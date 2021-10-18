إكستروم يشيد بفريقه بعد فوزه بلقب "بيور إي تي سي آر"

احتاج إكستروم للحلول في المركز الخامس فحسب في السوبرفاينل للفوز ببطولة السيارات السياحيّة الكهربائيّة بعد سيطرته على عطلة نهاية الأسبوع حتّى تلك المرحلة، حيث فاز بمعركتيه وضمن قطب الانطلاق الأوّل للسوبرفاينل في معركة الأزمنة.

لكنّ احتكاكًا بفيليب إنغ في المنعطف الأوّل تسبّب في تراجع السويدي إلى آخر الترتيب بعد انثقاب إطاره. وأجرى وقفة في مرآب فريقه زنغو موتورسبورت للتزوّد بإطار آخر ومع انسحاب إنغ فقد أمّن المركز الخامس الذي يحتاجه للظفر باللقب في مواجهة جون-كارل فيرناي سائق هيونداي.

وأشاد إكستروم بتركيز فريقه لضمان إكماله 75 بالمئة من مسافة السوبرفاينل على الأقل من أجل تحقيق النقاط.

وقال في هذا الصدد: "حصلت على معلومات جيّدة من الفريق. أخبروني بالوتيرة التي كان عليّ تقديمها وكلّ تلك الأمور".

وأضاف: "كنت متحمّسًا لأنّ السيارة لم تكن في حالة جيّدة. لم يكن المقود مستقيمًا وكانت هناك الكثير من الاهتزازات. كاد الإطار الأمامي الأيمن أن ينفصل عن الهيكل المعدني ولم أعلم بذلك".

وأكمل: "حاولت الاعتناء بالسيارة وإيصالها إلى خطّ النهاية كون إنغ لم يكن قادرًا على مواصلة السباق، لذا بالنسبة لي كان سباقًا ختاميًا مليئًا بالأحداث".

وأردف: "حاولت إدارة المخاطر طوال الموسم ولم أتوقّع حدوث ذلك أصلًا، لكن حتّى في سني أتفاجأ وأدرك بأنّه لا يُمكنك أن تكون حذرًا بما فيه الكفاية".

كما أحرزت كوبرا ريسينغ لقب المصنّعين كون زميلَي إكستروم مايكل أزكونا وجوردي جينيه تواجدا في المركزين الثالث والرابع في ترتيب بطولة السائقين. وبتحقيق العلامة الإسبانيّة لثلاثة انتصارات من أصل خمسة أحداث، فقد مثّل ذلك أداء مُسيطرًا لسيارة كوبرا ليون إي-رايسر في البطولة الجديدة المبتكرة والتي ستنتقل العام المقبل لتُصبح بمرتبة كأس عالميّة تحت مظلّة "فيا".

وقال إكستروم: "عندما وصلت إلى كوبرا في 2019، فقد كان الهدف بناء سيارة معًا وبناء فريق معًا لنكون أبطال بيور إي تي سي آر".

وأردف: "كانت تلك المهمّة، وتمكّنا من فعل ذلك منذ المحاولة الأولى وأنا فخورٌ للغاية بذلك. قام الفريق بأكمله، الذي عمل على المشروع ودفع كلّ يوم، بعملٍ رائعٍ للغاية".

واختتم بالقول: "أن أكون قادرًا على الاحتفال معهم ومنحهم هذه الكأس لهو أمرٌ يعني لي الكثير".