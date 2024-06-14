ما هو "مركز القيادة" الذي تريد "دبليو آر سي" إطلاقه في 2025؟
تهدف بطولة العالم للراليات (دبليو آر سي) إلى طرح تقنيات جديدة تجلب المزيد من البيانات الحية ومحادثات اللاسلكي إلى البث مع بداية الموسم المقبل في مونتي كارلو.
Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1
الصورة من قبل: Red Bull Content Pool
تُعرف الفكرة باسم "مركز القيادة"، وهي جزء من خطة لتحسين قدرة البطولة على التواصل مع المتابعين خلال الأحداث.
وسيكون هناك تعاون بين البطولة، الفرق والمصنعين لاستخراج المزيد من البيانات من السيارات وزيادة التفاعل الحي بين الطواقم وفرقها من خلال لاسلكي الفرق على غرار الفورمولا واحد.
وتخضع هذه التقنيات للاختبار مع "أم-سبورت" التي ستقوم بإجراء تقييمات إضافية للأنظمة في إستونيا الأسبوع المقبل كجزء من التجهيزات قبل رالي بولندا.
حيث قال سيمون لاركين، مدير الفعاليات لدى "دبليو آر سي": "سنختبر البيانات، وما نريد فعله هو اختبار التقنيات. لن ننشئ مركز القيادة حتى مونتي كارلو العام المقبل".
وأضاف لاركين أن مشروع "مركز القيادة" قد يتطور في النهاية ليصبح مكاناً حقيقياً يتم فيه إيواء ممثلي الفرق أثناء الراليات.
فقال: ""إنه اسم لمفهوم. قد ينتهي به الأمر ليصبح مبنى أو هيكلاً حقيقياً ولكن ما نريد فعله هو إنشاء تقنية رواية أحداث قوية تؤمن التفاعل في مونتي كارلو".
كما تعمل البطولة مع مصنع الخوذات "ستيلو" لجلب كاميرات الخوذة بهدف تقديم رؤية من منظور السائق لبعض أصعب المسارات في عالم رياضة السيارات.
الصورة من قبل: صور موتورسبورت
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
أحدث الأخبار
لوكلير يُشير إلى نقطة الضعف الأساسية في سيارة فيراري
ريد بُل تراقب عن "كثب وبدقة" أجنحة سيارات المنافسين
شوماخر: "لست مستعداً للتخلي عن حلمي!"
مكلارين: مرسيدس من بين أسرع الفرق حالياً
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات