هيونداي تُراجع تشكيلة سائقيها لموسم 2023 من بطولة العالم للراليات
تقوم هيونداي موتورسبورت بمراجعة تشكيلة سائقيها للعام المقبل من بطولة العالم للراليات في ظلّ تواصل التكهّنات التي تربط أوت تاناك بانتقالٍ محتملٍ إلى "ام-سبورت" فورد.
بدأت هيونداي بالتطلّع إلى 2023 بالفعل، حيث أكّد نائب مدير الفريق جوليان مونسيه لموقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ الصانع الكوري يُقيّم خياراته للعام المقبل قبل حجزه للمراكز الثلاثة الأولى في رالي أكروبوليس نهاية الأسبوع الماضي.
وكان الفريق قد استعان بتييري نوفيل وتاناك بشكلٍ دائم، في حين تشارك أوليفر سولبرغ وداني سوردو السيارة الثالثة.
وبالرغم من أنّ تاناك يملك عقدًا مع هيونداي للعام المقبل، فإنّ التكهّنات بشأن مستقبله تزايدت بالرغم من فوز الإستوني في سردينيا، وفنلندا وبلجيكا هذا العام.
ولم يُخفِ تاناك إحباطه بالحزمة المتاحة له، والتي كانت موثوقيّتها ضعيفة في العديد من المناسبات، وكذلك التنظيم الداخلي للفريق. وبحديثه بعد فوزه في بلجيكا، فقد قال بشكلٍ علني أنّه لا يعتقد بأنّ مونسيه هو المرشّح المناسب لشغل دور مدير الفريق الشاغر.
وعندما سُئل إن كان سيقود لصالح هيونداي العام المقبل على إثر قرار أوامر الفريق، أجاب تاناك بشكلٍ غريب قائلًا: "سنرى العام المقبل".
وفي حين أنّ مونسيه تفهّم إحباط تاناك بشأن أوامر الفريق في اليونان، فإنّه قال لموقعنا "موتورسبورت.كوم" عندما سُئل إن كان يتوقّع بقاء الإستوني مع الفريق العام المقبل: "لدينا عقدٌ معه وسنتباحث معه بشأن المستقبل مثلما نفعل مع كلّ سائقينا. ذلك طبيعي".
وأردف: "من الواضح أنّنا سنُعلن عن تشكيلة سائقينا عندما تُصبح رسميّة".
وعند الإلحاح عليه بالسؤال بشأن مستقبل سولبرغ مع الفريق الموسم المقبل، أجاب مونسيه: "نحن ننظر في كلّ الخيارات للعام المقبل، لا يُمكنني قول المزيد".
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