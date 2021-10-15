موسم الفورمولا إي ينطلق بسباقَين في الدرعيّة وتأكيد صيغة التصفيات الجديدة

سيشمل الموسم الجديد 16 جولة تُقام فعليًا على 12 منطقة متفرّقة في ظلّ إقامة ما مجموعه 4 جولات مزدوجة.

وسينطلق الموسم من خلال جولتَين مزدوجتين في الدرعيّة في المملكة العربيّة السعوديّة في 28 و29 يناير المقبل.

وتشدّ البطولة الرحال إثر ذلك نحو المكسيك لخوض الجولة التالية، لكنّ الجولتَين التاليتين لا تزالان بحاجة للتأكيد، بالرغم من أنّ أولاهما لا تزال غير واضحة المعالم، بينما من المنتظر أن تُقام الأخرى في الصين.

وستزور الفورمولا إي ثلاث وجهات جديدة هذا الموسم من خلال التوجّه إلى إندونيسيا في الـ 4 من يونيو، وكندا في 2 يوليو، على أن يُختتم الموسم في كوريا الجنوبيّة عبر جولة مزدوجة أخرى في الـ 13 والـ 14 من أغسطس.

وصادق المجلس العالمي لرياضة السيارات على صيغة الإقصاء في التصفيات عوضًا عن المجموعات الأربع مثلما أورد موقعنا "موتورسبورت.كوم" في وقتٍ سابقٍ من هذا الأسبوع بشكلٍ مشابه لدورات التنس عبر اقتسام السائقين إلى مجموعتين يحصل السائقون في كلٍ منهما على 10 دقائق لتسجيل أفضل أزمنتهم بمستوى طاقة 220 كيلو واط.

ومن ثمّ يعبر الأربعة الأسرع من كلّ مجموعة إلى منافسات ثنائيّة مباشرة بدءًا من "الربع النهائيّ" وصولًا إلى النهائيّ لتحديد المراكز الثمانية الأولى على شبكة الانطلاق، وتجري هذه المنافسات بمستوى الطاقة الأقصى البالغ 250 كيلو واط.

روزنامة الموسم المقبل:

الجولة 1 و 2 28 و 29 يناير المملكة العربية السعوديّة، الدرعيّة

الجولة 3 12 فبراير المكسيك, مكسيكو سيتي الجولة 4 5 مارس يُعلن لاحقًا

الجولة 5 19 مارس

الصين, يُعلن لاحقًا

الجولة 6 9 أبريل

إيطاليا, روما الجولة 7 30 أبريل

موناكو, مونتي كارلو الجولة 8 14 مايو ألمانيا, برلين الجولة 9 4 يونيو إندونيسيا, جاكارتا الجولة 10 2 يوليو كندا, فانكوفر الجولة 11 و 12 16 و 17 يوليو

الولايات المتّحدة الكبرى, نيويورك

الجولة 13 و 14 30 و 31 يوليو

المملكة المتّحدة, لندن الجولة 15 و 16 13 و 14 أغسطس كوريا الجنوبيّة, سيول