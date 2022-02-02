كيف تقدم "تي سي آر" منصةً لسباقات المحركات الكهربائية والتقليدية؟

مع تماثل القوانين في البطولات الوطنية والعالمية حول الكوكب، فإنّ السيارات نفسها يمكن أن تستعمل في أي مكان.

إن حجر الأساس في صيغة "تي سي آر" هو سهولة استعمالها، خاصة وأن القوانين مخصصة للحفاظ على ميزانية منخفضة وتنافسية مرتفعة عبر قوانين موازنة الأداء.

وهذا ما أدى إلى نجاح "تي سي آر" عبر فكرة الفرق الزبونة، الأمر الذي يتفادى سلبيات العمل مع فرق مصنعية بميزانيات هائلة.

يمكن للفرق الزبونة شراء سيارات مطورة مصنعياً والمنافسة بها في أعلى المستويات ضمن إحدى البطولات المحلية أو العالمية.

علاوة على ذلك، ومع تطوير "بيور إي تي سي آر" العام الماضي، بات بوسع السيارات المنافسة بمحركات كهربائية إضافة إلى محركات الاحتراق الداخلي التقليدية.

وتصدرت "كوبرا إي-ريسر" الركب في الموسم الأول لسلسلة سباقات السيارات التجارية الكهربائية. حيث فازت في ثلاثٍ من أصل خمس جولات "بيور إي تي سي آر"، مع ماتياس إكستروم الذي أحرز اللقب قبل أن تنال السلسلة مرتبة البطولة من قبل "فيا" في 2022.

تمتلك السيارة محركاً بقوة 500 كيلوواطاً (670 حصاناً) لمحورها الخلفي، بينما يسمح لها محركها الكهربائي بتسارع قدره 3.2 ثانية من الصفر إلى 100 كلم/سا، من دون الحاجة إلى علبة تروس، وبسرعة قصوى قدرها 270 كلم/سا.

ماتياس إكستروم تصوير: مارتين ترينكلر

وقد حققت علامة "كوبرا" العديد من النجاحات بالفعل ضمن فئة سيارات المحركات التقليدية. مع سيارتها "ليون كومبيتيسون تي سي آر" بقوة 340 حصاناً والتي أطلقت في 2020، والمجهزة بأحدث الأنظمة الانسيابية وتقنيات أنظمة التعليق.

وفاز على متنها ميكل أزكونا وروب هاف في بطولة العالم للسيارات التجارية مع فريق "زينغو موتورسبورت" الهنغاري العام الماضي، كما أحرز أزكونا لقب "تي سي آر الأوروبية" بطريقة مميزة.

من جهته، أحرز روبرت دالغرين الفوز بلقب "تي سي آر اسكندنافيا" على متن سيارته "ليون"، كما فاز في سباقات أخرى ضمن سلاسل وطنية في ألمانيا، إسبانيا والدنمارك، أما يان ماغنوسن سائق الفورمولا واحد السابق، فاحتل المركز الثالث.

مثل هذا النجاح يعني أن "ليون كومبيتيسون" تحتل المركز الثالث في 2021 ضمن تصنيف 2021 بناء على النتائج العالمية بالرغم من أنها حديثة العهد.

وتسعى هذا العام إلى تكرار نجاح سابقتها في 2017، "كوبرا تي سي آر"، مع مواصلة تقديم الأداء الواعد حول العالم. وسيظهر هذا بوضوح مع جولة "تي سي آر" البريطانية هذا العام، إضافة للعديد من الجولات العالمية لاحقاً.