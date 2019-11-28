أهم الأحداث
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
14 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
28 نوفمبر
-
01 ديسمبر
الحدث التالي خلال
5 يوماً
شاهد الجدول الكامل
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة ماليزيا الكبرى
01 نوفمبر
-
03 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة فالنسيا الكبرى
15 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
دبليو آر سي
آر
دبليو آر سي
رالي كتالونيا
24 أكتوبر
-
27 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
دبليو آر سي
رالي أستراليا
14 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر

الأكثر شعبية

1
دبليو آر سي

أوجييه يشرح أسباب قراره مغادرة سيتروين

2
فورمولا إي

بورشه تتوقّع بداية "صعبة" لها في الفورمولا إي في الرياض

3
فورمولا 1

ريد بُل أوّل فريق يكمل وقفة صيانة في بيئة منعدمة الجاذبية

4
فورمولا 1

"فيا" تزيد جهودها لمنع خرق قوانين تدفّق الوقود في الفورمولا واحد

5
فورمولا 1

رينو: دخول سيارة الأمان أضرّ بسباقنا في سيلفرستون

أحدث الأخبار

أوجييه يشرح أسباب قراره مغادرة سيتروين
WRC

أوجييه يشرح أسباب قراره مغادرة سيتروين

سيارة "إكستريم إي" ستشارك في رالي داكار 2020 في المملكة العربية السعودية
DAKR

سيارة "إكستريم إي" ستشارك في رالي داكار 2020 في المملكة العربية السعودية

رسميًا: سيتروين تنسحب من بطولة العالم للراليات في 2020
WRC

رسميًا: سيتروين تنسحب من بطولة العالم للراليات في 2020

داكار 2020: فلسفة جديدة ومسار بطول 8 آلاف كيلومتر في المملكة العربية السعودية
DAKR

داكار 2020: فلسفة جديدة ومسار بطول 8 آلاف كيلومتر في المملكة العربية السعودية

دبليو آر سي: أوجييه في طريقه لمجاورة إيفانز ضمن تشكيلة تويوتا الجديدة في 2020
WRC

دبليو آر سي: أوجييه في طريقه لمجاورة إيفانز ضمن تشكيلة تويوتا الجديدة في 2020

أحدث ملفات الفيديو

رالي العُلا2019: ألونسو يتكلم عن تجربته 01:26
كروس كانتري

رالي العُلا2019: ألونسو يتكلم عن تجربته

رالي كاتالونيا: المراحل من 16 إلى 17 01:50
دبليو آر سي

رالي كاتالونيا: المراحل من 16 إلى 17

رالي كاتالونيا: المراحل من 14 إلى 15 01:46
دبليو آر سي

رالي كاتالونيا: المراحل من 14 إلى 15

رالي كاتالونيا: المراحل من 10 إلى 13 01:46
دبليو آر سي

رالي كاتالونيا: المراحل من 10 إلى 13

رالي كاتالونيا: المراحل من 7 إلى 9 01:39
دبليو آر سي

رالي كاتالونيا: المراحل من 7 إلى 9

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.