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أزكونا سائق كوبرا يحرز الفوز بأول جولة "بيور إي تي سي آر" للسيارات الكهربائية التجارية

دخل مايكل أزكونا سائق "زينغو موتورسبورت أكس كوبرا" التاريخ عبر تغلبه على جميع الصعوبات ليحرز الفوز بالجولة الافتتاحية في "بيور إي تي سي آر" التي أقيمت على حلبة فاليلونغا الإيطالية.

أزكونا سائق كوبرا يحرز الفوز بأول جولة "بيور إي تي سي آر" للسيارات الكهربائية التجارية

إنه إنجاز هام للإسباني، الذي بات أول فائز بمنافسات السلسلة الجديدة الخاصة بالسيارات الكهربائية التجارية التي تضم عدة مصنعين.

وكان أزكونا أول ستة سائقين ضمن المجموعة "أ" لجولتي السبت، والذين خاضوا معارك متواصلة على حلبة قصيرة، كما بات يتصدر الترتيب العام بعد انتصارَين له.

لكن انزلاقاً بسبب انثقاب إطاره خلال المنافسات الزمنية للمجموعة "أ" صباح الأحد - التي تحدد ترتيب الانطلاق لنهائي السوبر "أ" لاحقاً خلال اليوم - كان يعني انطلاقه أخيراً في السباق الطويل.

لكن قيادته المذهلة منحته الفوز بعد انثقاب أصاب سيارتي هيونداي أن، مع أوغوستو فارفوس وتوم شيلتون، اللذين كانا يحتلان المركزين الأول والثاني.

حيث قال أزكونا: "لقد دخلنا التاريخ، وصلنا إلى أولى جولات ’بيور إي تي سي آر’ وفزنا بها".

وأكمل: "أنا مسرور جداً لأنه وبعد التجارب الحرة كنت واثقاً بأدائنا في المنافسات الزمنية، لكن الحظ العاثر أصابني وتعرضت لانثقاب، وكان عليّ الانطلاق من المركز الأخير".

وأردف: "لقد كان ذلك صعباً حقاً خاصة مع تواجد خمس سيارات سريعة أمامك، لكنني تلقيت معلومات مفيدة حقاً من الفريق حيال كيفية استعمال الطاقة".

 

Photo by: ETCR

فوز أزكونا أمام زميله جوردي جين، كان يعني أن سائق كوبرا الثالث ماتياس إكستروم، الذي تأهل في قطب الانطلاق الأول في نهائي سوبر "بي"، كان الوحيد القادر على هزيمته في الترتيب العام.

لكن لسوء حظ إكستروم، فقد تم شطب نتيجته بعد أن عمل فريقه على سيارته وخرق قانون خط الحظائر المغلق.

ومع سعي أزكونا للفوز، حاول إكستروم شق طريقه لكنه تأخر بثانية خلف الفائز جان-كارل فيرناي، الذي ساعدت نتيجته في دفع هيونداي نحو المركز الثاني العام، أمام إكستروم.

المركز الرابع العام كان من جيني أمام سيارتي روميو فيراري مع لوكا فيليبي ورودريغو بابتيست.

بينما احتل أولي ويب سائق الفريق البريطاني (روميو فيراري) المركز الثامن.

يشار إلى أن السلسلة ستواصل المنافسات في آراغون الإسبانية مع جولة مزدوجة إلى جانب مجريات كأس العالم لبطولة سباقات السيارات السياحية.

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