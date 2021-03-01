نوفيل: حاجز اللغة مع ملاحي الجديد "لن يقف عائقاً" أمامنا في الجولة المقبلة

واجه الملاح وايداغي خلال سرده لملاحظات الطريق للمسارات الثلجية لرالي فنلندا مشكلة مع جهاز الاتصال (أنتركوم) يوم السبت خلال المراحل الصباحية، ما ترك نوفيل في حيرة من أمره وإلى تكهن ثانٍ حيال العديد من المنعطفات.

مع إصلاح العطل، حصل الفريق على مكافأة رفع إيقاعه مجدداً في المرور الثاني وليتجاوز الثنائي غريغ برين وبول نايجل للمركز الثالث. وحافظ نوفيل على موقعه حتى نهاية الرالي واضاف إلى رصيده 3 نقاط عقب احتلاله للمركز الثالث في المرحلة الأخيرة "باور ستايدج".

قال نوفيل الذي حلّ ثالثاً بفارق 2.3 ثانيتين خلف كالي روفانبيرا الثاني: "أنا راض من عطلة نهاية الأسبوع ومن المركز الثالث، على الرغم من أن المركز الثاني كان في متناولنا"، وتابع: "تابعنا (بالمركز الثاني) حتى النهائية".

وأضاف: "حصدنا بعض النقاط المهمة على حد سواء (للسائقين والصانعين) والتي كنا نحتاجها بعد رالي مونتي ـ كارلو".

وأكد نوفيل أن الشراكة مع مارتن باتت جيدة، وأن ما زال أمامه بعض المشكلات في التخاطب عليهما حلها من أجل أن "نتفاهم بشكل أفضل وبالنسبة لي كي أفهم بشكل أفضل، ولكني واثق أننا سنكون أهم المنافسين من هذه الناحية".

وتابع: "لدينا عدة أساليب للتخاطب داخل السيارة. سارت الامور بشكل جيد مع ملاحي السابق (نيكولاس جيلسول)، ولكن من الواضح أن مارتن يتكلم الفرنسية ولغته الأم هي الفنلندية، لذا من البديهي أن يواجه بعض المشكلات في نطق الكلمات، يضاف إليها مشكلة جهاز الاتصال الداخلي، لذا عانيت في بعض الأحيان كي أسمع بشكل واضح الفارق بين 50 أو 75 (السرعة عند المنعطف)".

وشرح نوفيل كيف أنه في كل مرة كان يتردد، وفي بعض الأماكن، كان يخسر بعض الوقت لأنه كان يعتقد أن المنعطف كان أبطأ مما توقع.

واعترف نوفيل الذي حلّ وصيفاً للبطل في البطولة العالمية ست مرات أنه وصل إلى مرحلة حيث بات يشعر أنه واحد مع سيارته "هيونداي أي20 كوب دبليو آر سي"، وقال: "لقد مضى وقت طويل منذ ان استمتعت بالقيادة بهذا القدر (كما فعلت) في عطلة نهاية الأسبوع".

وأضاف: "السيارة سارت بشكل جيد ولم أتذمر من أي شيء. قمت بما أردت القيام به وأشعر بالراحة بالرغم من بعض المراحل التي واجهت فيها تحديات كبيرة".

وختم قائلاً: "لم نواجه أي مشكلة في السيارة ولم نرتكب أي خطأ، والسيارة سارت بشكل جيد والفريق قام بعمل رائع. منحنا الفرصة للخضوع للتجارب قبل الرالي وسارت الأمور كما نريد".