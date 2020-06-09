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نوفيل يتعرّض لحادث خطر في تجارب خاصة لهيونداي

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نوفيل يتعرّض لحادث خطر في تجارب خاصة لهيونداي
09-06-2020

تعرّض تييري نوفيل لحادثٍ خطر في تجاربه الأولى منذ توقّف مجريات بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" إثر رالي المكسيك في مارس/آذار الماضي.

منعت "فيا" جميع المصنّعين من إجراء أيّة اختبارات منذ أبريل الماضي وحتى الـ 30 من مايو لمنع المتنافسين من كسب أفضليّة غير عادلة خلال فترة التوقّف بسبب وباء "كوفيد-19".

لكن مع انتهاء فترة التوقّف، نظّمت هيونداي اختبارات على مدار عدّة أيّام في فنلندا لصالح سائقها نوفيل من أجل تكثيف الاستعدادات واستعادة الديناميكيّة الطبيعيّة تمهيدًا لاستئناف الموسم.

لكنّ السائق البلجيكي تعرّض لحادث في قسمٍ عالي السرعة خلال اليوم الأوّل من التجارب، حيث انقلبت سيارته "آي20" قبل أن تتوقّف على جانبها الأيسر.

ولم يتعرّض نوفيل وملّاحه نيكولاس جيلسول لأيّة إصابات في هذا الحادث، لكنّ الضرر الذي لحق بالسيارة كان كبيرًا لدرجة أنّ هيونداي اضطرّت لإلغاء التجارب بعد يومٍ وحيد. وسيعود الفريق الآن إلى معقله في ألزيناو.

وأكّد متحدّثٌ باسم هيونداي موتورسبورت أنّ الفريق لم يُحدّد بعد موعد التجارب الثانية على إثر هذه الاختبارات الأولى التي انتهت قبل موعدها في فنلندا.

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