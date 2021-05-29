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الشرق الأوسط News and Analysis

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الإماراتية حمدة القبيسي توقّع مع أكاديمية ياس هيت للسباقات قبل انطلاق بطولة فورمولا 4 الإمارات

فورمولا 4 الإماراتية
F4EC فورمولا 4 الإماراتية
الإماراتية حمدة القبيسي توقّع مع أكاديمية ياس هيت للسباقات قبل انطلاق بطولة فورمولا 4 الإمارات

الراجحي بطلًا لرالي جدة 2022 ويحافظ على لقب بطولة السعودية للراليات الصحراوية للموسم الثاني على التوالي

راليات شرق أوسطية أخرى
Misc راليات شرق أوسطية أخرى
الراجحي بطلًا لرالي جدة 2022 ويحافظ على لقب بطولة السعودية للراليات الصحراوية للموسم الثاني على التوالي

رالي جدة: السعودي يزيد الراجحي يفوز بالمرحلة الخاصة الأولى ويعزز صدارته

راليات شرق أوسطية أخرى
Misc راليات شرق أوسطية أخرى
رالي جدة: السعودي يزيد الراجحي يفوز بالمرحلة الخاصة الأولى ويعزز صدارته

رالي جدة: الراجحي وتشالمرز والتويجري يسجلون أسرع الأوقات ضمن فئاتهم في المرحلة الاستعراضية

راليات شرق أوسطية أخرى
Misc راليات شرق أوسطية أخرى
رالي جدة: الراجحي وتشالمرز والتويجري يسجلون أسرع الأوقات ضمن فئاتهم في المرحلة الاستعراضية

بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية: الراجحي يقترب من حسم لقب 2022 في جدة

راليات شرق أوسطية أخرى
Misc راليات شرق أوسطية أخرى
بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية: الراجحي يقترب من حسم لقب 2022 في جدة

يزيد الراجحي يوسِّع صدارته في رالي القصيم

راليات شرق أوسطية أخرى
Misc راليات شرق أوسطية أخرى
يزيد الراجحي يوسِّع صدارته في رالي القصيم

رالي عسير: الراجحي يفتتح بطولة السعودية تويوتا بفوز مستحق أمام زابليتال

راليات شرق أوسطية أخرى
Misc راليات شرق أوسطية أخرى
رالي عسير: الراجحي يفتتح بطولة السعودية تويوتا بفوز مستحق أمام زابليتال

رالي عسير: الراجحي في صدارة المرحلة الأولى أمام زابليتال

راليات شرق أوسطية أخرى
Misc راليات شرق أوسطية أخرى
رالي عسير: الراجحي في صدارة المرحلة الأولى أمام زابليتال

ناصر العطية بطلًا لرلي الأردن الدولي للمرّة الـ 15

بطولة الشرق الأوسط للراليات
MERC بطولة الشرق الأوسط للراليات
رالي الأردن الدولي
ناصر العطية بطلًا لرلي الأردن الدولي للمرّة الـ 15

العطية يُسيطر على اليوم الأول من رالي الأردن الدولي 2022

بطولة الشرق الأوسط للراليات
MERC بطولة الشرق الأوسط للراليات
رالي الأردن الدولي
العطية يُسيطر على اليوم الأول من رالي الأردن الدولي 2022

رالي الأردن الدولي: العطية يهدف لحسم لقب موسم 2022

بطولة الشرق الأوسط للراليات
MERC بطولة الشرق الأوسط للراليات
رالي الأردن الدولي
رالي الأردن الدولي: العطية يهدف لحسم لقب موسم 2022

رالي الكويت الدولي 2022: خالد السويدي يصد هجمات العطية ليحرز الفوز

بطولة الشرق الأوسط للراليات
MERC بطولة الشرق الأوسط للراليات
رالي الكويت الدولي
رالي الكويت الدولي 2022: خالد السويدي يصد هجمات العطية ليحرز الفوز

رالي الكويت الدولي 2022: مشاري الظفيري يفجر مفاجأةً بتصدر اليوم الأول

بطولة الشرق الأوسط للراليات
MERC بطولة الشرق الأوسط للراليات
رالي الكويت الدولي
رالي الكويت الدولي 2022: مشاري الظفيري يفجر مفاجأةً بتصدر اليوم الأول

رالي الكويت الدولي 2022 ينطلق من مدينة الكويت لرياضة المحركات

بطولة الشرق الأوسط للراليات
MERC بطولة الشرق الأوسط للراليات
رالي الكويت الدولي
رالي الكويت الدولي 2022 ينطلق من مدينة الكويت لرياضة المحركات

رالي الكويت الدولي: العطية أبرز المرشحين ويسعى لتوسيع فارق صدارته

بطولة الشرق الأوسط للراليات
MERC بطولة الشرق الأوسط للراليات
رالي الكويت الدولي: العطية أبرز المرشحين ويسعى لتوسيع فارق صدارته

رالي جميل: 15 جنسية مختلفة تجمع المتسابقات ضمن الرالي الملاحي الأول على الإطلاق للنساء

راليات شرق أوسطية أخرى
Misc راليات شرق أوسطية أخرى
رالي جميل: 15 جنسية مختلفة تجمع المتسابقات ضمن الرالي الملاحي الأول على الإطلاق للنساء

رالي جميل يشهد مشاركة 33 فريقاً عالمياً ودعمٌ نسائي تتقدمهُ الدكتورة ثريا عبيد

راليات شرق أوسطية أخرى
Misc راليات شرق أوسطية أخرى
رالي جميل يشهد مشاركة 33 فريقاً عالمياً ودعمٌ نسائي تتقدمهُ الدكتورة ثريا عبيد

رالي قطر الدولي: العطية يُلهب مشاعر المشجعين على أرضه ويسجل فوزه الثالث على التوالي

بطولة الشرق الأوسط للراليات
MERC بطولة الشرق الأوسط للراليات
رالي قطر الدولي
رالي قطر الدولي: العطية يُلهب مشاعر المشجعين على أرضه ويسجل فوزه الثالث على التوالي

رالي قطر الدولي: أوستبيرغ  في الصدارة أمام العطية والكواري مع نهاية اليوم الأول

بطولة الشرق الأوسط للراليات
MERC بطولة الشرق الأوسط للراليات
رالي قطر الدولي
رالي قطر الدولي: أوستبيرغ  في الصدارة أمام العطية والكواري مع نهاية اليوم الأول

رالي قطر الدولي: العطية وميك وأوستبيرغ يتقدمون نخبة من أهم المشاركين

بطولة الشرق الأوسط للراليات
MERC بطولة الشرق الأوسط للراليات
رالي قطر الدولي
رالي قطر الدولي: العطية وميك وأوستبيرغ يتقدمون نخبة من أهم المشاركين

رالي قطر الدولي: الكواري والسويدي ضمن دائرة المنافسة

بطولة الشرق الأوسط للراليات
MERC بطولة الشرق الأوسط للراليات
رالي قطر الدولي
رالي قطر الدولي: الكواري والسويدي ضمن دائرة المنافسة

رالي قطر الدولي: مشاركة من العيار الثقيل للنجمين كريس ميك ومادس أوستبيرغ

بطولة الشرق الأوسط للراليات
MERC بطولة الشرق الأوسط للراليات
رالي قطر الدولي
رالي قطر الدولي: مشاركة من العيار الثقيل للنجمين كريس ميك ومادس أوستبيرغ

رالي عُمان الدولي 2022: العطية يحرز فوزه السابع على متن فولكسفاغن بولو

بطولة الشرق الأوسط للراليات
MERC بطولة الشرق الأوسط للراليات
رالي عُمان
رالي عُمان الدولي 2022: العطية يحرز فوزه السابع على متن فولكسفاغن بولو

رالي عُمان الدولي: العطية في صدارة المرحلة الافتتاحية

بطولة الشرق الأوسط للراليات
MERC بطولة الشرق الأوسط للراليات
رالي عُمان
رالي عُمان الدولي: العطية في صدارة المرحلة الافتتاحية

فورمولا 4 الإماراتية: أنتونيللي ناشئ مرسيدس يفرض هيمنته على الجولة الافتتاحية في ياس مارينا

فورمولا 4 الإماراتية
F4EC فورمولا 4 الإماراتية
فورمولا 4 الإماراتية: أنتونيللي ناشئ مرسيدس يفرض هيمنته على الجولة الافتتاحية في ياس مارينا

بورشه سبرنت الشرق الأوسط: فهد القصيبي يهدي فريق السعودية ريسينغ الفوز في دبي

تحدي بورشه سبرنت الشرق الأوسط
CCME تحدي بورشه سبرنت الشرق الأوسط
جولة دبي
بورشه سبرنت الشرق الأوسط: فهد القصيبي يهدي فريق السعودية ريسينغ الفوز في دبي

الكشف عن مسار رالي قطر الدولي

بطولة الشرق الأوسط للراليات
MERC بطولة الشرق الأوسط للراليات
رالي قطر الدولي
الكشف عن مسار رالي قطر الدولي

الكشف عن روزنامة بطولة الشرق الأوسط للراليات 2022

بطولة الشرق الأوسط للراليات
MERC بطولة الشرق الأوسط للراليات
الكشف عن روزنامة بطولة الشرق الأوسط للراليات 2022

رالي عُمان الدولي: العطية على رأس المشاركين في الجولة الختامية لبطولة الشرق الأوسط للراليات

بطولة الشرق الأوسط للراليات
MERC بطولة الشرق الأوسط للراليات
رالي عمان الدولي
رالي عُمان الدولي: العطية على رأس المشاركين في الجولة الختامية لبطولة الشرق الأوسط للراليات

بورشه سبرنت الشرق الأوسط: شورينغ يفوز والقصيبي ينتزع المركز الثاني في سباق البحرين الثاني

تحدي بورشه سبرنت الشرق الأوسط
CCME تحدي بورشه سبرنت الشرق الأوسط
جولة البحرين
بورشه سبرنت الشرق الأوسط: شورينغ يفوز والقصيبي ينتزع المركز الثاني في سباق البحرين الثاني

بورشه سبرنت الشرق الأوسط: شورينغ يحرز الفوز في سباق البحرين الافتتاحي

تحدي بورشه سبرنت الشرق الأوسط
CCME تحدي بورشه سبرنت الشرق الأوسط
جولة البحرين
بورشه سبرنت الشرق الأوسط: شورينغ يحرز الفوز في سباق البحرين الافتتاحي

بورشه سبرينت الشرق الأوسط: العيسائي يهدي فريق السعودية ريسينغ قطب الانطلاق الأول في البحرين

تحدي بورشه سبرنت الشرق الأوسط
CCME تحدي بورشه سبرنت الشرق الأوسط
جولة البحرين
بورشه سبرينت الشرق الأوسط: العيسائي يهدي فريق السعودية ريسينغ قطب الانطلاق الأول في البحرين

كأس تحدي بورشه سبرنت الشرق الأوسط يزور 3 بلدان عربية من ضمنها السعودية

تحدي بورشه سبرنت الشرق الأوسط
CCME تحدي بورشه سبرنت الشرق الأوسط
كأس تحدي بورشه سبرنت الشرق الأوسط يزور 3 بلدان عربية من ضمنها السعودية

تأكيد إقامة رالي الكويت الدولي في شهر نوفمبر

بطولة الشرق الأوسط للراليات
MERC بطولة الشرق الأوسط للراليات
تأكيد إقامة رالي الكويت الدولي في شهر نوفمبر

بعد حلوله ثالثاً في رالي قبرص "عبدالله الرواحي.. موهبة عُمانية صاعدة؟"

بطولة الشرق الأوسط للراليات
MERC بطولة الشرق الأوسط للراليات
رالي قبرص
بعد حلوله ثالثاً في رالي قبرص "عبدالله الرواحي.. موهبة عُمانية صاعدة؟"

رالي قبرص: تسولوفتاس يحقق الفوز والعُماني عبدالله الرواحي ثالثاً

بطولة الشرق الأوسط للراليات
MERC بطولة الشرق الأوسط للراليات
رالي قبرص
رالي قبرص: تسولوفتاس يحقق الفوز والعُماني عبدالله الرواحي ثالثاً

رالي قبرص: انسحاب غالاتاريوتيس عقب نيله عقوبة وتصدر تسولوفتاس

بطولة الشرق الأوسط للراليات
MERC بطولة الشرق الأوسط للراليات
رالي قبرص
رالي قبرص: انسحاب غالاتاريوتيس عقب نيله عقوبة وتصدر تسولوفتاس

رالي قبرص: غالاتاريوتيس يتصدر واحتراق سيارة العطية وانسحاب الوهيبي مع نهاية اليوم الأوّل

بطولة الشرق الأوسط للراليات
MERC بطولة الشرق الأوسط للراليات
رالي قبرص
رالي قبرص: غالاتاريوتيس يتصدر واحتراق سيارة العطية وانسحاب الوهيبي مع نهاية اليوم الأوّل

العطية "أريد الفوز بالمزيد من البطولات"

بطولة الشرق الأوسط للراليات
MERC بطولة الشرق الأوسط للراليات
رالي قبرص
العطية "أريد الفوز بالمزيد من البطولات"

حمد الوهيبي يهدف إلى استعادة الإحساس بالراليات في قبرص

بطولة الشرق الأوسط للراليات
MERC بطولة الشرق الأوسط للراليات
رالي قبرص
حمد الوهيبي يهدف إلى استعادة الإحساس بالراليات في قبرص

رالي قبرص: العطية أبرز المرشحين للفوز وعودة الوهيبي

بطولة الشرق الأوسط للراليات
MERC بطولة الشرق الأوسط للراليات
رالي قبرص
رالي قبرص: العطية أبرز المرشحين للفوز وعودة الوهيبي

بعد شراكته مع نوفيل..روجيه فغالي: "كروس كارت مدرسة للسائقين الشباب"

راليات شرق أوسطية أخرى
Misc راليات شرق أوسطية أخرى
بعد شراكته مع نوفيل..روجيه فغالي: "كروس كارت مدرسة للسائقين الشباب"

رالي لبنان: بين روجيه وناصر... "قصة سرعة"

بطولة الشرق الأوسط للراليات
MERC بطولة الشرق الأوسط للراليات
رالي لبنان 2021
رالي لبنان: بين روجيه وناصر... "قصة سرعة"

رالي لبنان: فغالي يستعيد اللقب من العطية ونجله أليكس ثالثاً

بطولة الشرق الأوسط للراليات
MERC بطولة الشرق الأوسط للراليات
رالي لبنان 2021
رالي لبنان: فغالي يستعيد اللقب من العطية ونجله أليكس ثالثاً

رالي لبنان: روجيه فغالي على بُعد 21 كلم من لقبه الـ 15

بطولة الشرق الأوسط للراليات
MERC بطولة الشرق الأوسط للراليات
رالي لبنان 2021
رالي لبنان: روجيه فغالي على بُعد 21 كلم من لقبه الـ 15

رالي لبنان: روجيه فغالي " علينا أن نحافظ على أعلى درجات التركيز"

بطولة الشرق الأوسط للراليات
MERC بطولة الشرق الأوسط للراليات
رالي لبنان 2021
رالي لبنان: روجيه فغالي " علينا أن نحافظ على أعلى درجات التركيز"

رالي لبنان: زياد جاموس "برهنا عن قدرتنا على استخراج القوة من الضعف"

بطولة الشرق الأوسط للراليات
MERC بطولة الشرق الأوسط للراليات
رالي لبنان 2021
رالي لبنان: زياد جاموس "برهنا عن قدرتنا على استخراج القوة من الضعف"

رالي لبنان: روجيه يتقدم بفارق 35 ثانية أمام العطية مع نهاية اليوم الثاني

بطولة الشرق الأوسط للراليات
MERC بطولة الشرق الأوسط للراليات
رالي لبنان 2021
رالي لبنان: روجيه يتقدم بفارق 35 ثانية أمام العطية مع نهاية اليوم الثاني

رالي لبنان: ماذا حصل مع العطية في المرحلة الثالثة؟

بطولة الشرق الأوسط للراليات
MERC بطولة الشرق الأوسط للراليات
رالي لبنان 2021
رالي لبنان: ماذا حصل مع العطية في المرحلة الثالثة؟

فورمولا 4 الإماراتية: الإعلان عن الروزنامة الكاملة لموسم 2021/2022

فورمولا 4 الإماراتية
F4EC فورمولا 4 الإماراتية
فورمولا 4 الإماراتية: الإعلان عن الروزنامة الكاملة لموسم 2021/2022

رالي لبنان الدولي: العطية وفغالي على رأس قائمة المشاركين في النسخة 43

بطولة الشرق الأوسط للراليات
MERC بطولة الشرق الأوسط للراليات
رالي لبنان 2021
رالي لبنان الدولي: العطية وفغالي على رأس قائمة المشاركين في النسخة 43

رالي جزين التاسع: صورة طبق الأصل عن رالي الربيع... فغالي الأب والابن وبينهما الراعي 

راليات شرق أوسطية أخرى
Misc راليات شرق أوسطية أخرى
رالي جزين التاسع: صورة طبق الأصل عن رالي الربيع... فغالي الأب والابن وبينهما الراعي 

رالي جزين: روجيه فغالي "المنافسة ستصبح أجمل بسبب مشاركتي على متن سيارة من المجموعة "ن"

راليات شرق أوسطية أخرى
Misc راليات شرق أوسطية أخرى
رالي جزين: روجيه فغالي "المنافسة ستصبح أجمل بسبب مشاركتي على متن سيارة من المجموعة "ن"

بطولتنا العربية تلفظ أنفاسها الأخيرة... فمن يعلّق الجرس؟

بطولة الشرق الأوسط للراليات
MERC بطولة الشرق الأوسط للراليات
بطولتنا العربية تلفظ أنفاسها الأخيرة... فمن يعلّق الجرس؟

الفورمولا 4 الإماراتية أوّل بطولة تستضيف الجيل الثاني من سيارات "تاتوس"

فورمولا 4 الإماراتية
F4EC فورمولا 4 الإماراتية
الفورمولا 4 الإماراتية أوّل بطولة تستضيف الجيل الثاني من سيارات "تاتوس"

رالي الربيع الـ 36: روجيه الأب الفائز وأليكس الإبن الثالث.. وبينهما الراعي

راليات شرق أوسطية أخرى
Misc راليات شرق أوسطية أخرى
رالي الربيع
رالي الربيع الـ 36: روجيه الأب الفائز وأليكس الإبن الثالث.. وبينهما الراعي

رالي الربيع الـ 36: جورج ناضر الراليات ليست مجرد "مرورٍ عابر" بل "أتنفس عبرها"

راليات شرق أوسطية أخرى
Misc راليات شرق أوسطية أخرى
رالي الربيع
رالي الربيع الـ 36: جورج ناضر الراليات ليست مجرد "مرورٍ عابر" بل "أتنفس عبرها"

رالي الربيع الـ 36: ثلاثية فغالية.. روجيه وعبدو وأليكس.. والراعي للدفاع عن لقبه

راليات شرق أوسطية أخرى
Misc راليات شرق أوسطية أخرى
رالي الربيع
رالي الربيع الـ 36: ثلاثية فغالية.. روجيه وعبدو وأليكس.. والراعي للدفاع عن لقبه

رالي الربيع الـ 36: ماذا قال عبدو فغالي عن عودته؟

راليات شرق أوسطية أخرى
Misc راليات شرق أوسطية أخرى
رالي الربيع
رالي الربيع الـ 36: ماذا قال عبدو فغالي عن عودته؟

فوزٌ تاريخي: العطية يفوز برالي الأردن الدولي للمرة الـ 14 في مسيرته

بطولة الشرق الأوسط للراليات
MERC بطولة الشرق الأوسط للراليات
رالي الأردن الدولي
فوزٌ تاريخي: العطية يفوز برالي الأردن الدولي للمرة الـ 14 في مسيرته
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