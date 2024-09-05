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دبليو آر سي رالي اليونان

دبليو آر سي: نوفيل يجدد عقده مع هيونداي ليجاوز تاناك في 2025

جدد متصدر ترتيب "دبليو آر سي" نوفيل عقده بموسم واحد مع هيونداي.

تييري نوفيل، هيونداي موتورسبورت

تييري نوفيل، هيونداي موتورسبورت

الصورة من قبل: فابيان دوفور/هيونداي موتورسبورت

وقّع تييري نوفيل عقدًا جديدًا بعام واحد ليمدد تواجده ضمن صفوف هيونداي بجوار أوت تاناك في موسم 2025 من بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي".

يخوض متصدر الترتيب الحالي في "دبليو آر سي" هذا العام موسمه الأخير ضمن عقده الحالي مع الصانع الكوري الجنوبي، لكنه توصل إلى اتفاق سيُبقيه للعام الـ 12 مع الفريق في البطولة.

فيما سيواصل نوفيل القيادة بجوار تاناك الذي فعّل الفريق خيارًا في عقده للموسم المُقبل، حيث يُشار إلى أن بطل العالم لموسم 2019 قد فاز في ساردينيا هذا العام ضمن فترته الثانية مع الفريق بعد أن أمضى موسم 2023 دفاعًا عن ألوان فريق ام-سبورت فورد.

وكان نوفيل قد انضم إلى هيونداي في 2014 عندما استهل صانع السيارات فترته الثانية كفريق مصنعي في دبليو آر سي. كما سجل البلجيكي أول فوز له ولهيونداي في ألمانيا ضمن موسمهما الأول – الفوز الذي كان واحدًا من بين 20 سجلها نوفيل لصالح الفريق.

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تجدر الإشارة إلى أن مستقبل هيونداي في دبليو آر سي لما بعد موسم 2025 لم يتأكد بعد وسط التكهنات بأن الصانع الكوري الجنوبي قد يترك البطولة في ظل خطط متوقعة بأن ينضم إلى بطولة العالم للتحمل لموسم 2026.

وتعقيبًا على تجديد عقده مع هيونداي، قال نوفيل عشية رالي اليونان نهاية هذا الأسبوع: "أنا سعيد جدًا بتمديد عقدي مه هيونداي موتورسبورت لموسم 2025 في دبليو آر سي".

وأضاف: "سبق وقلت بأن هذا الفريق أصبح بمثابة عائلة ثانية بالنسبة لي، وطموحنا ودافعنا يزيد عامًا تلو الآخر. وإنه سيكون شرفًا لي أن أفوز بأول لقب سائقين معهم نهاية هذا الموسم وأن أواصل ذلك ضمن موسمنا الـ 12 سويًا. ولا أطيق الانتظار لرؤية ما يحمله المستقبل لنا".

من جهته عقّب سيريل أبيتبول مدير الفريق قائلًا: "نحن سعداء بتأكيد بقاء تييري نوفيل إلى جانب أوت تاناك في موسم 2025. إذ أن قرار الإبقاء على تلك التشكيلة التنافسية يبرز التزامنا بالبطولة في 2025 حيث سنستهدف من جديد ألقاب البطولة الثلاثة".

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