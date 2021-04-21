تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر fashion جورجيو بيولا jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر fashion جورجيو بيولا jobs
السابق / أدامو يحذّر من "قلق" السائقين بسبب ظروف رالي كرواتيا
دبليو آر سي / رالي كرواتيا / أخبار

ياري ـ ماتي لاتفالا "يبرع" في إدارة فريق "تويوتا غازو ريسينغ"

اعتبر المدير التقني في "تويوتا غازو ريسينغ" توم فاولر أن تأثير السائق السابق الفنلندي ياري ـ ماتي لاتفالا الذي بات يشغل منصب مدير الفريق كان "إيجابياً للغاية".

ياري ـ ماتي لاتفالا "يبرع" في إدارة فريق "تويوتا غازو ريسينغ"

خلف ياري ـ ماتي لاتفالا في مطلع العام الحالي مواطنه طومي ماكينن بطل العالم السابق للراليات في منصب مدير فريق "تويوتا غازو"، الأمر الذي اعتبره البعض مفاجأة،  في حين أكد فاولر أن الفنلندي استقر في هذا الدور على أكمل وجه.

وبعد جولتين على انطلاق بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" للعام الجاري، يتصدر فريق تويوتا الترتيب العام المؤقت للسائقين مع كالي روفانبيرا والصانعين.

ويعتقد فاولر أن إلمام لاتفالا بعدما سبق له أن دافع عن ألوان الصانع الياباني بين عامي 2017 و2019 بأدق التفاصيل في الفريق، أمر ساعده على التأقلم.

وقال: "سارت الأامور بشكل جيد. أنا سعيد مما يحصل وأعتقد أنه بدوره سعيد من هذه الحالة. هو شخص مختلف من داخله، بات أكثر راحة وثقة. الأمر ساعد كل من تعرّف عليه كسائق في الفريق سابقاً".

وشارك لاتفالا (36 عاماً) في بطولة العالم للراليات بين عامي 2003 و2019، وفاز في 18 سباقاً، كما صعد إلى منصة التتويج 67 مرة وفاز بـ 539 مرحلة خاصة. ويعتبر السائق الأكثر فوزاً بالراليات من دون أن يتوج بطلاً للعالم.

وتابع فاولر: "من الرائع أن نتمكن من مناقشة الأمور، على سبيل المثال الترس التفاضلي الوسطي. بامكانه أن يقول لنا بفضل خبرته الكبيرة أننا بإمكاننا أن نستفيد منه أكثر في هذا الرالي أو في هذه المرحلة. هو لا يقول لنا عن العديد من أوجه الاحتكاك أو نوع الكربون الذي يجب أن نستخدمه، فالطريقة الّتي يتعامل بها معنا جيدة جداً".

اقرأ أيضاً:

وبالإضافة إلى قدرته على مساعدة السائقين في التعبير عن أنفسهم خلال الاجتماعات والنقاشات، يملك لاتفالا قدرة جيدة في إحاطة وسائل الإعلام.

وضمن هذا السياق، أضاف فاولر: "إنه فعلاً رائع في التعبير عما يحدث مع الفريق أمام الإعلام بطريقة  تتفاعل مع الجماهير وعشاق الراليات ويفهمها الجميع. هذا أمر إيجابي بالنسبة لنا".

وختم قائلاً: "كما يأتي إلى المصنع كي يرى ماذا نقوم به بطريقة إيجابية جداً، وهو يحفز جداً الأشخاص للتكلم داخل وخارج المصنع. الأمور تسير بشكل رائع".

ياري-ماتي لاتفالا، مدير فريق تويوتا ريسينغ

ياري-ماتي لاتفالا، مدير فريق تويوتا ريسينغ

تصوير: تويوتا

المشاركات
التعليقات
أدامو يحذّر من "قلق" السائقين بسبب ظروف رالي كرواتيا

المقال السابق

أدامو يحذّر من "قلق" السائقين بسبب ظروف رالي كرواتيا
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل دبليو آر سي
الحدث رالي كرواتيا

الأكثر شعبية

1
سلاسل متعددة

عندما كانت "سوبر ليغ" كرة القدم متواجدة بالفعل في عالم رياضة السيارات

2
فورمولا 1

المعركة المشتعلة بين مرسيدس وريد بُل تُنذر بحرب تطويرٍ بينهما

22س
3
فورمولا 1

لوكلير يشرح سبب عدم تجاوزه لفيرشتابن عند استئناف سباق إيمولا

4
فورمولا 1

نوريس: كان على لوكلير تجاوز فيرشتابن عند إعادة انطلاق سباق إيمولا

5
فورمولا 1

لماذا لم يخالف هاميلتون القوانين بالتحرك عكسيًا على المسار في سباق إيمولا؟

أحدث الأخبار
ياري ـ ماتي لاتفالا "يبرع" في إدارة فريق "تويوتا غازو ريسينغ"
دبليو آر سي

ياري ـ ماتي لاتفالا "يبرع" في إدارة فريق "تويوتا غازو ريسينغ"

51د
أدامو يحذّر من "قلق" السائقين بسبب ظروف رالي كرواتيا
دبليو آر سي

أدامو يحذّر من "قلق" السائقين بسبب ظروف رالي كرواتيا

23س
خيار سيارة رالي "هجينة " في "دبليو آر سي" سيضمن المستقبل الفوري لـ "أم ـ سبورت"
دبليو آر سي

خيار سيارة رالي "هجينة " في "دبليو آر سي" سيضمن المستقبل الفوري لـ "أم ـ سبورت"

15-04-2021
روسيا والهند من بين البلدان التي "تطلب" فرق "دبليو آر سي" زيارتها
دبليو آر سي

روسيا والهند من بين البلدان التي "تطلب" فرق "دبليو آر سي" زيارتها

12-04-2021
تاناك: هيونداي ستُظهر إمكانياتها في كرواتيا
دبليو آر سي

تاناك: هيونداي ستُظهر إمكانياتها في كرواتيا

08-04-2021
أحدث ملفات الفيديو
العرض التشويقي لرالي كرواتيا 2021 00:50
دبليو آر سي
20-04-2021

العرض التشويقي لرالي كرواتيا 2021

رالي أركتيك فنلندا: المرحلة التاسعة 01:51
دبليو آر سي
02-03-2021

رالي أركتيك فنلندا: المرحلة التاسعة

رالي أركتيك فنلندا: حادثة أوجييه في المرحلة التاسعة 00:34
دبليو آر سي
02-03-2021

رالي أركتيك فنلندا: حادثة أوجييه في المرحلة التاسعة

رالي أركتيك فنلندا: المراحل 6 - 8 01:51
دبليو آر سي
02-03-2021

رالي أركتيك فنلندا: المراحل 6 - 8

رالي أركتيك فنلندا: المراحل 3 - 5 01:51
دبليو آر سي
02-03-2021

رالي أركتيك فنلندا: المراحل 3 - 5

الأكثر شعبية اليوم

عندما كانت "سوبر ليغ" كرة القدم متواجدة بالفعل في عالم رياضة السيارات
سلاسل متعددة سلاسل متعددة / مقالة خاصة

عندما كانت "سوبر ليغ" كرة القدم متواجدة بالفعل في عالم رياضة السيارات

المعركة المشتعلة بين مرسيدس وريد بُل تُنذر بحرب تطويرٍ بينهما
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

المعركة المشتعلة بين مرسيدس وريد بُل تُنذر بحرب تطويرٍ بينهما

لوكلير يشرح سبب عدم تجاوزه لفيرشتابن عند استئناف سباق إيمولا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لوكلير يشرح سبب عدم تجاوزه لفيرشتابن عند استئناف سباق إيمولا

نوريس: كان على لوكلير تجاوز فيرشتابن عند إعادة انطلاق سباق إيمولا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

نوريس: كان على لوكلير تجاوز فيرشتابن عند إعادة انطلاق سباق إيمولا

لماذا لم يخالف هاميلتون القوانين بالتحرك عكسيًا على المسار في سباق إيمولا؟
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لماذا لم يخالف هاميلتون القوانين بالتحرك عكسيًا على المسار في سباق إيمولا؟

تحليل السباق: كيف تعلّقت نتيجة سباق إيمولا بثلاث لحظات حاسمة
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل السباق: كيف تعلّقت نتيجة سباق إيمولا بثلاث لحظات حاسمة

أحدث الأخبار

ياري ـ ماتي لاتفالا "يبرع" في إدارة فريق "تويوتا غازو ريسينغ"
دبليو آر سي دبليو آر سي / أخبار

ياري ـ ماتي لاتفالا "يبرع" في إدارة فريق "تويوتا غازو ريسينغ"

أدامو يحذّر من "قلق" السائقين بسبب ظروف رالي كرواتيا
دبليو آر سي دبليو آر سي / أخبار

أدامو يحذّر من "قلق" السائقين بسبب ظروف رالي كرواتيا

خيار سيارة رالي "هجينة " في "دبليو آر سي" سيضمن المستقبل الفوري لـ "أم ـ سبورت"
دبليو آر سي دبليو آر سي / أخبار عاجلة

خيار سيارة رالي "هجينة " في "دبليو آر سي" سيضمن المستقبل الفوري لـ "أم ـ سبورت"

روسيا والهند من بين البلدان التي "تطلب" فرق "دبليو آر سي" زيارتها
دبليو آر سي دبليو آر سي / أخبار عاجلة

روسيا والهند من بين البلدان التي "تطلب" فرق "دبليو آر سي" زيارتها

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.