هيونداي تستعد لإعادة هيكلة قبيل رحيل مدير الفريق آلان بيناس

قرر الصانع الكوري الجنوبي عدم تجديد عقد بيناس على أن يخضع الفريق لإعادة هيكلة في منتصف الموسم.

ويعتبر بيناس الرجل الذي وقف خلف عودة هيونداي إلى بطولة العالم للراليات في عام 2013، ولعب دورًا في بناء الفريق وقاده للفوز ببطولة العالم للمصنعين، جنبًا إلى جنب مع رئيس الفريق الإيطالي أندريا أدامو، مما جلب لقب الصانعين إلى خزائن الفريق في عامي 2019 و2020.

وتداول الجميع خبر رحيل بيناس الوشيك في وقت تشارك فيه هيونداي ضمن رالي سفاري كينيا حيث يتصدر سائقها البلجيكي تييري نوفيل الترتيب العام للمؤقت للسائقين مع نهاية اليوم الأوّل للمنافسات.

وأصدر فريق هيونداي موتورسبورت بيانًا مقتضبًا يؤكد رحيل بيناس، ويشيد بالعمل مع البلجيكي في مقره في ألزنو.

وسيتواجد بيناس للمرة الأخيرة مع هيونداي خلال رالي إستونيا المقرر اقامته من 15 حتّى 18 تموز/يوليو المقبل، فيما لم يتم الإعلان عمّن سيحل خلفًا له.

وورد في بيان نشره موقع "موتورسبورت.كوم": "يمكننا أن نؤكد أنّ مدير الفريق ألن بيناس سيغادر هيونداي موتورسبورت بعد رالي إستونيا في تموز/يوليو".

وتابع: "تم الاتفاق بين هيونداي موتورسبورت وآلان بيناس على عدم تجديد العقد ولدينا الفرصة لإعادة هيكلة فريقنا مع تسلم وتسليم حتّى رالي إستونيا".

وأضاف: "نود أن نشكر آلان على مساهمته الكبيرة في نجاح الفريق وعلى وظيفته خلال هذه السنوات. لعب دورًا مهمًا في بناء الفريق وإدارته منذ بداية رحلتنا في بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي".

وستتم إعادة هيكلة فريق هيونداي في لحظة حاسمة من الموسم وتحديداً بالتزامن مع صراعه من أجل لقب بطولة العالم 2021 ضد تويوتا ومنافسيها على لقب السائقين الفرنسي سيباستيان أوجييه والويلزي إلفين إيفانز.

كما تعمل المجموعة بجهد على تطوير سيارتها الجديدة لتتوافق مع القوانين الجديدة لـ "رالي1 هايبريد" لسيارات الـ "دبليو آر سي" الهجينة الجديدة، والّتي ستدخل حيز التنفيذ العام المقبل.

وكان فريق هيونداي نشر صوراً لسيارته الجديدة الشهر الماضي حيث تستمر الاختبارات في وتيرة تصاعدية قبل انطلاق حقبة سيارات "دبليو آر سي" الجديدة.