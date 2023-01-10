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هيونداي تكشف سيارتها المحدثّة لموسم 2023 من بطولة "دبليو آر سي"

أطلق الصانع الكوري الجنوبي أحدث نسخ سيارته "آي20 ان رالي1" التي سيخوض بها غمار موسم 2023 من بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي".

هيونداي تكشف سيارتها المحدثّة لموسم 2023 من بطولة "دبليو آر سي"

أصبحت هيونداي أوّل المصنّعين الذين يكشفون عن سياراتهم الجديدة لموسم 2023، والتي ستقودها التشكيلة الجديدة المكوّنة من إيزابيكا لابي، وكريغ برين وتييري نوفيل، إلى جانب الخبير داني سوردو.

وتتميّز الخصائص الأحدث من السيارة بهيكلٍ خارجي معدّلٍ في الأمام والخلف. إذ تمّ جعل غطاء المحرّك مسطّحًا أكثر وتمّ تعديل القوسين الأماميين. كما اختار الفريق مراجعة الجناح الخلفي بشكلٍ ملحوظ وجنيّحات المرايا.

وستتزيّن السيارة مجدّدًا بنسخة معدّلة من اللونين المصنعيين الأزرق والبرتقالي لهذا الموسم.

لكنّ هيونداي اختارت في هذا الحدث عدم تأكيد هويّة المدير الجديد لفريقها. ومن المتوقّع أن يستلم سيريل أبيتبول المدير السابق لفريق رينو في الفورمولا واحد هذا الدور، خلفًا لجوليان مونسي الذي قاد الفريق نحو خمسة انتصارات في 2022 بعد موسمٍ تعثّر في بدايته بمشاكل الموثوقيّة.

وقال شون كيم رئيس هيونداي موتورسبورت: "كان العام الماضي من بين الأصعب علينا كفريق، لكنّه كان الأكثر إثمارًا في ذات الوقت".

وأضاف: "بالعمل مع صيغة القوانين التقنيّة الجديدة فإنّ إنتاج أوّل سيارة هجينة لم يكن إنجازًا سهلًا".

وأكمل: "بالرغم من البداية الصعبة للموسم، فإنّنا ارتقينا ودفعنا أنفسنا، وكنّا أفضل الفرق في النصف الثاني من الموسم".

وأردف: "صحيحٌ أنّنا عدنا الآن إلى نقطة الصفر، لكنّنا نرى موسم 2023 مواصلة لفصلٍ بدأناه في 2022".

ثمّ تابع: "لدينا حزمة تنافسيّة في هذه السيارة، وتشكيلة متعطّشة للمنافسة على الألقاب، وطاقمٌ يعمل بجدٍ خلف الأضواء وجاهزٌ لمواصلة الزخم في هذا الموسم الجديد".

سيارة هيونداي آي20 ان رالي1 2023
سيارة هيونداي آي20 ان رالي1 2023
1/11

الصورة من قبل: هيونداي موتورسبورت

سيارة هيونداي آي20 ان رالي1 2023
سيارة هيونداي آي20 ان رالي1 2023
2/11

الصورة من قبل: هيونداي موتورسبورت

سيارة هيونداي آي20 ان رالي1 2023
سيارة هيونداي آي20 ان رالي1 2023
3/11

الصورة من قبل: هيونداي موتورسبورت

سيارة هيونداي آي20 ان رالي1 2023
سيارة هيونداي آي20 ان رالي1 2023
4/11

الصورة من قبل: هيونداي موتورسبورت

سيارة هيونداي آي20 ان رالي1 2023
سيارة هيونداي آي20 ان رالي1 2023
5/11

الصورة من قبل: هيونداي موتورسبورت

سيارة هيونداي آي20 ان رالي1 2023
سيارة هيونداي آي20 ان رالي1 2023
6/11

الصورة من قبل: هيونداي موتورسبورت

سيارة هيونداي آي20 ان رالي1 2023
سيارة هيونداي آي20 ان رالي1 2023
7/11

الصورة من قبل: هيونداي موتورسبورت

سيارة هيونداي آي20 ان رالي1 2023
سيارة هيونداي آي20 ان رالي1 2023
8/11

الصورة من قبل: هيونداي موتورسبورت

سيارة هيونداي آي20 ان رالي1 2023
سيارة هيونداي آي20 ان رالي1 2023
9/11

الصورة من قبل: هيونداي موتورسبورت

سيارة هيونداي آي20 ان رالي1 2023
سيارة هيونداي آي20 ان رالي1 2023
10/11

الصورة من قبل: هيونداي موتورسبورت

سيارة هيونداي آي20 ان رالي1 2023
سيارة هيونداي آي20 ان رالي1 2023
11/11

الصورة من قبل: هيونداي موتورسبورت

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دبليو آر سي: ام-سبورت تستهدف رفع مستوى الأداء في موسم 2023 لتعزيز فرص تاناك
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