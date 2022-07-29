يوس فيرشتابن بصدد خوض مشاركته الأولى في "دبليو آر سي" من بوابة رالي بلجيكا

سيخوض والد حامل لقب الفورمولا واحد ماكس فيرشتابن غمار الرالي الأسفلتي في بلجيكا والذي يشكّل الجولة التاسعة لهذا الموسم من "دبليو آر سي" والمقامة بين 18 و21 أغسطس/آب المقبل.

ويأتي دخول فيرشتابن الأب ضمن قائمة المشاركين بعد أقل من 6 أشهر منذ خوض أولى مشاركاته في الراليات في بطولة بلجيكا للراليات في فبراير/شباط الماضي، حيث شارك بانتظام وهو يقود سيارة سيتروين سي3 رالي2، والتي سيقودها من جديد في رالي بلجيكا.

وسيشارك الهولندي ضمن فئة رالي2 المؤلفة من 37 سيارة ليواجه تحدّيه الأكبر في الراليات ضمن حدث يشهد مشاركة 88 سيارة في مُجمله.

لكن فيرشتابن لديه معرفة جيدة بالطرقات الأسفلتية الصعبة بعد مشاركاته في مراحل مشابهة حتى الآن في هذا الموسم ضمن بطولة بلجيكا للراليات.