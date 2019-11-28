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رالي العُلا 2019: الراجحي يحرز الفوز وألونسو ثالثًا
أحرز السائق السعودي يزيد بن محمَّد الراجحي الفوز برالي العُلا نيوم الجولة الثالثة من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية لموسم 2019، حيث قاد سيارته إلى الحدِّ الأقصى من أجل تعويض الفارق الذي فصله عن المركز الأول وتجاوز مواطنه ياسر بن سعيدان.
رالي العُلا 2019: الراجحي الأسرع في اليوم الثالث والقاسمي ينسحب وألونسو يصعد للمركز الثالث
واصل السائق السعودي يزيد بن محمَّد الراجحي وتيرة أداءه السريعة في اليوم الثالث من منافسات رالي العُلا نيوم، الجولة الثالثة من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية لموسم 2019.
رالي العُلا 2019: الراجحي يرد بالتوقيت الأسرع وألونسو يواصل اكتساب الخبرة في اليوم الثاني
استعاد السائق السعودي يزيد بن محمَّد الراجحي سرعته ووتيرته المعهودتين في اليوم الثاني من منافسات رالي العُلا نيوم، الجولة الثالثة من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية لموسم 2019، وذلك عندما تأخرّه في مرحلة البارحة، بسبب مشاكل في تبديل الإطارات.
رالي العُلا 2019: بن سعيدان الأسرع وبداية ممتازة لألونسو في المرحلة الأولى
انطلقت اليوم، الأربعاء، المنافسات الفعلية لرالي العُلا نيوم، الجولة الثالثة من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية لموسم 2019، حيث خاض المتسابقون صباح اليوم المرحلة الخاصة الأولى ("العُلا – 1") وطولها 212 كيلومتر، بدأت من "الرفيعة" وانتهت في "قرية عين"، حول مدينة العُلا.
المؤتمر الصحفي رالي العُلا نيوم في السعودية يعجّ بالأسماء الكبيرة
استضافت محافظة العلا التاريخية المؤتمر الصحفي الذي سبق الانطلاقة الرسمية لرالي العلا نيوم، الجولة الثالثة من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، ترأسه صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الإتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.
السعودي يزيد الراجحي في مقدّمة قائمة قوية من المشاركين في رالي العلا-نيوم
يتقدّم يزيد الراجحي الفائز حديثًا برالي القصيم قائمة قوية من المشاركين على متن 59 سيارة، شاحنة وحيدة، تسع درّاجات نارية وسبع درّاجات رُباعية "كوادز" ضمن منافسات رالي العُلا-نيوم، ثالث جولات بطولة السعودية للراليّات الصحراوية والمُقام نهاية هذا الأسبوع.
فرناندو ألونسو يشارك في رالي العُلا-نيوم في المملكة العربية السعودية
سيخوض فرناندو ألونسو بطل العالم مرتين في الفورمولا واحد منافسات رالي العُلا-نيوم في الكروس كانتري، الجولة الثالثة من بطولة السعودية للراليات الصحراوية.
وضع اللمسات الأخيرة على رالي العُلا-نيوم في بطولة السعودية للراليات الصحراوية
يقوم الاتّحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية حاليًا بوضع اللمسات الأخيرة ضمن تحضيراته لرالي العُلا-نيوم الجديد والذي يشكّل الجولة الثالثة من بطولة السعودية للراليّات الصحراوية، والذي سيُقام في الفترة بين 5 و9 نوفمبر/تشرين الثاني المُقبل.
الراجحي يحرز الفوز بلقب النسخة الأولى من رالي القصيم بفارقٍ ضئيلٍ أمام أقرب منافسيه
لم تقِف الصعوبات ولا العقوبات في وجه تحقيق السائق السعودي يزيد بن محمَّد الراجحي الفوز بالنسخة الأولى من رالي القصيم، الجولة الثانية من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية لموسم 2019.
الراجحي يحافظ على صدارة الترتيب العام لرالي القصيم رغم المصاعب والتأخيرات
نجح السائق يزيد بن محمَّد الراجحي في الخروج من مأزق التأخيرات الناجمة عن الصعوبات الملاحية وتعطل محور نقل الحركة، إذ حافظ على صدارته للترتيب العام لفئة السيارات في المرحلة الخاصة الثانية من رالي القصيم، الجولة الثانية من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، والتي أقيمت يوم الجمعة.
رالي القصيم 2019: الراجحي الأسرع في المرحلة الاستعراضية
نجح السائق السعودي يزيد الراجحي بتسجيل أسرع زمن خلال المرحلة الاستعراضية من رالي القصيم، الجولة الثانية من بطولة السعودية للراليات الصحراوية لعام 2019.
قائمة طويلة من المشاركين تتجهز لخوض منافسات رالي القصيم 2019
تضمّ قائمة المشاركين في رالي القصيم 2019 الجولة الثانية من بطولة السعودية للراليات الصحراوية، مجموعة كبيرة للغاية من المتنافسين مع 63 سيارة، شاحنة واحدة، 18 دراجة وثماني مركبات رباعية الدفع.
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ناصر العطية يفوز أخيرًا برالي لبنان
ابتسم رالي لبنان الدولي الـ 42 للسائق القطري ناصر صالح العطية وملاحه الفرنسي ماتيو بوميل على فولسفاكن بولو جي تي إي بعد سنوات طويلة من التعثّر والحظ السيء.
رالي لبنان: العطية يتصدّر يوم السبت وحادث لفغالي
تصدّر السائق القطري ناصر صالح العطية وملاحه الفرنسي ماتيو بوميل على فولسفاكن بولو "جي تي آي" اليوم الثاني من رالي لبنان الدولي الـ 42 الذي ينظمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة حتى الأحد.
من هم المشاركون في رالي لبنان الدولي 2019؟
سيدخل منافسات رالي لبنان الدولي 2019، 27 طاقم من لبنان تحديدًا ومن البلدان العربية الأخرى كالسعودية وقطر والكويت وعُمان والأردن، بالإضافة إلى مشاركة فرنسية.
رالي لبنان: مواجهة مرتقبة ومتجددة بين ناصر العطية وروجيه فغالي
يشكّل رالي لبنان الدولي في نسخته الـ 42 للعام الحالي والذي يقام بين 30 آب الجاري و1 ايلول المقبل محطة اعتيادية لعشاق السرعة ويتميز بمساراته المعبدة الزلقة، التي تعتبر التحدي الأوّل والاخير للسائق اللبناني والدولي.
الكشف عن روزنامة بطولة السعودية للراليات الصحراوية
تمّ الكشف اليوم عن روزنامة بطولة السعودية للراليات الصحراوية، والتي تتألف من خمسة راليات تنطلق في أول شهر أغسطس/آب القادم وتنتهي في 21 من شهر ديسمبر/كانون الأول 2019.
رالي الأردن: العطية يتغلّب على المشاكل ويحقق لقبه الـ 13
لم تمنع مشاكل نظام التعليق السائق القطري ناصر بن صالح العطية من إحراز فوزه الـ 13 في رالي الأردن الدولي، مسجِّلًا رقمًا قياسيًا جديدًا، ليُتوَّج بكأس المركز الأول مع غياب شمس يوم السبت، على شواطئ البحر الميت، أخفض نقطة على سطح الأرض.
رالي الأردن: ناصر العطية المرشَّح الأبرز للفوز ومواصلة سلسلة انتصاراته
يبدو بأن السائق القطري ناصر بن صالح العطية يتصدَّر ترشيحات الفوز بلقب رالي الأردن الدولي بنسخته الـ 37، وذلك للمرة الثامنة على التوالي، والـ 13 في مسيرته الرياضية، حيث سيتجاوز بذلك الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بلقب الرالي، وهو 12 مرة، الذي حققه السائق الإماراتي محمد بن سليم.
رالي الأردن: بوليفارد العبدلي وسط عمّان يستضيف حفل الانطلاق
سينطلق رالي الأردن الدولي، الجولة الثانية من بطولة الشرق الأوسط للراليات لموسم 2019، من بوليفارد العبدلي، في قلب العاصمة الأردنية عمّان، وذلك من خلال حفل انطلاقة يقام مساء يوم غد الخميس.
رالي الأردن: تعديلات على المسار في اللحظات الأخيرة قبيل الانطلاق
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