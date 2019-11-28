أهم الأحداث
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
14 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
28 نوفمبر
-
01 ديسمبر
الحدث التالي خلال
5 يوماً
شاهد الجدول الكامل
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة ماليزيا الكبرى
01 نوفمبر
-
03 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة فالنسيا الكبرى
15 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
دبليو آر سي
آر
دبليو آر سي
رالي كتالونيا
24 أكتوبر
-
27 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
دبليو آر سي
رالي أستراليا
14 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

"فيا" تزيد جهودها لمنع خرق قوانين تدفّق الوقود في الفورمولا واحد

2
دبليو آر سي

أوجييه يشرح أسباب قراره مغادرة سيتروين

3
فورمولا إي

سطح جديد لحلبة الدرعيّة لسباق الفورمولا إي

4
فورمولا 1

مرسيدس تبحث في خرق حرارة وقود سيارة هاميلتون للقوانين

5
فورمولا 1

ريد بُل أوّل فريق يكمل وقفة صيانة في بيئة منعدمة الجاذبية

أحدث الأخبار

دبليو إي سي: بيجو تُعلن عودتها إلى لومان مع سيارة خارقة جديدة في 2022
WEC

دبليو إي سي: بيجو تُعلن عودتها إلى لومان مع سيارة خارقة جديدة في 2022

دبليو إي سي: ريبيليون تتفوّق على تويوتا وتحرز أوّل فوز لها من بوابة شنغهاي
WEC

دبليو إي سي: ريبيليون تتفوّق على تويوتا وتحرز أوّل فوز لها من بوابة شنغهاي

دبليو إي سي: ريبيليون تحرز قطب الانطلاق الأول للمرة الأولى في شنغهاي
WEC

دبليو إي سي: ريبيليون تحرز قطب الانطلاق الأول للمرة الأولى في شنغهاي

دبليو إي سي: جينيتا تتفوق على تويوتا خلال التجارب الحرة الثانية في شنغهاي
WEC

دبليو إي سي: جينيتا تتفوق على تويوتا خلال التجارب الحرة الثانية في شنغهاي

دبليو إي سي: إبطاء سيارتَي تويوتا بمقدار 2.7 ثانية باللفة الواحدة في شنغهاي
WEC

دبليو إي سي: إبطاء سيارتَي تويوتا بمقدار 2.7 ثانية باللفة الواحدة في شنغهاي

أحدث ملفات الفيديو

دبليو إي سي: أهم مجريات سباق شنغهاي 4 ساعات 02:59
دبليو إي سي

دبليو إي سي: أهم مجريات سباق شنغهاي 4 ساعات

دبليو إي سي: ريبيليون تحتفل بفوزها بسباق شنغهاي 4 ساعات 01:46
دبليو إي سي

دبليو إي سي: ريبيليون تحتفل بفوزها بسباق شنغهاي 4 ساعات

دبليو إي سي: معركة ريبيليون وتويوتا على صدارة سباق شنغهاي 4 ساعات 00:37
دبليو إي سي

دبليو إي سي: معركة ريبيليون وتويوتا على صدارة سباق شنغهاي 4 ساعات

دبليو إي سي: انطلاقة سباق شنغهاي 4 ساعات 00:54
دبليو إي سي

دبليو إي سي: انطلاقة سباق شنغهاي 4 ساعات

دبليو إي سي: أهم مجريات تصفيات جولة شنغهاي 02:32
دبليو إي سي

دبليو إي سي: أهم مجريات تصفيات جولة شنغهاي

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.