تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
دبليو آر سي / أخبار عاجلة

هيونداي تُطلق مقاتلتها الجديدة لموسم 2020 من بطولة العالم للراليات

المشاركات
التعليقات
هيونداي تُطلق مقاتلتها الجديدة لموسم 2020 من بطولة العالم للراليات
14-01-2020

كشفت هيونداي النقاب عن سيارتها "أي20 كوبيه دبليو آر سي" بخصائص 2020 التي سيُحاول أوت تاناك الدفاع بها عن لقبه من موسم 2019 من بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي".

سيستعين الصانع الكوري الجنوبي مجدّدًا بثلاث تشكيلات مصنعيّة في كلّ رالي هذا العام، حيث سيخوض القادمان من تويوتا تاناك وتييري نوفيل جميع الجولات.

أمّا داني سوردو وبطل العالم تسع مرّات سيباستيان لوب فسيتشاركان السيارة الثالثة، بالرغم من عدم الكشف بعد عن كيفيّة اقتسام الراليات بينهما لما بعد الجولة الافتتاحيّة في مونتي كارلو التي سيخوضها لوب.

وكانت هيونداي قد حقّقت لقب العام الماضي، لكنّ نوفيل تأخّر عن تاناك في ترتيب بطولة السائقين بـ 36 نقطة ليحلّ وصيفًا للمرّة الرابعة على التوالي.

وقال أندريا أدامو مدير الفريق: "حظينا بموسمٍ ناجحٍ جدًا في 2019، لكنّ العدادات عادت للصفر مجدّدًا في ظلّ تحضيرنا لموسم 2020".

وأضاف: "أهدافنا للموسم الجديد واضحة: المنافسة على الفوز في كلّ حدث من الروزنامة وفرض تحدٍ على لقبَي السائقين والصانعين. نعلم ضراوة المنافسة واحتدامها، لذا علينا محاولة التأكّد من أنّ حزمتنا التقنيّة تبقى قويّة قدر الإمكان".

اقرأ أيضاً:

وأردف: "لدينا على الأرجح أقوى تشكيلة أطقم في دبليو آر سي بوجود كلٍ من تييري، وأوت وداني وسيباستيان: ذلك يعكس سمعة هيونداي في رياضة المحرّكات الدوليّة وقدرتنا على اجتذاب مواهب من العيار الثقيل. أركّز بشكلٍ كبير على ما سيُقدّمه الموسم الجديد".

واختبر تاناك سيارة هيونداي للمرّة الأولى في ديسمبر/كانون الأوّل الماضي بعد مغادرته المفاجئة لتويوتا التي جاءت إثر تحقيقه لأوّل ألقاب السائقين للصانع الياباني منذ 1994.

وقال الإستوني: "حظيت ببعض الوقت لأتعوّد على بيتي الجديد هيونداي موتورسبورت، وقد حظيت بالفعل بترحيب حار. ليس من السهل مطلقًا التعوّد بسرعة عندما تُغيّر فريقك، لكنّني أشعر بأنّنا نسير في وجهة جيّدة".

وأكمل: "أثبت الفريق بالفعل قدرته على التأدية في واجهة دبليو آر سي من خلال الفوز بلقب الصانعين. كانت انطباعاتي الأولى حول السيارة إيجابيّة جدًا، وأنا مقتنعٌ بأنّنا معًا قادرون على المنافسة على اللقبين هذا العام".

شريط التمرير
القائمة

هيونداي آي20 كوبيه دبليو آر سي

هيونداي آي20 كوبيه دبليو آر سي
1/6

الصورة من قبل: هيونداي موتورسبورت

هيونداي آي20 كوبيه دبليو آر سي

هيونداي آي20 كوبيه دبليو آر سي
2/6

الصورة من قبل: هيونداي موتورسبورت

هيونداي آي20 كوبيه دبليو آر سي

هيونداي آي20 كوبيه دبليو آر سي
3/6

الصورة من قبل: هيونداي موتورسبورت

هيونداي آي20 كوبيه دبليو آر سي

هيونداي آي20 كوبيه دبليو آر سي
4/6

الصورة من قبل: هيونداي موتورسبورت

هيونداي آي20 كوبيه دبليو آر سي

هيونداي آي20 كوبيه دبليو آر سي
5/6

الصورة من قبل: هيونداي موتورسبورت

هيونداي آي20 كوبيه دبليو آر سي

هيونداي آي20 كوبيه دبليو آر سي
6/6

الصورة من قبل: هيونداي موتورسبورت

المقال التالي
تويوتا تطلق سيارتها ياريس لبطولة العالم للراليات 2020

المقال السابق

تويوتا تطلق سيارتها ياريس لبطولة العالم للراليات 2020
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل دبليو آر سي

منصة السباق

مونتي كارلو

مونتي كارلو

٢٠ يناير - ٢٥ يناير
الحصة التاريخ
التوقيت المحلي
توقيتك
 المحتوى
رالي
الاثنين ١ ديسمبر
الثلاثاء ٢ ديسمبر
16:07
00:00
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

لوكلير: فيتيل ما زال أقوى في وتيرة السباق

2
دبليو آر سي

هيونداي تُطلق مقاتلتها الجديدة لموسم 2020 من بطولة العالم للراليات

16د
3
فورمولا 1

هوندا تريد توفير محرّك ثابت الأداء في جميع الحلبات

4
فورمولا 1

فريق مكلارين يحدد موعد الكشف عن سيارة 2020 بعد "تسريبٍ" من نوريس

أحدث ملفات الفيديو

دبليو آر سي: أهم المحطات في موسم 2019 17:36
دبليو آر سي

دبليو آر سي: أهم المحطات في موسم 2019

رالي كاتالونيا: المراحل من 16 إلى 17 01:50
دبليو آر سي

رالي كاتالونيا: المراحل من 16 إلى 17

رالي كاتالونيا: المراحل من 14 إلى 15 01:46
دبليو آر سي

رالي كاتالونيا: المراحل من 14 إلى 15

رالي كاتالونيا: المراحل من 10 إلى 13 01:46
دبليو آر سي

رالي كاتالونيا: المراحل من 10 إلى 13

رالي كاتالونيا: المراحل من 7 إلى 9 01:39
دبليو آر سي

رالي كاتالونيا: المراحل من 7 إلى 9

أحدث الأخبار

هيونداي تُطلق مقاتلتها الجديدة لموسم 2020 من بطولة العالم للراليات
WRC

هيونداي تُطلق مقاتلتها الجديدة لموسم 2020 من بطولة العالم للراليات

تويوتا تطلق سيارتها ياريس لبطولة العالم للراليات 2020
WRC

تويوتا تطلق سيارتها ياريس لبطولة العالم للراليات 2020

دبليو آر سي: انضمام إسابيكا لابي لصفوف "ام-سبورت" لموسم 2020
WRC

دبليو آر سي: انضمام إسابيكا لابي لصفوف "ام-سبورت" لموسم 2020

أوجييه لا يريد "مرتبة مميّزة" في صفوف تويوتا
WRC

أوجييه لا يريد "مرتبة مميّزة" في صفوف تويوتا

جوائز أوتوسبورت 2019: تويوتا تتلقى جائزة "سيارة العام للراليات" وتاناك "سائق العام"
WRC

جوائز أوتوسبورت 2019: تويوتا تتلقى جائزة "سيارة العام للراليات" وتاناك "سائق العام"

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.