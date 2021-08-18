هل يعود لوب إلى بطولة العالم للراليات خلف مقود فورد بوما رالي1؟

تعود آخر مشاركة في رالي ضمن البطولة العالمية للسائق لوب إلى رالي تركيا في أيلول/سبتمبر 2020، حيث نجح الفرنسي في احتلال المركز الثالث في الترتيب العام النهائي، ليختم بأفضل طريقة ممكنة برنامجه الجزئي مع "هيونداي" الذي استمر لفترة عامين.

وبعدما أدار ظهره للـ "دبليو آر سي"، كان بإمكان لوب أن يتفرغ لمنافسات أخرى على غرار رالي داكار مع برودرايف والمشروع الجديد لفريق البحرين،إضافة إلى مشاركته في سلسلة سباقات إكستريم إي مع فريق إكس44 المملوك من قبل العالم للفورمولا واحد سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون.

فاجأ لوب المتحدر من منطقة هاغنو في سن الـ 47 عاماً الجميع عندما أعلن أنه ما زال يتطلع إلى إمكانية العودة إلى المراحل الخاصة بالسرعة في الموسم المقبل، وتحديداً خلف مقود سيارة فورد بوما رالي1 تحت إشراف الفريق البريطاني أم ـ سبورت.

وللتذكير سيشهد عام 2021 مشاركة سيارات تعمل على التقنيات الهجينة واستخدام الطاقة الكهربائية مع التزام فرق تويوتا وهيونداي وأم ـ سبورت حتى عام 2024.

قال لوب متحدثاً عن الشائعات التي تتحدث عن عودة مرتقبة للراليات: "بالنسبة لي الأهم هذا العام هي مشاركاتي في داكار وإكستريم إي. ولكن ربما، في حال طلب مني أحدهم، ربما مالكولم (ويلسون، رئيس فريق أم ـ سبورت) لخوض أحد الراليات ولو احتاج لي، فلمَ لا؟"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه يتوجب عليه أخذ بالحسبان تقارب المواعيد في كانون الثاني/يناير بين رالي مونتي ـ كارلو وداكار، علماً أن تجارب مونتي ـ كارلو تبدأ في 17 منه، أي بعد يومين من انتهاء رالي داكار في جدة، في المملكة العربية السعودية.

وتابع: "في حال لم يكن رالي مونتي ـ كارلو، ستكون راليات أخرى. في حال احتاج مالكولم لأحدهم في يوم من الأيام، من أجل خوض جميع الجولات أو نصفها، إذاً لمَ لا؟".

كريستينا غوتيريز وسيباستيان لوب، اكس44 تصوير: صور موتورسبورت

وتبدو جميع الإحتمالات مشرعة أما لوب، حيث من الممكن أيضاً أن يقود لوب سيارة فورد بوما رالي1 مع وصول الجيل الجديد من السيارات.

وبالفعل، لم ينفِ ويلسون ما قاله لوب، إذ صرح: "نحن نتحدث (مع بعضنا البعض)، هذا كل ما يمكنني قوله".

ورفض مدير فريق "أم ـ سبورت" الإجابة على المزيد من الأسئلة حول طبيعة الاتفاق بينهما، لكنه غالباً ما كان يقر أنه سيكون سعيدًا للعمل مع لوب.

وكاد ويلسون يحصل على خدمات أسطورة الراليات في عام 2005 عندما أقدم لوب على اختبار سيارة فورد فوكوس آر أس دبليو آر سي04 في كومبريا، عندما كان يسعى لمغادرة فريق سيتروين. لم لوب ظل مع المصنّع الفرنسي قبل أن يتوجه لخوض برنامج جزئي لمدة عامين مع هيونداي.

وإلى جانب الخبرة التي بوسع لوب جلبها للفريق، فإن الإتفاق مع فورد سيفتح له المجال بالإشراف المباشر على مواطنه أدريان فورمو الذي باتت أسهمه مرتفعة كثيرًا مع الفريق للحصول على مقعد لبرنامج كامل في العام المقبل.

كما أن تعاون لوب مع الفريق سيعزز من الشراكة بين أم ـ سبورت ومشروب الطاقة ريد بول.

أما بالنسبة لسؤال من سيجلس إلى جانب لوب في المقعد الساخن، فقد أتى الجواب من التعاون الجديد بين الفرنسي وملاحه وصديق العمر دانيال إيلينا إذ بعد افتراقهما في الراليات الصحراوية أعلنا مؤخراً انهما سيخوضان رالي مون ـ بلان مورزين ضمن بطولة فرنسا للراليات معًا الشهر المقبل.

وسيشارك الثنائي على متن سيارة بيجو 306 ماكسي يملكها لوب، وذلك للمرة الأولى منذ أنّ افترقا مع نهاية رالي داكار مطلع العام الحالي.

ويتضمن سجل السائق والملاح الفوز بلقب بطولة العالم 9 مرات بين عامي 2004 و2012، إضافة للفوز بـ 79 رالياً آخرهم في رالي إسبانيا 2018.

وكان فريق أم ـ سبورت أحرز لقبين عالميين للسائقين مع مواطن لوب، سيباستيان أوجييه وملاحه جوليان إنغراسيا عامي 2017 و2018، لذا يبدو أن ويلسون لن يرفض أي تعاون جديد مع بطل للعالم، وهو لوب أكثر المتوجين في تاريخ "دبليو آر سي".

ويتذكر ويلسون حقبة عام 2005 عندما كاد لوب الانتقال إلى صفوفه قائلاً: "كانت المحادثات بيننا متقدمة جدًا في تلك الفترة".

وعما قاله لوب حالياً، أضاف: "من الرائع معرفة أنه ما زال مهتماً! أولويتي إيجاد سائقين لبرنامج كامل، وبالطبع هو أمر سندرسه. لوب هو شخص حافظت دائماً دائماً على تواصل معه".

سيباستيان لوب ودانيال ايلينا، هيونداي آي20كوبيه دبليو آر سي، هيونداي موتورسبورت تصوير: صور موتورسبورت