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موتو جي بي / جائزة فرنسا الكبرى / تقرير التجارب التأهيليّة

موتو جي بي: كوارتارارو يتفوق على ميلر وينطلق أولًا في لومان

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موتو جي بي: كوارتارارو يتفوق على ميلر وينطلق أولًا في لومان

تغلّب فابيو كوارتارارو على غريمه جاك ميلر لينطلق أوّلًا في سباق جائزة فرنسا الكبرى في الموتو جي بي، وذلك بعد تصفيات درامية شهدت تأهّل المنافس على اللقب جوان مير بالمركز الـ 14.

تمّ تأجيل انطلاق التصفيات بسبب انسكاب زيت من درّاجة ميغيل أوليفيرا بعد 13 دقيقة من التجارب الرابعة.

وعندما انطلق القسم الثاني من التصفيات، اعتلت ياماها قمة جدول الأزمنة مثلما فعلت في آخر حصتّي تجارب، حيث سجّل فرانكو موربيديللي أسرع زمنٍ مؤقت والذي بلغ دقيقة و32.393 ثانية.

لكن سرعان ما أطاح به زميله في "بيتروناس اس آر تي" كوارتارارو مسجلًا دقيقة و31.679 ثانية، قبل أن يحسّن ذلك إلى دقيقة و31.665 ثانية في المحاولة التالية.

وظل زمن الفرنسي صامدًا حتى آخر دقيقتين من الحصة، حيث تمكّن ميلر من إزاحته عن الصدارة بتوقيت بلغ دقيقة و31.537 ثانية في لفته الأخيرة، لكنّ كوارتارارو قدم لفة صاروخية أخيرة بلغ توقيتها دقيقة و31.315 ثانية ليسجّل قطب الانطلاق الأوّل له منذ جائزة الأندلس الكبرى في يوليو/تموز الماضي.

وقد حافظ ميلر على المركز الثاني أمام دانيلو بيتروشي الذي سجّل أوّل انطلاق له من الصف الأوّل منذ جائزة إيطاليا الكبرى موسم 2019.

فيما يتقدّم كال كراتشلو صف الانطلاق الثاني أمام مافيريك فينياليس وأندريا دوفيزيوزو.

المركز السابع ذهب إلى فرانشيسكو بانيايا أمام بول إسبارغارو، بينما أكمل يوهان زاركو وفالنتينو روسي ترتيب المراكز العشرة الأولى.

في المقابل، تواصلت معاناة مير في هذه الجولة، بعد سقوطه في التجارب الحرة الثالثة، ليعلق في القسم الأوّل للتصفيات ويعجز عن المرور منه، حيث اكتفى بالمركز الـ 14 على شبكة الانطلاق.

نتيجة التصفيات:

المركز # الدراج عدد اللفات التوقيت الفارق
1 20 France فابيو كوارتارارو 9 1:31.315  
2 43 Australia جاك ميلر 9 1:31.537 0.222
3 9 Italy دانيلو بيتروشي 9 1:31.674 0.359
4 35 United Kingdom كال كراتشلو 9 1:31.686 0.371
5 12 Spain مافيريك فينياليس 10 1:31.719 0.404
6 4 Italy أندريا دوفيزيوزو 9 1:31.722 0.407
7 63 Italy فرانشيسكو بانيايا 7 1:31.752 0.437
8 44 Spain بول إسبارغارو 9 1:31.795 0.480
9 5 France يوهان زاركو 9 1:31.832 0.517
10 46 Italy فالنتينو روسي 8 1:31.889 0.574
11 21 Italy فرانكو موربيديلي 9 1:31.891 0.576
12 88 Portugal ميغيل أوليفيرا 9 1:32.009 0.694
موتو جي بي: كوارتارارو يتقدم ثنائية ياماها في التجارب الحرة الثالثة في لومان

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