ما هو "مركز القيادة" الذي تريد "دبليو آر سي" إطلاقه في 2025؟

تُعرف الفكرة باسم "مركز القيادة"، وهي جزء من خطة لتحسين قدرة البطولة على التواصل مع المتابعين خلال الأحداث.

وسيكون هناك تعاون بين البطولة، الفرق والمصنعين لاستخراج المزيد من البيانات من السيارات وزيادة التفاعل الحي بين الطواقم وفرقها من خلال لاسلكي الفرق على غرار الفورمولا واحد.

وتخضع هذه التقنيات للاختبار مع "أم-سبورت" التي ستقوم بإجراء تقييمات إضافية للأنظمة في إستونيا الأسبوع المقبل كجزء من التجهيزات قبل رالي بولندا.

حيث قال سيمون لاركين، مدير الفعاليات لدى "دبليو آر سي": "سنختبر البيانات، وما نريد فعله هو اختبار التقنيات. لن ننشئ مركز القيادة حتى مونتي كارلو العام المقبل".

وأضاف لاركين أن مشروع "مركز القيادة" قد يتطور في النهاية ليصبح مكاناً حقيقياً يتم فيه إيواء ممثلي الفرق أثناء الراليات.

فقال: ""إنه اسم لمفهوم. قد ينتهي به الأمر ليصبح مبنى أو هيكلاً حقيقياً ولكن ما نريد فعله هو إنشاء تقنية رواية أحداث قوية تؤمن التفاعل في مونتي كارلو".

كما تعمل البطولة مع مصنع الخوذات "ستيلو" لجلب كاميرات الخوذة بهدف تقديم رؤية من منظور السائق لبعض أصعب المسارات في عالم رياضة السيارات.