دبليو آر سي
دبليو آر سي
آر
دبليو آر سي
رالي إيطاليا
08 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
دبليو آر سي
رالي ألمانيا
15 أكتوبر
تمّ الإلغاء
آر
دبليو آر سي
رالي بريطانيا
29 أكتوبر
تمّ الإلغاء
آر
دبليو آر سي
رالي اليابان
19 نوفمبر
تمّ الإلغاء
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
دبليو آر سي / أخبار عاجلة

موربيديللي درّاج الموتو جي بي سيشارك في رالي مونزا الختامي

المشاركات
التعليقات
موربيديللي درّاج الموتو جي بي سيشارك في رالي مونزا الختامي

يتّجه فرانكو موربيديللي الذي يحمل ثلاثة انتصارات في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" للمشاركة في جولة مونزا الختامية من بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" الشهر المُقبل مع فريق هيونداي رالي تيم إيطاليا.

أعلن منظمو "دبليو آر سي" في وقت سابق من هذا العام بأنّ موسم 2020 المتأثّر بتبعات تفشّي جائحة كورونا سيُختتم في رالي مونزا في 3 - 6 ديسمبر/كانون الأوّل.

وعادة ما شهد رالي مونزا مشاركة أسطورة الموتو جي بي وقدوة موربيديللي درّاج ياماها فالنتينو روسي، والذي فاز بالحدث سبع مرّات ضمن تاريخ مشاركاته.

هذا وسيشارك موربيدللي ضمن فئة "دبليو آر سي3" على متن سيارة هيونداي "آي20 آر5".

اقرأ أيضاً:

وتعقيبًا على ذلك قال موربيديللي: "أنا متحمّس جدًا لفرصة المشاركة في جولة حقيقية من بطولة العالم للراليات".

وأضاف: "ستكون تلك فرصة رائعة للتواجد بين أفضل السائقين في العالم والمنافسة ضمن رياضة مختلفة".

وتابع: "لكن سيتعيّن عليّ التعلّم سريعًا عن الكثير من التفاصيل ولن يكون من السهل التكيّف مع إطارين إضافيين في تلك الفترة القصيرة".

من جهته علّق ريكاردو سكاندولا رئيس فريق هيونداي رالي تيك إيطاليا على ذلك قائلًا: "إكمال الموسم في مونزا وكذلك مع فرانكو موربيديللي ضمن صفوف الفريق سيكون أمرًا استثنائيًا. حيث نعمل بجد من أجل السماح له بالحصول على بعض الثقة داخل السيارات التي سيشارك عليه لأربعة أيام".

وأكمل: "سيكون ذلك تحديًا كبيرًا للفريق بأكمله، لكنني واثق بأننا سنحظى بالكثير من المتعة كذلك".

رالي إيطاليا: سوردو يحقق انتصاره الثالث من بوابة ساردينيا

المقال السابق

رالي إيطاليا: سوردو يحقق انتصاره الثالث من بوابة ساردينيا
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل دبليو آر سي

الأكثر شعبية اليوم

وولف: لا مشكلة برسائل هاميلتون الحادّة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: لا مشكلة برسائل هاميلتون الحادّة

هاميلتون بات يفهم الآن دور شوماخر بتحقيق النجاح في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون بات يفهم الآن دور شوماخر بتحقيق النجاح في الفورمولا واحد

مكلارين: فيراري قد تدخل في المعركة على المركز الثالث
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مكلارين: فيراري قد تدخل في المعركة على المركز الثالث

فيتيل ما زال يرى شوماخر "كأعظم سائق" عاصره في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل ما زال يرى شوماخر "كأعظم سائق" عاصره في الفورمولا واحد

سيدل: ساينز يُظهر لماذا سعت فيراري من أجل ضمّه إلى صفوفها
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

سيدل: ساينز يُظهر لماذا سعت فيراري من أجل ضمّه إلى صفوفها

تحليل السباق: كيف فاز هاميلتون بسباقٍ "لم يكن من نصيبه" في تركيا
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل السباق: كيف فاز هاميلتون بسباقٍ "لم يكن من نصيبه" في تركيا

إيلوت يُشارك مع ألفا روميو في تجارب أبوظبي للناشئين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

إيلوت يُشارك مع ألفا روميو في تجارب أبوظبي للناشئين

أحدث الأخبار

موربيديللي درّاج الموتو جي بي سيشارك في رالي مونزا الختامي
دبليو آر سي دبليو آر سي / أخبار عاجلة

موربيديللي درّاج الموتو جي بي سيشارك في رالي مونزا الختامي

رالي إيطاليا: سوردو يحقق انتصاره الثالث من بوابة ساردينيا
دبليو آر سي دبليو آر سي / تقرير المرحلة

رالي إيطاليا: سوردو يحقق انتصاره الثالث من بوابة ساردينيا

رالي إيطاليا: سوردو يُحافظ على صدارته وأوجييه يقفز إلى المركز الثاني
دبليو آر سي دبليو آر سي / تقرير المرحلة

رالي إيطاليا: سوردو يُحافظ على صدارته وأوجييه يقفز إلى المركز الثاني

إضافة رالي مونزا كآخر جولة في موسم "دبليو آر سي" وروسي لا يستبعد المشاركة
دبليو آر سي دبليو آر سي / أخبار عاجلة

إضافة رالي مونزا كآخر جولة في موسم "دبليو آر سي" وروسي لا يستبعد المشاركة

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

وولف: لا مشكلة برسائل هاميلتون الحادّة

2
فورمولا 1

هاميلتون بات يفهم الآن دور شوماخر بتحقيق النجاح في الفورمولا واحد

20س
3
فورمولا 1

مكلارين: فيراري قد تدخل في المعركة على المركز الثالث

19س
4
فورمولا 1

فيتيل ما زال يرى شوماخر "كأعظم سائق" عاصره في الفورمولا واحد

5
فورمولا 1

سيدل: ساينز يُظهر لماذا سعت فيراري من أجل ضمّه إلى صفوفها

أحدث الأخبار

موربيديللي درّاج الموتو جي بي سيشارك في رالي مونزا الختامي
دبليو آر سي

موربيديللي درّاج الموتو جي بي سيشارك في رالي مونزا الختامي

رالي إيطاليا: سوردو يحقق انتصاره الثالث من بوابة ساردينيا
دبليو آر سي

رالي إيطاليا: سوردو يحقق انتصاره الثالث من بوابة ساردينيا

رالي إيطاليا: سوردو يُحافظ على صدارته وأوجييه يقفز إلى المركز الثاني
دبليو آر سي

رالي إيطاليا: سوردو يُحافظ على صدارته وأوجييه يقفز إلى المركز الثاني

إضافة رالي مونزا كآخر جولة في موسم "دبليو آر سي" وروسي لا يستبعد المشاركة
دبليو آر سي

إضافة رالي مونزا كآخر جولة في موسم "دبليو آر سي" وروسي لا يستبعد المشاركة

رالي إيطاليا: سوردو في الصدارة أمام سونينن ونوفيل
دبليو آر سي

رالي إيطاليا: سوردو في الصدارة أمام سونينن ونوفيل

أحدث ملفات الفيديو

رالي إيطاليا: المراحل 15 - 16 01:51
دبليو آر سي
12-10-2020

رالي إيطاليا: المراحل 15 - 16

رالي إيطاليا: المراحل 13 - 14 01:48
دبليو آر سي
12-10-2020

رالي إيطاليا: المراحل 13 - 14

رالي إيطاليا: المراحل 11 - 12 01:48
دبليو آر سي
12-10-2020

رالي إيطاليا: المراحل 11 - 12

رالي إيطاليا: المراحل 7- 10 01:48
دبليو آر سي
12-10-2020

رالي إيطاليا: المراحل 7- 10

رالي إيطاليا 2020: حادثة روفانبيرا 00:34
دبليو آر سي
12-10-2020

رالي إيطاليا 2020: حادثة روفانبيرا

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.