستشفى.

وكان من المفترض أن يفتتح المسار لأنه كان الفائز بالمرحلة السادسة، وهي مهمة باتت بين يدي زميله ساندرلاند الممثل الوحيد لفريق "غاز غاز" المملوك من قبل "كاي تي ام".

ويصل ساندرلاند إلى المرحلة السابعة بفارق صدارة صغير يبلغ دقيقتين و39 ثانية أمام ماتياس والكنر، بينما بات أدريان فان بيفرين بالمركز الثالث العام.

وكان ساندرز يخوض ثاني مشاركاته في داكار بعد بداية قوية في 2021 حين أنهى رابعاً ضمن الترتيب العام.

ونجح بتحقيق الفوز في المرحلة التمهيدية، وتلاها بتحقيق الفوز في المرحلة السادسة يوم الجمعة مباشرة قبل يوم الراحة.

يشار إلى أن فريق هوسكفارنا بات لديه دراج واحد كذلك، لوكا بينافيديس، وذلك بعد انسحاب سكايلر هاوز نتيجة حادثته في المرحلة الخامسة.