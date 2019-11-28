لم تمنع مشاكل نظام التعليق السائق القطري ناصر بن صالح العطية من إحراز فوزه الـ 13 في رالي الأردن الدولي، مسجِّلًا رقمًا قياسيًا جديدًا، ليُتوَّج بكأس المركز الأول مع غياب شمس يوم السبت، على شواطئ البحر الميت، أخفض نقطة على سطح الأرض.