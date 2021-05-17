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دبليو آر سي أخبار

هيونداي تكشف عن الصور الأولى لسيارتها الجديدة رالي1 لعام 2022

نشرت "هيونداي موتورسبورت" الصور  الرسمية الأولى لسيارتها الجديدة "رالي1" خلال تجارب خاصة خضعت لها ضمن إطار برنامجها الرياضي للتحضير للعام المقبل.

كشفت الصور التي نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي سيارة "هيونداي" المموهة بشكل كبير مع إخفاء الكثير من التفاصيل خلال التجارب التي أجراها الصانع الكوري الجنوبي في جنوب فرنسا خلال الأسبوع الماضي.

وتعتبر هذه التجارب المرحلة الأولى من خطة اختبار أوروبية "مكثفة" لسيارة الـ "هايبريد" التي تعمل بالطاقة الهجينة، وتأتي بعد أيام فقط من اكتمال النموذج الأولي "بروتوتايب" لاختبار النظام الأولي في مقر الفريق في ألزيناو بألمانيا.

في المقابل، أشاد مدير الفريق الإيطالي أندريا أدامو بعد التجارب التي أقيمت على مسارات وعرة مرصوفة بالحصى، بالجهود التي بذلها العاملون في هذا المشروع قائلاً إنهم قاموا "بعمل رائع".

وأكد أدامو (49 عاماً) ان هيونداي لن تترك أي شيء للصدفة في الأشهر المقبلة عقب  كشف "أم ـ سبور" و"تويوتا غازو" عن تكثيف برنامجيهما الخاص بسيارتيهما الجديدتين "رالي1".

وتابع الإيطالي الذي تسلم مهامه في الفريق في كانون الثاني/يناير 2019 خلفاً لميشال ناندان من موناكو، قائلاً: "إنها لحظة خاصة عندما تأخذ سيارة (للاختبار) إلى الطريق لأول مرة، وكما هي الحال دائمًا هناك بعض التحديات التي يجب مواجهتها".

وأردف: "نبدأ من الصفر ومن قوانين جديدة كلياً في الحالة التنافسية لسيارة "رالي1"، مع مفهوم مختلف وبناء على طراز أساسي جديد، وهو هيونداي آي20. كان من المثير بدء الاختبار وهذه المغامرة الجديدة المثيرة".

سيارة هيونداي رالي1 الهجينة

سيارة هيونداي رالي1 الهجينة

تصوير: هيونداي

 وأضاف أدامو الذي فاز الفريق تحت إشرافه بلقب الصانعين في عامي 2019 و2020: "خلال التجارب، رأينا أموراً مثيرة للاهتمام، بعضها بحاجة إلى التغيير والتطوير، لكنها كلها جزء من العملية والعمل".

وأكد أدامو أن فريق "هيونداي موتوسبورت" قام بعمل رائع وعمل بجهد لـ "تحضير السيارة للتجارب الأولوية في مثل هذه الفترة القصيرة"، و"بالطبع، نحن فقط في بداية رحلة طويلة ولكن أعتقد أن أمامنا أوقاتاً ممتعة قبل رالي مونتي كارلو 2022."، في إشارة إلى افتتاح الموسم المقبل.

وكانت هيونداي آخر فرق بطولة العالم للراليات الثلاثة التي حصلت على الضوء الأخضر لبدء العمل في المشروع. وبعد أسابيع من عدم اليقين والشك، جاء تأكيد المتابعة من مجلس إدارة الصانع العملاق في آذار/مارس.

مذاك، تزايدت وتيرة العمل بسرعة على الرغم من الاستدعاء الذي حدث مؤخرًا للـ "كيت" الخاص بالسيارة الهجينة "رالي1". علماً أن المحرك الإلكتروني وحزمة مدخرة الطاقة اللذين يتم تطويرهما من قبل شركة "كومباكت دايناميكس"، هما مكونان أساسيان للقوانين الجديدة التي ستبقى سارية المفعول حتى عام 2024.

سيارة هيونداي رالي1 الهجينة

سيارة هيونداي رالي1 الهجينة

تصوير: هيونداي

وقاد البلجيكي كريستيان لوريو برنامج تصميم وتطوير السيارة الجديدة بناءً على قاعدة السيارة السياحية "هيونداي آي20 ن"، قبل أن يقرر الرحيل إلى فريق "أم ـ سبور" الشهر الماضي في خطوة فاجأت الجميع.

صرّح لوريو أن قرار مغادرة الصانع الكوري الجنوبي يأتي على خلفية الحصول على فرصة ذهبية للالتحاق بفريق عريق آخر والعمل على برنامج "دبليو آر سي" آخر في القمة.

وكان الصانع الكوري عمد إلى نشر مقاطع فيديو عن سيارته الجديدة المموهة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به في وقت سابق من الأسبوع الماضي، وقد حصل ذلك بعدما نشر فريق "أم ـ سبور" صوراً أوضح حتى الآن عن ماهية حقيقة السيارة الجديدة وماذا ينتظر عشاق السرعة من منافسات مستعرة في بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" في العام المقبل.

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