موربيديللي درّاج الموتو جي بي سيشارك في رالي مونزا الختامي

أعلن منظمو "دبليو آر سي" في وقت سابق من هذا العام بأنّ موسم 2020 المتأثّر بتبعات تفشّي جائحة كورونا سيُختتم في رالي مونزا في 3 - 6 ديسمبر/كانون الأوّل.

وعادة ما شهد رالي مونزا مشاركة أسطورة الموتو جي بي وقدوة موربيديللي درّاج ياماها فالنتينو روسي، والذي فاز بالحدث سبع مرّات ضمن تاريخ مشاركاته.

هذا وسيشارك موربيدللي ضمن فئة "دبليو آر سي3" على متن سيارة هيونداي "آي20 آر5".

وتعقيبًا على ذلك قال موربيديللي: "أنا متحمّس جدًا لفرصة المشاركة في جولة حقيقية من بطولة العالم للراليات".

وأضاف: "ستكون تلك فرصة رائعة للتواجد بين أفضل السائقين في العالم والمنافسة ضمن رياضة مختلفة".

وتابع: "لكن سيتعيّن عليّ التعلّم سريعًا عن الكثير من التفاصيل ولن يكون من السهل التكيّف مع إطارين إضافيين في تلك الفترة القصيرة".

من جهته علّق ريكاردو سكاندولا رئيس فريق هيونداي رالي تيك إيطاليا على ذلك قائلًا: "إكمال الموسم في مونزا وكذلك مع فرانكو موربيديللي ضمن صفوف الفريق سيكون أمرًا استثنائيًا. حيث نعمل بجد من أجل السماح له بالحصول على بعض الثقة داخل السيارات التي سيشارك عليه لأربعة أيام".

وأكمل: "سيكون ذلك تحديًا كبيرًا للفريق بأكمله، لكنني واثق بأننا سنحظى بالكثير من المتعة كذلك".