هيونداي تعلن رحيل أندريا أدامو مدير الفريق بشكل مفاجئ

سيتنحى أدامو عن مركزه كرئيس لفريق هيونداي في بطولة العالم للراليات وكذلك بطولة السيارات السياحية و"إي تي سي آر"، لأسباب شخصية.

وسيتولى مهامه اليومية سكوت نوه مدير الشركة، إضافة إلى مساعدة من قبل مدراء الأقسام، حتى يتم تعيين مدير جديد.

وانضم أدامو إلى هيونداي في ديسمبر/كانون الأول 2015، حيث شهدت فترته تحقيق لقبي بطولة العالم للسيارات السياحية موسمي 2018 و2019، بينما أحرز الفريق الفوز بلقب "دبليو آر سي" العام الماضي.

حيث قال: "بعد ست سنوات من العمل مع هيونداي موتورسبورت، توصلنا لاتفاق مشترك بالتنحي عن مركزي كمدير للفريق".

وتابع: "حان الوقت لي للتوقف، وأنا في قمة نجاحي في مسيرتي المهنية مع الكثير من النجاحات والألقاب".

يشار إلى أن هيونداي أكدت أن إعلان رحيل أدامو لن يؤثر على تحضيرات موسم 2022 - الحقبة الهجينة الجديدة في "دبليو آر سي" - والموسم الثاني في "إي تي سي آر"، إضافة إلى تزويد الفرق الزبونة.