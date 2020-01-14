هيونداي تُطلق مقاتلتها الجديدة لموسم 2020 من بطولة العالم للراليات

سيستعين الصانع الكوري الجنوبي مجدّدًا بثلاث تشكيلات مصنعيّة في كلّ رالي هذا العام، حيث سيخوض القادمان من تويوتا تاناك وتييري نوفيل جميع الجولات.

أمّا داني سوردو وبطل العالم تسع مرّات سيباستيان لوب فسيتشاركان السيارة الثالثة، بالرغم من عدم الكشف بعد عن كيفيّة اقتسام الراليات بينهما لما بعد الجولة الافتتاحيّة في مونتي كارلو التي سيخوضها لوب.

وكانت هيونداي قد حقّقت لقب العام الماضي، لكنّ نوفيل تأخّر عن تاناك في ترتيب بطولة السائقين بـ 36 نقطة ليحلّ وصيفًا للمرّة الرابعة على التوالي.

وقال أندريا أدامو مدير الفريق: "حظينا بموسمٍ ناجحٍ جدًا في 2019، لكنّ العدادات عادت للصفر مجدّدًا في ظلّ تحضيرنا لموسم 2020".

وأضاف: "أهدافنا للموسم الجديد واضحة: المنافسة على الفوز في كلّ حدث من الروزنامة وفرض تحدٍ على لقبَي السائقين والصانعين. نعلم ضراوة المنافسة واحتدامها، لذا علينا محاولة التأكّد من أنّ حزمتنا التقنيّة تبقى قويّة قدر الإمكان".

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وأردف: "لدينا على الأرجح أقوى تشكيلة أطقم في دبليو آر سي بوجود كلٍ من تييري، وأوت وداني وسيباستيان: ذلك يعكس سمعة هيونداي في رياضة المحرّكات الدوليّة وقدرتنا على اجتذاب مواهب من العيار الثقيل. أركّز بشكلٍ كبير على ما سيُقدّمه الموسم الجديد".

واختبر تاناك سيارة هيونداي للمرّة الأولى في ديسمبر/كانون الأوّل الماضي بعد مغادرته المفاجئة لتويوتا التي جاءت إثر تحقيقه لأوّل ألقاب السائقين للصانع الياباني منذ 1994.

وقال الإستوني: "حظيت ببعض الوقت لأتعوّد على بيتي الجديد هيونداي موتورسبورت، وقد حظيت بالفعل بترحيب حار. ليس من السهل مطلقًا التعوّد بسرعة عندما تُغيّر فريقك، لكنّني أشعر بأنّنا نسير في وجهة جيّدة".

وأكمل: "أثبت الفريق بالفعل قدرته على التأدية في واجهة دبليو آر سي من خلال الفوز بلقب الصانعين. كانت انطباعاتي الأولى حول السيارة إيجابيّة جدًا، وأنا مقتنعٌ بأنّنا معًا قادرون على المنافسة على اللقبين هذا العام".