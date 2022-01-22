هيونداي تعمل على تصليح سيارة رالي1 "المخيفة" بعد مشاكل رالي مونتي كارلو

واجه الصانع الكوري بداية صعبة لحقبة "رالي1" الجديدة في ظلّ ظهور سلسلة من المشاكل في سيارته الجديدة "آي20 ان" ضمن منافسات رالي مونتي كارلو.

وكانت هيونداي قد قدّمت بداية بطيئة يوم الخميس مع سياراتها الثلاث التي كانت بعيدة عن غريماتها من "ام-سبورت فورد" وتويوتا.

وفي حين أنّ الفريق حقّق تقدّمًا يوم الجمعة، فإنّ سائقيه الثلاثة واجهوا مشاكل، لدرجة أنّ سولبرغ وتييري نوفيل وصفا الوضع في بعض الأحيان بـ "المخيف".

وعانى سولبرغ طوال مجريات الجمعة من دخول غازات العادم إلى قمرة القيادة وهو ما تسبّب في "دموعٍ في عينيه"، و"إغماء" و"آلام في الصدر" في بعض الأحيان خلال اليوم. ويُتفهّم بأنّ المشكلة منحصرة في سيارة سولبرغ.

"كان الوضع مخيفًا مع تقدّم اليوم، وشعرت بالإغماء في مرحلة ما وآلام في الصدر، لكنّ الوضع كان أفضل قليلًا في فترة ما بعد الظهر، لكنّنا واجهنا بعض مشاكل علبة التروس، لكنّنا سنُواصل العمل" قال سولبرغ لموقعنا "موتورسبورت.كوم".

وعندما سُئل عن مشكلة الدخان، قال سولبرغ: "من المهمّ للغاية حلّ هذه المشاكل لأنّها خطرة في النهاية. قد تكون صديقة للبيئة، لكنّها ليست جيّدة للجسم".

وأكمل: "سيكون الوضع أفضل قليلًا، أشعر بأنّنا نحتاج للحصول على الثقة في السيارة من أجل تعزيز وتيرتنا، لأنّنا لم نُركّز على السيارة مطلقًا، بل عملنا على حلّ المشاكل".

وقال جوليان مونسي نائب مدير فريق هيونداي أنّ هناك خططًا للتحقيق في المشاكل والعمل على حلّها في الليلة الماضية.

في المقابل قال نوفيل أنّه "لم يسبق له الشعور بهذا الخوف أثناء القيادة" بعد المرحلة الصباحيّة الأولى، وذلك في ظلّ معاناته على صعيد التحكّم في السيارة، كما أنّه واجه مشاكل في الطاقة الهجينة رفقة زميله أوت تاناك.

لكن مع تقدّم اليوم فإنّ البلجيكي تمكّن من السيطرة على السيارة مُقدّمًا وتيرة مقاربة لتويوتا وفورد.

وقال نوفيل الذي يتواجد في المركز الرابع على بُعد 47.8 ثانية عن سيباستيان لوب المتصدّر: "واجهت الكثير من التفاف الإطارات حول نفسها وانزلاق الترس التفاضلي في المرحلة الأولى وشعرت بالخوف".

وأكمل: "كنّا قادرين على الاستجابة لذلك سريعًا وأعتقد بأنّه كان يومًا مقبولًا في النهاية بالنظر إلى تلك المشاكل، أنا سعيدٌ لإكمالنا اليوم من دون أيّة مشاكل ضخمة".