يوس فيرشتابن عن مشاركته الأولى في رالي بلجيكا: ماكس يظنني مجنونًا

يشارك يوس فيرشتابن ضمن منافسات رالي بلجيكا حيث سيقود سيارة سيتروين سي3 بمواصفات فئة "دبليو آر سي2" ضمن الحدث الأسفلتي الصعب.

وبدأ صاحب الـ 50 عامًا المنافسة في الراليات قبل عام ونصف فقط، حيث خاض مشاركته التنافسية الأولى هذا العام على متن سيارة السي3 في بطولة بلجيكا للراليات، إذ سيشهد حدث نهاية هذا الأسبوع مشاركته الخامسة فقط في الراليات خلال مسيرته.

وضمن معرض حديثه لوسائل إعلام مختارة من بينها موقعنا "موتورسبورت.كوم"، صرّح فيرشتابن أن ابنه حامل لقب الفورمولا واحد اهتم بمتابعة الراليات، وأنه متحمس لمتابعة تقدم والده في الانتقال من منافسات الحلبات إلى الراليات.

فقال: "يظن بأنني مجنون. لكنه يفهم ويستمتع بهذه المنافسات. أتصل به هاتفيًا كل يوم. إنه يحب الراليات ويستمتع بها طالما أستمتع بها أنا أيضاً".

هذا وكشف فيرشتابن أن ماكس قد اختبر بالفعل سيارته سي3 رالي2، مؤكدًا بأن نجم ريد بُل سرعان ما تأقلم مع المركبة الجديدة خلال اختباره الوجيز.

فقال: "بمجرد أن تحصل على الشعور خلف عجلة القيادة، لا يهم نوع السيارة التي تقودها. حظينا بذلك اليوم على المسار وقام (ماكس) باختبار السيارة وكان سريعًا جدًا، لم تكن لديّ فرصة أمامه".