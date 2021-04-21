ياري ـ ماتي لاتفالا "يبرع" في إدارة فريق "تويوتا غازو ريسينغ"

خلف ياري ـ ماتي لاتفالا في مطلع العام الحالي مواطنه طومي ماكينن بطل العالم السابق للراليات في منصب مدير فريق "تويوتا غازو"، الأمر الذي اعتبره البعض مفاجأة، في حين أكد فاولر أن الفنلندي استقر في هذا الدور على أكمل وجه.

وبعد جولتين على انطلاق بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" للعام الجاري، يتصدر فريق تويوتا الترتيب العام المؤقت للسائقين مع كالي روفانبيرا والصانعين.

ويعتقد فاولر أن إلمام لاتفالا بعدما سبق له أن دافع عن ألوان الصانع الياباني بين عامي 2017 و2019 بأدق التفاصيل في الفريق، أمر ساعده على التأقلم.

وقال: "سارت الأامور بشكل جيد. أنا سعيد مما يحصل وأعتقد أنه بدوره سعيد من هذه الحالة. هو شخص مختلف من داخله، بات أكثر راحة وثقة. الأمر ساعد كل من تعرّف عليه كسائق في الفريق سابقاً".

وشارك لاتفالا (36 عاماً) في بطولة العالم للراليات بين عامي 2003 و2019، وفاز في 18 سباقاً، كما صعد إلى منصة التتويج 67 مرة وفاز بـ 539 مرحلة خاصة. ويعتبر السائق الأكثر فوزاً بالراليات من دون أن يتوج بطلاً للعالم.

وتابع فاولر: "من الرائع أن نتمكن من مناقشة الأمور، على سبيل المثال الترس التفاضلي الوسطي. بامكانه أن يقول لنا بفضل خبرته الكبيرة أننا بإمكاننا أن نستفيد منه أكثر في هذا الرالي أو في هذه المرحلة. هو لا يقول لنا عن العديد من أوجه الاحتكاك أو نوع الكربون الذي يجب أن نستخدمه، فالطريقة الّتي يتعامل بها معنا جيدة جداً".

وبالإضافة إلى قدرته على مساعدة السائقين في التعبير عن أنفسهم خلال الاجتماعات والنقاشات، يملك لاتفالا قدرة جيدة في إحاطة وسائل الإعلام.

وضمن هذا السياق، أضاف فاولر: "إنه فعلاً رائع في التعبير عما يحدث مع الفريق أمام الإعلام بطريقة تتفاعل مع الجماهير وعشاق الراليات ويفهمها الجميع. هذا أمر إيجابي بالنسبة لنا".

وختم قائلاً: "كما يأتي إلى المصنع كي يرى ماذا نقوم به بطريقة إيجابية جداً، وهو يحفز جداً الأشخاص للتكلم داخل وخارج المصنع. الأمور تسير بشكل رائع".

ياري-ماتي لاتفالا، مدير فريق تويوتا ريسينغ تصوير: تويوتا